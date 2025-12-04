Салат Мімоза — ніжний святковий рецепт приготування у сучасній інтерпретації

Салат "Мімоза". Фото: smachnenke.com.ua

Цей салат знайомий багатьом ще з дитинства, але оновлений варіант вражає ніжністю, легкістю та більш виразним смаком. Ніжні шаруваті текстури, делікатна рибна основа та повітряні жовтки створюють по-справжньому святкову страву. Якщо ви хочете подати щось традиційне, але водночас сучасне й ефектне, ця "Мімоза" стане найкращим вибором.

Рецепт опублікували Smachnenke.

Вам знадобиться:

рибні консерви — 200 г;

картопля відварена — 2 шт.;

морква відварена — 2 шт.;

яйця — 4 шт.;

плавлений сирок вершковий — 1 шт. (90 г);

вершкове масло — 50 г;

майонез — для прошарків;

зелень кропу — для прикраси.

Спосіб приготування

Рибні консерви відкрити, злити зайву рідину й подрібнити виделкою до м’якої, однорідної маси. Відварену картоплю натерти на крупній тертці, так само натерти моркву, отримуючи рівні та ніжні стружки. Яйця охолодити після варіння та розділити на білки й жовтки, натерти їх окремо на дрібній тертці. Плавлений сирок натерти одразу перед збиранням, щоб він краще тримав форму. Вершкове масло натерти на крупній тертці та швидко поставити в холодильник, щоб воно залишалося щільним і добре формувало шар.

Яйця та морква. Фото: smachnenke.com.ua

Для формування салату підготувати роз’ємну форму або широку тарілку. Злегка змастити дно майонезом, щоб перший шар лягав рівно. Викласти подрібнені рибні консерви, зробити легкий прошарок майонезу. Далі додати картоплю, розподілити рівномірно, знову нанести майонез. Акуратно викласти охолоджене вершкове масло, яке додасть салату вершкової структури.

Майонез та жовтки. Фото: smachnenke.com.ua

Поверх масла викласти моркву, покрити її тонким шаром майонезу. Потім додати тертий плавлений сирок, розподіливши його так, щоб він утворив щільний, однорідний шар. Зверху викласти натерті білки, розрівняти. Останнім шаром рівномірно висипати жовтки.

Готовий салат. Фото: smachnenke.com.ua

Акуратно зняти форму, вирівняти боки салату за потреби та прикрасити гілочками свіжого кропу або подрібненою зеленню. Дати салату постояти, щоб шари з’єдналися й смак розкрився повністю.

