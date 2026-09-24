Капустный салат на зиму с перцем: хрустящая кисло-сладкая заготовка

Салат на зиму "Золото": понадобятся капуста и сладкий перец
Этот овощной салат получается хрустящим, сочным и ароматным. Капуста прекрасно сочетается со сладким перцем, морковью и острым перцем, а кисло-сладкий маринад делает эту заготовку особенно аппетитной. Зимой достаточно открыть банку — и готовая закуска уже на столе.
Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, сообщает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- капуста — 2,5 кг;
- морковь — 750 г;
- сладкий перец — 750 г;
- лук — 500 г;
- острый перец — 2 шт.;
- соль — 2 ст. л.;
- сахар — 1 стакан;
- уксус — 1 стакан;
- растительное масло — 1 стакан.
Способ приготовления
- Капусту тонко нашинковать, добавить соль и хорошо перемешать руками до появления сока.
- Морковь натереть, сладкий перец нарезать соломкой, лук — полукольцами, острый перец мелко нарезать.
- Добавить овощи к капусте, всыпать сахар, влить уксус и масло, хорошо перемешать.
- Оставить салат на 2 часа, чтобы овощи пустили сок.
- Разложить смесь по чистым банкам, слегка уплотнить и долить овощной сок.
- Накрыть крышками, стерилизовать 30 минут и герметично закрыть.
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