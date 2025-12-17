Салат із буряка Польський за 5 хвилин — швидкий рецепт

Салат із буряка. Фото: smachnenke.com.ua

Салат із буряка "Польський" — це приклад того, як із найпростіших продуктів можна отримати яскраву та збалансовану страву. Він готується буквально за кілька хвилин, особливо якщо буряк уже готовий. Такий салат доречно виглядає і в повсякденному меню, і на святковому столі, коли хочеться чогось швидкого, але перевіреного.

Рецепт опублікували Smachnenke.

Читайте також:

Вам знадобиться:

буряк — 450 г;

твердий сир — 80 г;

яйця — 5 шт.;

огірок — 70 г;

цибуля ріпчаста — 0,5 головки;

майонез — 2 ст. л.;

сіль — до свого смаку;

чорний перець — до свого смаку.

Спосіб приготування

Буряк відварити або запекти до м’якості, повністю охолодити та натерти на великій тертці. Яйця відварити круто, остудити та очистити. Білки нарізати дрібними кубиками, жовтки залишити для подачі.

Буряк та цибуля. Фото: smachnenke.com.ua

Огірок нарізати дуже дрібними кубиками. Цибулю подрібнити ножем, за бажанням залити окропом на кілька хвилин, щоб смак став м’якшим.

Готовий салат. Фото: smachnenke.com.ua

У глибокій мисці з’єднати буряк, білки, натертий сир, огірок і цибулю. Додати майонез, сіль і перець. Акуратно, але ретельно перемішати до однорідності. Готовий салат перекласти в салатницю, зверху натерти або розкришити жовток. Подавати одразу або злегка охолодженим.

