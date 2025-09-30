Салат Олена за 5 хвилин — рецепт смачного салату з куркою та сиром

Салат "Олена". Фото: smakuiemo.com.ua

Салат "Олена" — це проста й дуже смачна страва, яка підкорює з першої ложки. Куряче філе, свіжі овочі, зелений горошок і копчений сир створюють гармонійне поєднання смаків. Приготування займає всього кілька хвилин, а результат перевершує навіть улюблену класику — салат "Олів’є".

Рецепт опублікували Smakuiemo.

Вам знадобиться:

куряче філе — 200–250 г;

яйця — 3–4 шт.;

помідори свіжі — 2 шт.;

сир плавлений копчений — 150 г;

горошок консервований — 1 банка;

майонез — 3 ст. л.;

сіль, перець — до свого смаку;

часник — 1–2 зуб. (за бажанням).

Спосіб приготування

Куряче філе відварити у підсоленій воді, остудити та нарізати кубиками. Плавлений копчений сир нарізати дрібними шматочками.

Нарізана курка. Фото: smakuiemo.com.ua

Помідори нарізати кубиками, попередньо розділивши на пластини. Яйця відварити, охолодити та подрібнити кубиками. Додати консервований зелений горошок.

Помідори та курка. Фото: smakuiemo.com.ua

Заправити майонезом, посолити, поперчити. За бажанням додати подрібнений часник для пікантності. Акуратно перемішати та викласти салат у велику салатницю чи подати порційно в креманках.

Приготування салату. Фото: smakuiemo.com.ua

Салат виходить легким, ароматним і дуже апетитним, а готується всього за кілька хвилин.

