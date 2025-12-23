Відео
Головна Смак Салат "Олів’є" з тунцем — унікальний майонез без яєць та молока

Салат "Олів’є" з тунцем — унікальний майонез без яєць та молока

Ua ru
Дата публікації: 23 грудня 2025 13:20
Пісний салат Олів’є з тунцем — рецепт з майонезом без яєць
Салат "Олів’є" з тунцем. Фото: smachnenke.com.ua

Пісний "Олів’є" з тунцем — сучасна версія класичного салату, яка дивує смаком і легкістю. Домашній майонез без яєць і молока виходить густим, ніжним і чудово об’єднує всі інгредієнти. Такий салат ідеально підходить для пісного столу, святкових днів і тих, хто шукає нові смакові поєднання.

Рецепт опублікували Smachnenke.

Вам знадобиться:

  • зелений консервований горошок — 1 банка;
  • картопля відварна — 2 шт. (приблизно 450 г);
  • морква відварна — 1 шт.;
  • червона цибуля — 1 шт.;
  • солоні або мариновані огірки — 200 г;
  • тунець консервований — 1 банка.

Для пісного майонезу без яєць і молока:

  • рідина від консервованого горошку — 50 мл.;
  • сіль — 1/3 ч. л.;
  • цукор — 1/2 ч. л.;
  • гірчиця середньої гостроти — 1 ч. л.;
  • яблучний оцет 5% або лимонний сік — 1 ст. л.;
  • рослинна олія без запаху — 150 мл.

Спосіб приготування

Відварену картоплю та моркву охолодити, очистити та нарізати дрібними кубиками. Червону цибулю нарізати дуже дрібно — вона м’яка на смак і не перебиває інші інгредієнти.

пісний салат Олів’є з тунцем
Огірки та тунець. Фото: smachnenke.com.ua

Огірки нарізати кубиками, за потреби трохи віджати від зайвої рідини. Тунець злити від рідини та розім’яти виделкою, залишаючи невелику текстуру. У глибокій мисці змішати картоплю, моркву, цибулю, огірки та тунця, додати зелений горошок.

пісний салат Олів’є з тунцем з домашнім майонезом
Домашній майонез. Фото: smachnenke.com.ua

Для приготування пісного майонезу в високу ємність влити рідину від горошку, додати сіль, цукор, гірчицю та оцет або лимонний сік. Погружним блендером збити до однорідності. Не вимикаючи блендер, тонкою цівкою влити рослинну олію та продовжувати збивати до густої, стабільної консистенції.

рецепт пісного салату Олів’є з тунцем
Готовий салат. Фото: smachnenke.com.ua

Заправити салат майонезом на смак, ретельно перемішати й дати трохи настоятися перед подачею. Салат виходить ніжним, збалансованим і повністю пісним.

салат рецепт олів'є домашній майонез пісний рецепт тунець
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
