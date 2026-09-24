Капустяний салат на зиму з перцем: хрумка кисло-солодка заготівля

Салат на зиму "Золото": знадобиться капуста та солодкий перець
Цей овочевий салат виходить хрустким, соковитим і ароматним. Капуста чудово поєднується із солодким перцем, морквою та гострим перцем, а кисло-солодкий маринад робить заготівлю особливо апетитною. Взимку достатньо відкрити банку — і готова закуска вже на столі.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- капуста — 2,5 кг;
- морква — 750 г;
- солодкий перець — 750 г;
- цибуля — 500 г;
- гострий перець — 2 шт.;
- сіль — 2 ст. л.;
- цукор — 1 склянка;
- оцет — 1 склянка;
- олія — 1 склянка.
Спосіб приготування
- Капусту тонко нашаткувати, додати сіль і добре перем’яти руками до появи соку.
- Моркву натерти, солодкий перець нарізати соломкою, цибулю — півкільцями, гострий перець дрібно посікти.
- Додати овочі до капусти, всипати цукор, влити оцет та олію, добре перемішати.
- Залишити салат на 2 години, щоб овочі пустили сік.
- Розкласти суміш по чистих банках, трохи ущільнити та долити овочевий сік.
- Накрити кришками, стерилізувати 30 хвилин і герметично закрити.
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