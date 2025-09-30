Відео
Головна Смак Салат "Олена" — підкорює з першої ложки, смачніше за "Олів’є"

Салат "Олена" — підкорює з першої ложки, смачніше за "Олів’є"

Ua ru
Дата публікації: 30 вересня 2025 12:44
Салат Олена за 5 хвилин — рецепт смачного салату з куркою та сиром
Салат "Олена". Фото: smakuiemo.com.ua

Салат "Олена" — це проста й дуже смачна страва, яка підкорює з першої ложки. Куряче філе, свіжі овочі, зелений горошок і копчений сир створюють гармонійне поєднання смаків. Приготування займає всього кілька хвилин, а результат перевершує навіть улюблену класику — салат "Олів’є".

Рецепт опублікували Smakuiemo

Вам знадобиться:

  • куряче філе — 200–250 г;
  • яйця — 3–4 шт.;
  • помідори свіжі — 2 шт.;
  • сир плавлений копчений — 150 г;
  • горошок консервований — 1 банка;
  • майонез — 3 ст. л.;
  • сіль, перець — до свого смаку;
  • часник — 1–2 зуб. (за бажанням).

Спосіб приготування

Куряче філе відварити у підсоленій воді, остудити та нарізати кубиками. Плавлений копчений сир нарізати дрібними шматочками.

рецепт смачного салату
Нарізана курка. Фото: smakuiemo.com.ua

Помідори нарізати кубиками, попередньо розділивши на пластини. Яйця відварити, охолодити та подрібнити кубиками. Додати консервований зелений горошок.

рецепт салату за 5 хвилин
Помідори та курка. Фото: smakuiemo.com.ua

Заправити майонезом, посолити, поперчити. За бажанням додати подрібнений часник для пікантності. Акуратно перемішати та викласти салат у велику салатницю чи подати порційно в креманках.

простий та смачний салат з куркою
Приготування салату. Фото: smakuiemo.com.ua

Салат виходить легким, ароматним і дуже апетитним, а готується всього за кілька хвилин.

салат рецепт курка олів'є закуска
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
