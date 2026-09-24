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Главная Вкус Салат на зиму "Золото": понадобятся капуста и сладкий перец

Салат на зиму "Золото": понадобятся капуста и сладкий перец

Ua ru
24 сентября 2026 01:04
Капустный салат на зиму с перцем: хрустящая кисло-сладкая заготовка
Салат на зиму. Фото: smachnenke.com.ua

Этот овощной салат получается хрустящим, сочным и ароматным. Капуста прекрасно сочетается со сладким перцем, морковью и острым перцем, а кисло-сладкий маринад делает эту заготовку особенно аппетитной. Зимой достаточно открыть банку — и готовая закуска уже на столе.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, сообщает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

  • капуста — 2,5 кг;
  • морковь — 750 г;
  • сладкий перец — 750 г;
  • лук — 500 г;
  • острый перец — 2 шт.;
  • соль — 2 ст. л.;
  • сахар — 1 стакан;
  • уксус — 1 стакан;
  • растительное масло — 1 стакан.
маринована капуста на зиму
Маринованная капуста с перцем. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Капусту тонко нашинковать, добавить соль и хорошо перемешать руками до появления сока.
  2. Морковь натереть, сладкий перец нарезать соломкой, лук — полукольцами, острый перец мелко нарезать.
  3. Добавить овощи к капусте, всыпать сахар, влить уксус и масло, хорошо перемешать.
  4. Оставить салат на 2 часа, чтобы овощи пустили сок.
  5. Разложить смесь по чистым банкам, слегка уплотнить и долить овощной сок.
  6. Накрыть крышками, стерилизовать 30 минут и герметично закрыть.

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Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак

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