Салат Мимоза — нежный праздничный рецепт приготовления в современной интерпретации

Салат "Мимоза". Фото: smachnenke.com.ua

Этот салат знаком многим еще с детства, но обновленный вариант поражает нежностью, легкостью и более выразительным вкусом. Нежные слоистые текстуры, деликатная рыбная основа и воздушные желтки создают по-настоящему праздничное блюдо. Если вы хотите подать что-то традиционное, но одновременно современное и эффектное, эта "Мимоза" станет лучшим выбором.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Вам понадобится:

рыбные консервы — 200 г;

картофель отварной — 2 шт.;

морковь отварная — 2 шт.;

яйца — 4 шт.;

плавленый сырок сливочный — 1 шт. (90 г);

сливочное масло — 50 г;

майонез — для прослоек;

зелень укропа — для украшения.

Способ приготовления

Рыбные консервы открыть, слить лишнюю жидкость и измельчить вилкой до мягкой, однородной массы. Отваренный картофель натереть на крупной терке, так же натереть морковь, получая ровные и нежные стружки. Яйца охладить после варки и разделить на белки и желтки, натереть их отдельно на мелкой терке. Плавленый сырок натереть сразу перед сборкой, чтобы он лучше держал форму. Сливочное масло натереть на крупной терке и быстро поставить в холодильник, чтобы оно оставалось плотным и хорошо формировало слой.

Яйца и морковь. Фото: smachnenke.com.ua

Для формирования салата подготовить разъемную форму или широкую тарелку. Слегка смазать дно майонезом, чтобы первый слой ложился ровно. Выложить измельченные рыбные консервы, сделать легкую прослойку майонеза. Далее добавить картофель, распределить равномерно, снова нанести майонез. Аккуратно выложить охлажденное сливочное масло, которое придаст салату сливочной структуры.

Майонез и желтки. Фото: smachnenke.com.ua

Поверх масла выложить морковь, покрыть ее тонким слоем майонеза. Затем добавить тертый плавленый сырок, распределив его так, чтобы он образовал плотный, однородный слой. Сверху выложить натертые белки, разровнять. Последним слоем равномерно высыпать желтки.

Готовый салат. Фото: smachnenke.com.ua

Аккуратно снять форму, выровнять бока салата при необходимости и украсить веточками свежего укропа или измельченной зеленью. Дать салату постоять, чтобы слои соединились и вкус раскрылся полностью.

