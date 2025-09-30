Салат Елена за 5 минут — рецепт вкусного салата с курицей и сыром

Салат "Елена". Фото: smakuiemo.com.ua

Салат "Елена" — это простое и очень вкусное блюдо, которое покоряет с первой ложки. Куриное филе, свежие овощи, зеленый горошек и копченый сыр создают гармоничное сочетание вкусов. Приготовление занимает всего несколько минут, а результат превосходит даже любимую классику — салат "Оливье".

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

Вам понадобится:

куриное филе — 200-250 г;

яйца — 3-4 шт.;

помидоры свежие — 2 шт.;

сыр плавленый копченый — 150 г;

горошек консервированный — 1 банка;

майонез — 3 ст. л.;

соль, перец — по своему вкусу;

чеснок — 1-2 зубчика (по желанию).

Способ приготовления

Куриное филе отварить в подсоленной воде, остудить и нарезать кубиками. Плавленый копченый сыр нарезать мелкими кусочками.

Нарезанная курица. Фото: smakuiemo.com.ua

Помидоры нарезать кубиками, предварительно разделив на пластины. Яйца отварить, охладить и измельчить кубиками. Добавить консервированный зеленый горошек.

Помидоры и курица. Фото: smakuiemo.com.ua

Заправить майонезом, посолить, поперчить. По желанию добавить измельченный чеснок для пикантности. Аккуратно перемешать и выложить салат в большую салатницу или подать порционно в креманках.

Приготовление салата. Фото: smakuiemo.com.ua

Салат получается легким, ароматным и очень аппетитным, а готовится всего за несколько минут.

