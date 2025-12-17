Салат из свеклы Польский за 5 минут — быстрый рецепт

Салат из свеклы Польский за 5 минут — уместен даже на праздник
Салат из свеклы "Польский" — это пример того, как из самых простых продуктов можно получить яркое и сбалансированное блюдо. Он готовится буквально за несколько минут, особенно если свекла уже готова. Такой салат уместно смотрится и в повседневном меню, и на праздничном столе, когда хочется чего-то быстрого, но проверенного.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- свекла — 450 г;
- твердый сыр — 80 г;
- яйца — 5 шт.;
- огурец — 70 г;
- лук репчатый — 0,5 головки;
- майонез — 2 ст. л.;
- соль — по своему вкусу;
- черный перец — по своему вкусу.
Способ приготовления
Свеклу отварить или запечь до мягкости, полностью охладить и натереть на крупной терке. Яйца отварить вкрутую, остудить и очистить. Белки нарезать мелкими кубиками, желтки оставить для подачи.
Огурец нарезать очень мелкими кубиками. Лук измельчить ножом, по желанию залить кипятком на несколько минут, чтобы вкус стал мягче.
В глубокой миске соединить свеклу, белки, натертый сыр, огурец и лук. Добавить майонез, соль и перец. Аккуратно, но тщательно перемешать до однородности. Готовый салат переложить в салатницу, сверху натереть или раскрошить желток. Подавать сразу или слегка охлажденным.
