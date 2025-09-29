Салат Мадам — рецепт приготовления вкусного салата с курицей и сыром

Салат "Мадам". Фото: gospodynka.com.ua

Салат "Мадам" — это нежное сочетание обжаренного куриного филе, маринованного лука и сливочного сыра. Готовится он очень быстро, а вкус покоряет с первой ложки. Такой салат станет прекрасным украшением праздничного стола и приятно удивит гостей.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Вам понадобится:

куриное филе — 300-400 г;

масло — для обжаривания;

майонез — по своему вкусу;

зеленый лук — по желанию;

сыр твердый — 150 г.

Для маринования лука:

лук — 0,5 кг;

сок лимона — 80 мл;

соль — по своему вкусу.

Способ приготовления

Лук нарезать тонкими полукольцами, залить лимонным соком, посолить и оставить мариноваться.

Курица и лук. Фото: gospodynka.com.ua

Куриное филе нарезать соломкой, обжарить на растительном масле до золотистой корочки.

Приготовление салата. Фото: gospodynka.com.ua

Выложить первым слоем на тарелку, сверху добавить маринованный лук и смазать майонезом.

Готовый салат. Фото: gospodynka.com.ua

Посыпать зеленым луком по своему вкусу. Завершающим слоем равномерно натереть твердый сыр. Дать салату несколько минут настояться и подавать к столу.

