Салат Мадам — рецепт приготування смачного салату з куркою та сиром

Салат "Мадам" — підкорює з першої ложки, смачніше за "Шубу"
Салат "Мадам" — це ніжне поєднання обсмаженого курячого філе, маринованої цибулі та вершкового сиру. Готується він дуже швидко, а смак підкорює з першої ложки. Такий салат стане чудовою прикрасою святкового столу й приємно здивує гостей.
Рецепт опублікувала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- куряче філе — 300–400 г;
- олія — для обсмажування;
- майонез — до свого смаку;
- зелена цибуля — за бажанням;
- сир твердий — 150 г.
Для маринування цибулі:
- цибуля — 0,5 кг;
- сік лимона — 80 мл;
- сіль — до свого смаку.
Спосіб приготування
Цибулю нарізати тонкими півкільцями, залити лимонним соком, посолити та залишити маринуватися.
Куряче філе нарізати соломкою, обсмажити на олії до золотистої скоринки.
Викласти першим шаром на тарілку, зверху додати мариновану цибулю та змастити майонезом.
Посипати зеленою цибулею до свого смаку. Завершальним шаром рівномірно натерти твердий сир. Дати салату кілька хвилин настоятися й подавати до столу.
Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою салатів, які чудово підходять для повсякденного раціону
Рецепт салату з кабачків, як у ресторані, який можна готувати через день.
Смачний салат з баклажанами за 10 хвилин, який можна готувати все літо.
Рецепт салату з кабачків по-корейськи, спробуйте приготувати — і він стане улюбленим на літо.
Рецепт легкого салату, який можна їсти навіть уночі, а готувати лише 5 хвилин.
Рецепт салату з кабачками, для якого знадобиться лише три продукти, а виходить смачно і недорого.
Читайте Новини.LIVE!