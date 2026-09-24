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Головна Смак Салат на зиму "Золото": знадобиться капуста та солодкий перець

Салат на зиму "Золото": знадобиться капуста та солодкий перець

Ua ru
24 вересня 2026 01:04
Капустяний салат на зиму з перцем: хрумка кисло-солодка заготівля
Салат на зиму. Фото: smachnenke.com.ua

Цей овочевий салат виходить хрустким, соковитим і ароматним. Капуста чудово поєднується із солодким перцем, морквою та гострим перцем, а кисло-солодкий маринад робить заготівлю особливо апетитною. Взимку достатньо відкрити банку — і готова закуска вже на столі.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

  • капуста — 2,5 кг;
  • морква — 750 г;
  • солодкий перець — 750 г;
  • цибуля — 500 г;
  • гострий перець — 2 шт.;
  • сіль — 2 ст. л.;
  • цукор — 1 склянка;
  • оцет — 1 склянка;
  • олія — 1 склянка.
маринована капуста на зиму
Маринована капуста з перцем. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. Капусту тонко нашаткувати, додати сіль і добре перем’яти руками до появи соку.
  2. Моркву натерти, солодкий перець нарізати соломкою, цибулю — півкільцями, гострий перець дрібно посікти.
  3. Додати овочі до капусти, всипати цукор, влити оцет та олію, добре перемішати.
  4. Залишити салат на 2 години, щоб овочі пустили сік.
  5. Розкласти суміш по чистих банках, трохи ущільнити та долити овочевий сік.
  6. Накрити кришками, стерилізувати 30 хвилин і герметично закрити.

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рецепт заготівля на зиму салат на зиму маринована капуста
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак

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