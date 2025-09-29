Відео
Салат "Мадам" — підкорює з першої ложки, смачніше за "Шубу"

Салат "Мадам" — підкорює з першої ложки, смачніше за "Шубу"

Ua ru
Дата публікації: 29 вересня 2025 12:44
Салат Мадам — рецепт приготування смачного салату з куркою та сиром
Салат "Мадам". Фото: gospodynka.com.ua

Салат "Мадам" — це ніжне поєднання обсмаженого курячого філе, маринованої цибулі та вершкового сиру. Готується він дуже швидко, а смак підкорює з першої ложки. Такий салат стане чудовою прикрасою святкового столу й приємно здивує гостей.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • куряче філе — 300–400 г;
  • олія — для обсмажування;
  • майонез — до свого смаку;
  • зелена цибуля — за бажанням;
  • сир твердий — 150 г.

Для маринування цибулі:

  • цибуля — 0,5 кг;
  • сік лимона — 80 мл;
  • сіль — до свого смаку.

Спосіб приготування

Цибулю нарізати тонкими півкільцями, залити лимонним соком, посолити та залишити маринуватися.

рецепт салату з куркою
Курка та цибуля. Фото: gospodynka.com.ua

Куряче філе нарізати соломкою, обсмажити на олії до золотистої скоринки.

рецепт салату з куркою замість шуби
Приготування салату. Фото: gospodynka.com.ua

Викласти першим шаром на тарілку, зверху додати мариновану цибулю та змастити майонезом.

рецепт салату шуба з куркою
Готовий салат. Фото: gospodynka.com.ua

Посипати зеленою цибулею до свого смаку. Завершальним шаром рівномірно натерти твердий сир. Дати салату кілька хвилин настоятися й подавати до столу.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою салатів, які чудово підходять для повсякденного раціону 

Рецепт салату з кабачків, як у ресторані, який можна готувати через день. 

Смачний салат з баклажанами за 10 хвилин, який можна готувати все літо. 

Рецепт салату з кабачків по-корейськи, спробуйте приготувати — і він стане улюбленим на літо. 

Рецепт легкого салату, який можна їсти навіть уночі, а готувати лише 5 хвилин. 

Рецепт салату з кабачками, для якого знадобиться лише три продукти, а виходить смачно і недорого. 

салат рецепт курка салат шуба закуска
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
