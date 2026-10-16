Зелені помідори на зиму: пікантний салат із часником і ароматною зеленню

Салат із зелених помідорів. Фото: кадр з відео.

Цей овочевий салат на зиму поєднує легку кислинку помідорів, пікантність часнику та свіжий аромат зелені. Заготівля добре підходить до картоплі, м’ясних страв і домашніх обідів.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Nekrasovakitchen, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

зелені помідори — 4 кг;

солодкий перець — 8 невеликих шт.;

гіркий перець — 4 шт.;

часник — 200 г;

петрушка — 1 великий пучок;

кріп — 1 великий пучок;

базилік — 1 пучок або до смаку.

Для маринаду:

вода — 1 л;

сіль — 1,5 ст. л.;

цукор — 4 ст. л.;

оцет 6% — 100 мл.

Зелені помідори та перець. Фото: кадр з відео

Спосіб приготування

Помідори помити й нарізати невеликими шматочками. Солодкий і гострий перець очистити від насіння та нарізати, часник — тонкими пластинками. Зелень подрібнити. У чисті літрові банки викласти частину зелені, часнику та перцю, заповнити помідорами приблизно до половини. Додати ще зелені й овочів, потім укласти помідори до самого верху. Для маринаду змішати воду, сіль і цукор, довести до кипіння та проварити 1–2 хвилини. Додати оцет, перемішати й залити гарячим маринадом банки до країв. Накрити кришками та стерилізувати в каструлі з водою після закипання протягом 15 хвилин. Обережно дістати банки, щільно закрутити кришки й залишити охолоджуватися. З указаних інгредієнтів виходить приблизно 7 літрових банок.

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