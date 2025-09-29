Салат Мадам — рецепт приготування смачного салату з куркою та сиром

Салат "Мадам". Фото: gospodynka.com.ua

Салат "Мадам" — це ніжне поєднання обсмаженого курячого філе, маринованої цибулі та вершкового сиру. Готується він дуже швидко, а смак підкорює з першої ложки. Такий салат стане чудовою прикрасою святкового столу й приємно здивує гостей.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Вам знадобиться:

куряче філе — 300–400 г;

олія — для обсмажування;

майонез — до свого смаку;

зелена цибуля — за бажанням;

сир твердий — 150 г.

Для маринування цибулі:

цибуля — 0,5 кг;

сік лимона — 80 мл;

сіль — до свого смаку.

Спосіб приготування

Цибулю нарізати тонкими півкільцями, залити лимонним соком, посолити та залишити маринуватися.

Курка та цибуля. Фото: gospodynka.com.ua

Куряче філе нарізати соломкою, обсмажити на олії до золотистої скоринки.

Приготування салату. Фото: gospodynka.com.ua

Викласти першим шаром на тарілку, зверху додати мариновану цибулю та змастити майонезом.

Готовий салат. Фото: gospodynka.com.ua

Посипати зеленою цибулею до свого смаку. Завершальним шаром рівномірно натерти твердий сир. Дати салату кілька хвилин настоятися й подавати до столу.

