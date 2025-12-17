Відео
Салат із буряка Польський за 5 хвилин — доречний навіть на свято

Салат із буряка Польський за 5 хвилин — доречний навіть на свято

Ua ru
Дата публікації: 17 грудня 2025 13:04
Салат із буряка Польський за 5 хвилин — швидкий рецепт
Салат із буряка. Фото: smachnenke.com.ua

Салат із буряка "Польський" — це приклад того, як із найпростіших продуктів можна отримати яскраву та збалансовану страву. Він готується буквально за кілька хвилин, особливо якщо буряк уже готовий. Такий салат доречно виглядає і в повсякденному меню, і на святковому столі, коли хочеться чогось швидкого, але перевіреного.

Рецепт опублікували Smachnenke.

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • буряк — 450 г;
  • твердий сир — 80 г;
  • яйця — 5 шт.;
  • огірок — 70 г;
  • цибуля ріпчаста — 0,5 головки;
  • майонез — 2 ст. л.;
  • сіль — до свого смаку;
  • чорний перець — до свого смаку.

Спосіб приготування

Буряк відварити або запекти до м’якості, повністю охолодити та натерти на великій тертці. Яйця відварити круто, остудити та очистити. Білки нарізати дрібними кубиками, жовтки залишити для подачі.

рецепт салату з буряком
Буряк та цибуля. Фото: smachnenke.com.ua

Огірок нарізати дуже дрібними кубиками. Цибулю подрібнити ножем, за бажанням залити окропом на кілька хвилин, щоб смак став м’якшим.

рецепт салату з буряком, сиром та яйцями
Готовий салат. Фото: smachnenke.com.ua

У глибокій мисці з’єднати буряк, білки, натертий сир, огірок і цибулю. Додати майонез, сіль і перець. Акуратно, але ретельно перемішати до однорідності. Готовий салат перекласти в салатницю, зверху натерти або розкришити жовток. Подавати одразу або злегка охолодженим.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою салатів, які чудово підходять для повсякденного раціону 

Рецепт салату з кабачків, як у ресторані, який можна готувати через день. 

Смачний салат з баклажанами за 10 хвилин, який можна готувати все літо. 

Рецепт салату з кабачків по-корейськи, спробуйте приготувати — і він стане улюбленим на літо. 

Рецепт легкого салату, який можна їсти навіть уночі, а готувати лише 5 хвилин. 

Рецепт салату з кабачками, для якого знадобиться лише три продукти, а виходить смачно і недорого.

яйця салат рецепт буряк закуска
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
