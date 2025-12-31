Видео
Україна
Популярные запросы

Салат "Французский" на Новый год — новое удачное сочетание

Дата публикации 31 декабря 2025 12:04
Салат Французский на Новый год — праздничный рецепт с фото, который покоряет с первого кусочка
Салат "Французский". Фото: gospodynka.com.ua

Салат "Французский" на Новый год — это нежное многослойное блюдо с мягким сливочным соусом и гармоничным сочетанием простых ингредиентов. Он выглядит празднично, легко нарезается и хорошо держит форму после остывания. Благодаря сливочному сыру, йогурту и легкой кислинке лимона вкус получается деликатным и сбалансированным.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • картофель вареный — 5 шт.;
  • яйца вареные — 6 шт.;
  • огурцы соленые — по своему вкусу.

Для соуса:

  • сливочный сыр — 300 г;
  • йогурт — 100 г;
  • майонез — 4 ст. л.;
  • горчица — 1 ч. л.;
  • укроп — 1 пучок;
  • лимонный сок — 0,5 шт.;
  • соль — по своему вкусу.

Способ приготовления

Вареный картофель, яйца и соленые огурцы мелко нарезать, стараясь, чтобы кусочки были одинакового размера. Укроп мелко нарезать.

рецепт смачного салату
Картофель и сыр. Фото: gospodynka.com.ua

Для соуса в глубокой миске соединить сливочный сыр, йогурт, майонез и горчицу, тщательно перемешать до однородной кремовой текстуры. Добавить измельченный укроп, лимонный сок и соль по своему вкусу, еще раз хорошо перемешать, чтобы соус получился нежным и сбалансированным.

рецепт смачного салату на новий рік
Картофель и огурцы. Фото: gospodynka.com.ua

Для формирования салата установить кулинарное кольцо диаметром 16 см на плоскую тарелку. Выложить половину картофеля ровным слоем, смазать частью соуса. Далее добавить половину яиц, снова равномерно распределить соус. Выложить слой соленых огурцов, накрыть оставшимся картофелем и снова смазать соусом. Завершить слоем яиц и аккуратно покрыть поверхность остатком соуса.

простий рецепт смачного салату на новий рік
Готовый салат. Фото: gospodynka.com.ua

Салат поставить в холодильник минимум на 4 часа, чтобы он хорошо пропитался и держал форму. Перед подачей снять кулинарное кольцо и украсить салат по желанию.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой салатов, которые прекрасно подходят для ежедневного рациона

Рецепт салата из кабачков, как в ресторане, который можно готовить через день.

Вкусный салат с баклажанами за 10 минут.

Рецепт салата из кабачков по-корейски, попробуйте приготовить — и он станет любимым.

Рецепт легкого салата, который можно есть даже ночью, а готовить всего 5 минут.

Рецепт салата с кабачками, для которого понадобится всего три продукта, а получается вкусно и недорого.

салат рецепт Что приготовить на Новый год закуска Новый год 2026
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
