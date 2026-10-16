Зеленые помидоры на зиму: пикантный салат с чесноком и ароматной зеленью

Салат из зеленых помидоров. Фото: кадр из видео.

Этот овощной салат на зиму сочетает в себе легкую кислинку помидоров, пикантность чеснока и свежий аромат зелени. Заготовка хорошо подходит к картофелю, мясным блюдам и домашним обедам.

Рецепт опубликовали на YouTube-канале Nekrasovakitchen, сообщает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

зеленые помидоры — 4 кг;

сладкий перец — 8 небольших шт.;

горький перец — 4 шт.;

чеснок — 200 г;

петрушка — 1 большой пучок;

укроп — 1 большой пучок;

базилик — 1 пучок или по вкусу.

Для маринада:

вода — 1 л;

соль — 1,5 ст. л.;

сахар — 4 ст. л.;

уксус 6% — 100 мл.

Зеленые помидоры и перец. Фото: кадр из видео

Способ приготовления

Помидоры помыть и нарезать небольшими кусочками. Сладкий и острый перец очистить от семян и нарезать, чеснок — тонкими пластинками. Зелень измельчить. В чистые литровые банки выложить часть зелени, чеснока и перца, заполнить помидорами примерно до половины. Добавить ещё зелени и овощей, затем уложить помидоры до самого верха. Для маринада смешать воду, соль и сахар, довести до кипения и проварить 1–2 минуты. Добавить уксус, перемешать и залить банки горячим маринадом до краев. Накрыть крышками и стерилизовать в кастрюле с водой после закипания в течение 15 минут. Осторожно достать банки, плотно закрутить крышки и оставить остывать. Из указанных ингредиентов получается примерно 7 литровых банок.

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