Зелені помідори на зиму: пікантний салат із часником і ароматною зеленню

Салат із зелених помідорів на зиму: рецепт з часником та перцем
Ua ru
16 жовтня 2026 01:04
Салат із зелених помідорів. Фото: кадр з відео.
Цей овочевий салат на зиму поєднує легку кислинку помідорів, пікантність часнику та свіжий аромат зелені. Заготівля добре підходить до картоплі, м’ясних страв і домашніх обідів.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Nekrasovakitchen, передає Новини.LIVE.
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Вам знадобиться:
- зелені помідори — 4 кг;
- солодкий перець — 8 невеликих шт.;
- гіркий перець — 4 шт.;
- часник — 200 г;
- петрушка — 1 великий пучок;
- кріп — 1 великий пучок;
- базилік — 1 пучок або до смаку.
Для маринаду:
- вода — 1 л;
- сіль — 1,5 ст. л.;
- цукор — 4 ст. л.;
- оцет 6% — 100 мл.
Спосіб приготування
- Помідори помити й нарізати невеликими шматочками.
- Солодкий і гострий перець очистити від насіння та нарізати, часник — тонкими пластинками. Зелень подрібнити.
- У чисті літрові банки викласти частину зелені, часнику та перцю, заповнити помідорами приблизно до половини.
- Додати ще зелені й овочів, потім укласти помідори до самого верху.
- Для маринаду змішати воду, сіль і цукор, довести до кипіння та проварити 1–2 хвилини.
- Додати оцет, перемішати й залити гарячим маринадом банки до країв.
- Накрити кришками та стерилізувати в каструлі з водою після закипання протягом 15 хвилин.
- Обережно дістати банки, щільно закрутити кришки й залишити охолоджуватися.
- З указаних інгредієнтів виходить приблизно 7 літрових банок.
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