Салат Елена за 5 минут — рецепт вкусного салата с курицей и сыром

Салат "Елена" — покоряет с первой ложки, вкуснее "Оливье"
Салат "Елена" — это простое и очень вкусное блюдо, которое покоряет с первой ложки. Куриное филе, свежие овощи, зеленый горошек и копченый сыр создают гармоничное сочетание вкусов. Приготовление занимает всего несколько минут, а результат превосходит даже любимую классику — салат "Оливье".
Рецепт опубликовали Smakuiemo.
Вам понадобится:
- куриное филе — 200-250 г;
- яйца — 3-4 шт.;
- помидоры свежие — 2 шт.;
- сыр плавленый копченый — 150 г;
- горошек консервированный — 1 банка;
- майонез — 3 ст. л.;
- соль, перец — по своему вкусу;
- чеснок — 1-2 зубчика (по желанию).
Способ приготовления
Куриное филе отварить в подсоленной воде, остудить и нарезать кубиками. Плавленый копченый сыр нарезать мелкими кусочками.
Помидоры нарезать кубиками, предварительно разделив на пластины. Яйца отварить, охладить и измельчить кубиками. Добавить консервированный зеленый горошек.
Заправить майонезом, посолить, поперчить. По желанию добавить измельченный чеснок для пикантности. Аккуратно перемешать и выложить салат в большую салатницу или подать порционно в креманках.
Салат получается легким, ароматным и очень аппетитным, а готовится всего за несколько минут.
