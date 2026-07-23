Салат із зелених помідорів на зиму: рецепт закуски на зиму
23 липня 2026 16:44
Салат із зелених помідорів. Фото: smakuiemo.com.ua
Зелені помідори чудово підходять не лише для дозрівання, а й для смачних зимових заготовок. У поєднанні з морквою, цибулею та солодким перцем виходить яскравий, соковитий салат із приємною кислинкою, який доповнить будь-яку домашню страву.
Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- зелені помідори — 3 кг;
- морква — 1 кг;
- цибуля — 1 кг;
- солодкий перець — 1 кг;
- цукор — 6 ст. л.;
- сіль — 3 ст. л.;
- олія — 200 мл.;
- оцет 9% — 70 мл.
Спосіб приготування
- Зелені помідори нарізати шматочками, моркву натерти, цибулю нарізати півкільцями, а перець — соломкою.
- Перекласти всі овочі у велику миску, додати сіль, цукор, олію та оцет.
- Добре перемішати й залишити приблизно на 1,5 години, щоб утворився сік.
- Перекласти салат у каструлю, довести до кипіння та варити на середньому вогні близько 30 хвилин, періодично помішуючи.
- Гарячий салат розкласти у стерилізовані банки, закрутити кришками, перевернути догори дном і залишити до повного охолодження.
- Готова закуска виходить соковитою, ароматною та чудово підходить до м’яса, картоплі чи будь-яких домашніх страв.
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