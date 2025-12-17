Салат из свеклы Польский за 5 минут — быстрый рецепт

Салат из свеклы. Фото: smachnenke.com.ua

Салат из свеклы "Польский" — это пример того, как из самых простых продуктов можно получить яркое и сбалансированное блюдо. Он готовится буквально за несколько минут, особенно если свекла уже готова. Такой салат уместно смотрится и в повседневном меню, и на праздничном столе, когда хочется чего-то быстрого, но проверенного.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Реклама

Читайте также:

Вам понадобится:

свекла — 450 г;

твердый сыр — 80 г;

яйца — 5 шт.;

огурец — 70 г;

лук репчатый — 0,5 головки;

майонез — 2 ст. л.;

соль — по своему вкусу;

черный перец — по своему вкусу.

Способ приготовления

Свеклу отварить или запечь до мягкости, полностью охладить и натереть на крупной терке. Яйца отварить вкрутую, остудить и очистить. Белки нарезать мелкими кубиками, желтки оставить для подачи.

Свекла и лук. Фото: smachnenke.com.ua

Огурец нарезать очень мелкими кубиками. Лук измельчить ножом, по желанию залить кипятком на несколько минут, чтобы вкус стал мягче.

Готовый салат. Фото: smachnenke.com.ua

В глубокой миске соединить свеклу, белки, натертый сыр, огурец и лук. Добавить майонез, соль и перец. Аккуратно, но тщательно перемешать до однородности. Готовый салат переложить в салатницу, сверху натереть или раскрошить желток. Подавать сразу или слегка охлажденным.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой салатов, которые прекрасно подходят для ежедневного рациона

Рецепт салата из кабачков, как в ресторане, который можно готовить через день.

Вкусный салат с баклажанами за 10 минут, который можно готовить все лето.

Рецепт салата из кабачков по-корейски, попробуйте приготовить — и он станет любимым на лето.

Рецепт легкого салата, который можно есть даже ночью, а готовить всего 5 минут.

Рецепт салата с кабачками, для которого понадобится всего три продукта, а получается вкусно и недорого.