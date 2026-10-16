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Главная Вкус Салат из зеленых помидоров на зиму: рецепт с чесноком и перцем

Салат из зеленых помидоров на зиму: рецепт с чесноком и перцем

Ua ru
16 октября 2026 01:04
Зеленые помидоры на зиму: пикантный салат с чесноком и ароматной зеленью
Салат из зеленых помидоров. Фото: кадр из видео.

Этот овощной салат на зиму сочетает в себе легкую кислинку помидоров, пикантность чеснока и свежий аромат зелени. Заготовка хорошо подходит к картофелю, мясным блюдам и домашним обедам.

Рецепт опубликовали на YouTube-канале Nekrasovakitchen, сообщает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

  • зеленые помидоры — 4 кг;
  • сладкий перец — 8 небольших шт.;
  • горький перец — 4 шт.;
  • чеснок — 200 г;
  • петрушка — 1 большой пучок;
  • укроп — 1 большой пучок;
  • базилик — 1 пучок или по вкусу.

Для маринада:

  • вода — 1 л;
  • соль — 1,5 ст. л.;
  • сахар — 4 ст. л.;
  • уксус 6% — 100 мл.
рецепт салату з зелених помідорів на зиму
Зеленые помидоры и перец. Фото: кадр из видео

Способ приготовления

  1. Помидоры помыть и нарезать небольшими кусочками.
  2. Сладкий и острый перец очистить от семян и нарезать, чеснок — тонкими пластинками. Зелень измельчить.
  3. В чистые литровые банки выложить часть зелени, чеснока и перца, заполнить помидорами примерно до половины.
  4. Добавить ещё зелени и овощей, затем уложить помидоры до самого верха.
  5. Для маринада смешать воду, соль и сахар, довести до кипения и проварить 1–2 минуты.
  6. Добавить уксус, перемешать и залить банки горячим маринадом до краев.
  7. Накрыть крышками и стерилизовать в кастрюле с водой после закипания в течение 15 минут.
  8. Осторожно достать банки, плотно закрутить крышки и оставить остывать.
  9. Из указанных ингредиентов получается примерно 7 литровых банок.

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Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак

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