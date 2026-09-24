Капустный салат на зиму с перцем: хрустящая кисло-сладкая заготовка

Салат на зиму. Фото: smachnenke.com.ua

Этот овощной салат получается хрустящим, сочным и ароматным. Капуста прекрасно сочетается со сладким перцем, морковью и острым перцем, а кисло-сладкий маринад делает эту заготовку особенно аппетитной. Зимой достаточно открыть банку — и готовая закуска уже на столе.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, сообщает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

капуста — 2,5 кг;

морковь — 750 г;

сладкий перец — 750 г;

лук — 500 г;

острый перец — 2 шт.;

соль — 2 ст. л.;

сахар — 1 стакан;

уксус — 1 стакан;

растительное масло — 1 стакан.

Маринованная капуста с перцем. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Капусту тонко нашинковать, добавить соль и хорошо перемешать руками до появления сока. Морковь натереть, сладкий перец нарезать соломкой, лук — полукольцами, острый перец мелко нарезать. Добавить овощи к капусте, всыпать сахар, влить уксус и масло, хорошо перемешать. Оставить салат на 2 часа, чтобы овощи пустили сок. Разложить смесь по чистым банкам, слегка уплотнить и долить овощной сок. Накрыть крышками, стерилизовать 30 минут и герметично закрыть.

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