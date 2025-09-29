Салат Мадам — рецепт приготовления вкусного салата с курицей и сыром

Салат "Мадам" — покоряет с первой ложки, вкуснее "Шубы"
Салат "Мадам" — это нежное сочетание обжаренного куриного филе, маринованного лука и сливочного сыра. Готовится он очень быстро, а вкус покоряет с первой ложки. Такой салат станет прекрасным украшением праздничного стола и приятно удивит гостей.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- куриное филе — 300-400 г;
- масло — для обжаривания;
- майонез — по своему вкусу;
- зеленый лук — по желанию;
- сыр твердый — 150 г.
Для маринования лука:
- лук — 0,5 кг;
- сок лимона — 80 мл;
- соль — по своему вкусу.
Способ приготовления
Лук нарезать тонкими полукольцами, залить лимонным соком, посолить и оставить мариноваться.
Куриное филе нарезать соломкой, обжарить на растительном масле до золотистой корочки.
Выложить первым слоем на тарелку, сверху добавить маринованный лук и смазать майонезом.
Посыпать зеленым луком по своему вкусу. Завершающим слоем равномерно натереть твердый сыр. Дать салату несколько минут настояться и подавать к столу.
Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой салатов, которые прекрасно подходят для ежедневного рациона
Рецепт салата из кабачков, как в ресторане, который можно готовить через день.
Вкусный салат с баклажанами за 10 минут, который можно готовить все лето.
Рецепт салата из кабачков по-корейски, попробуйте приготовить — и он станет любимым на лето.
Рецепт легкого салата, который можно есть даже ночью, а готовить всего 5 минут.
Рецепт салата с кабачками, для которого понадобится всего три продукта, а получается вкусно и недорого.
Читайте Новини.LIVE!