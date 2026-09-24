Капустяний салат на зиму з перцем: хрумка кисло-солодка заготівля

Салат на зиму. Фото: smachnenke.com.ua

Цей овочевий салат виходить хрустким, соковитим і ароматним. Капуста чудово поєднується із солодким перцем, морквою та гострим перцем, а кисло-солодкий маринад робить заготівлю особливо апетитною. Взимку достатньо відкрити банку — і готова закуска вже на столі.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

капуста — 2,5 кг;

морква — 750 г;

солодкий перець — 750 г;

цибуля — 500 г;

гострий перець — 2 шт.;

сіль — 2 ст. л.;

цукор — 1 склянка;

оцет — 1 склянка;

олія — 1 склянка.

Маринована капуста з перцем. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Капусту тонко нашаткувати, додати сіль і добре перем’яти руками до появи соку. Моркву натерти, солодкий перець нарізати соломкою, цибулю — півкільцями, гострий перець дрібно посікти. Додати овочі до капусти, всипати цукор, влити оцет та олію, добре перемішати. Залишити салат на 2 години, щоб овочі пустили сік. Розкласти суміш по чистих банках, трохи ущільнити та долити овочевий сік. Накрити кришками, стерилізувати 30 хвилин і герметично закрити.

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