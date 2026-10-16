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Головна Смак Салат із зелених помідорів на зиму: рецепт з часником та перцем

Салат із зелених помідорів на зиму: рецепт з часником та перцем

Ua ru
16 жовтня 2026 01:04
Зелені помідори на зиму: пікантний салат із часником і ароматною зеленню
Салат із зелених помідорів. Фото: кадр з відео.

Цей овочевий салат на зиму поєднує легку кислинку помідорів, пікантність часнику та свіжий аромат зелені. Заготівля добре підходить до картоплі, м’ясних страв і домашніх обідів.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Nekrasovakitchen, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

  • зелені помідори — 4 кг;
  • солодкий перець — 8 невеликих шт.;
  • гіркий перець — 4 шт.;
  • часник — 200 г;
  • петрушка — 1 великий пучок;
  • кріп — 1 великий пучок;
  • базилік — 1 пучок або до смаку.

Для маринаду:

  • вода — 1 л;
  • сіль — 1,5 ст. л.;
  • цукор — 4 ст. л.;
  • оцет 6% — 100 мл.
рецепт салату з зелених помідорів на зиму
Зелені помідори та перець. Фото: кадр з відео

Спосіб приготування

  1. Помідори помити й нарізати невеликими шматочками.
  2. Солодкий і гострий перець очистити від насіння та нарізати, часник — тонкими пластинками. Зелень подрібнити.
  3. У чисті літрові банки викласти частину зелені, часнику та перцю, заповнити помідорами приблизно до половини.
  4. Додати ще зелені й овочів, потім укласти помідори до самого верху.
  5. Для маринаду змішати воду, сіль і цукор, довести до кипіння та проварити 1–2 хвилини.
  6. Додати оцет, перемішати й залити гарячим маринадом банки до країв.
  7. Накрити кришками та стерилізувати в каструлі з водою після закипання протягом 15 хвилин.
  8. Обережно дістати банки, щільно закрутити кришки й залишити охолоджуватися.
  9. З указаних інгредієнтів виходить приблизно 7 літрових банок. 

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консервація рецепт салат на зиму зелені помідори
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак

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