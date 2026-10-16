Зеленые помидоры на зиму: пикантный салат с чесноком и ароматной зеленью

Салат из зеленых помидоров на зиму: рецепт с чесноком и перцем
Ua ru
16 октября 2026 01:04
Салат из зеленых помидоров. Фото: кадр из видео.
Этот овощной салат на зиму сочетает в себе легкую кислинку помидоров, пикантность чеснока и свежий аромат зелени. Заготовка хорошо подходит к картофелю, мясным блюдам и домашним обедам.
Рецепт опубликовали на YouTube-канале Nekrasovakitchen, сообщает Новини.LIVE.
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Вам понадобится:
- зеленые помидоры — 4 кг;
- сладкий перец — 8 небольших шт.;
- горький перец — 4 шт.;
- чеснок — 200 г;
- петрушка — 1 большой пучок;
- укроп — 1 большой пучок;
- базилик — 1 пучок или по вкусу.
Для маринада:
- вода — 1 л;
- соль — 1,5 ст. л.;
- сахар — 4 ст. л.;
- уксус 6% — 100 мл.
Способ приготовления
- Помидоры помыть и нарезать небольшими кусочками.
- Сладкий и острый перец очистить от семян и нарезать, чеснок — тонкими пластинками. Зелень измельчить.
- В чистые литровые банки выложить часть зелени, чеснока и перца, заполнить помидорами примерно до половины.
- Добавить ещё зелени и овощей, затем уложить помидоры до самого верха.
- Для маринада смешать воду, соль и сахар, довести до кипения и проварить 1–2 минуты.
- Добавить уксус, перемешать и залить банки горячим маринадом до краев.
- Накрыть крышками и стерилизовать в кастрюле с водой после закипания в течение 15 минут.
- Осторожно достать банки, плотно закрутить крышки и оставить остывать.
- Из указанных ингредиентов получается примерно 7 литровых банок.
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