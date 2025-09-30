Салат Олена за 5 хвилин — рецепт смачного салату з куркою та сиром

Салат "Олена" — підкорює з першої ложки, смачніше за "Олів’є"
Салат "Олена" — це проста й дуже смачна страва, яка підкорює з першої ложки. Куряче філе, свіжі овочі, зелений горошок і копчений сир створюють гармонійне поєднання смаків. Приготування займає всього кілька хвилин, а результат перевершує навіть улюблену класику — салат "Олів’є".
Рецепт опублікували Smakuiemo.
Вам знадобиться:
- куряче філе — 200–250 г;
- яйця — 3–4 шт.;
- помідори свіжі — 2 шт.;
- сир плавлений копчений — 150 г;
- горошок консервований — 1 банка;
- майонез — 3 ст. л.;
- сіль, перець — до свого смаку;
- часник — 1–2 зуб. (за бажанням).
Спосіб приготування
Куряче філе відварити у підсоленій воді, остудити та нарізати кубиками. Плавлений копчений сир нарізати дрібними шматочками.
Помідори нарізати кубиками, попередньо розділивши на пластини. Яйця відварити, охолодити та подрібнити кубиками. Додати консервований зелений горошок.
Заправити майонезом, посолити, поперчити. За бажанням додати подрібнений часник для пікантності. Акуратно перемішати та викласти салат у велику салатницю чи подати порційно в креманках.
Салат виходить легким, ароматним і дуже апетитним, а готується всього за кілька хвилин.
