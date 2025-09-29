Видео
Главная Вкус Салат "Мадам" — покоряет с первой ложки, вкуснее "Шубы"

Салат "Мадам" — покоряет с первой ложки, вкуснее "Шубы"

Дата публикации 29 сентября 2025 12:44
Салат Мадам — рецепт приготовления вкусного салата с курицей и сыром
Салат "Мадам". Фото: gospodynka.com.ua

Салат "Мадам" — это нежное сочетание обжаренного куриного филе, маринованного лука и сливочного сыра. Готовится он очень быстро, а вкус покоряет с первой ложки. Такой салат станет прекрасным украшением праздничного стола и приятно удивит гостей.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • куриное филе — 300-400 г;
  • масло — для обжаривания;
  • майонез — по своему вкусу;
  • зеленый лук — по желанию;
  • сыр твердый — 150 г.

Для маринования лука:

  • лук — 0,5 кг;
  • сок лимона — 80 мл;
  • соль — по своему вкусу.

Способ приготовления

Лук нарезать тонкими полукольцами, залить лимонным соком, посолить и оставить мариноваться.

рецепт салату з куркою
Курица и лук. Фото: gospodynka.com.ua

Куриное филе нарезать соломкой, обжарить на растительном масле до золотистой корочки.

рецепт салату з куркою замість шуби
Приготовление салата. Фото: gospodynka.com.ua

Выложить первым слоем на тарелку, сверху добавить маринованный лук и смазать майонезом.

рецепт салату шуба з куркою
Готовый салат. Фото: gospodynka.com.ua

Посыпать зеленым луком по своему вкусу. Завершающим слоем равномерно натереть твердый сыр. Дать салату несколько минут настояться и подавать к столу.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой салатов, которые прекрасно подходят для ежедневного рациона

Рецепт салата из кабачков, как в ресторане, который можно готовить через день.

Вкусный салат с баклажанами за 10 минут, который можно готовить все лето.

Рецепт салата из кабачков по-корейски, попробуйте приготовить — и он станет любимым на лето.

Рецепт легкого салата, который можно есть даже ночью, а готовить всего 5 минут.

Рецепт салата с кабачками, для которого понадобится всего три продукта, а получается вкусно и недорого.

салат рецепт курица салат шуба закуска
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
