Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Вкус Салат "Елена" — покоряет с первой ложки, вкуснее "Оливье"

Салат "Елена" — покоряет с первой ложки, вкуснее "Оливье"

Ua ru
Дата публикации 30 сентября 2025 12:44
Салат Елена за 5 минут — рецепт вкусного салата с курицей и сыром
Салат "Елена". Фото: smakuiemo.com.ua

Салат "Елена" — это простое и очень вкусное блюдо, которое покоряет с первой ложки. Куриное филе, свежие овощи, зеленый горошек и копченый сыр создают гармоничное сочетание вкусов. Приготовление занимает всего несколько минут, а результат превосходит даже любимую классику — салат "Оливье".

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

Реклама
Читайте также:

Вам понадобится:

  • куриное филе — 200-250 г;
  • яйца — 3-4 шт.;
  • помидоры свежие — 2 шт.;
  • сыр плавленый копченый — 150 г;
  • горошек консервированный — 1 банка;
  • майонез — 3 ст. л.;
  • соль, перец — по своему вкусу;
  • чеснок — 1-2 зубчика (по желанию).

Способ приготовления

Куриное филе отварить в подсоленной воде, остудить и нарезать кубиками. Плавленый копченый сыр нарезать мелкими кусочками.

рецепт смачного салату
Нарезанная курица. Фото: smakuiemo.com.ua

Помидоры нарезать кубиками, предварительно разделив на пластины. Яйца отварить, охладить и измельчить кубиками. Добавить консервированный зеленый горошек.

рецепт салату за 5 хвилин
Помидоры и курица. Фото: smakuiemo.com.ua

Заправить майонезом, посолить, поперчить. По желанию добавить измельченный чеснок для пикантности. Аккуратно перемешать и выложить салат в большую салатницу или подать порционно в креманках.

простий та смачний салат з куркою
Приготовление салата. Фото: smakuiemo.com.ua

Салат получается легким, ароматным и очень аппетитным, а готовится всего за несколько минут.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой салатов, которые прекрасно подходят для ежедневного рациона

Рецепт салата из кабачков, как в ресторане, который можно готовить через день.

Вкусный салат с баклажанами за 10 минут, который можно готовить все лето.

Рецепт салата из кабачков по-корейски, попробуйте приготовить — и он станет любимым на лето.

Рецепт легкого салата, который можно есть даже ночью, а готовить всего 5 минут.

Рецепт салата с кабачками, для которого понадобится всего три продукта, а получается вкусно и недорого.

салат рецепт курица оливье закуска
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации