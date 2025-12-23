Постный салат Оливье с тунцом — рецепт с майонезом без яиц

Салат "Оливье" с тунцом — уникальный майонез без яиц и молока
Постный "Оливье" с тунцом — современная версия классического салата, которая удивляет вкусом и легкостью. Домашний майонез без яиц и молока получается густым, нежным и прекрасно объединяет все ингредиенты. Такой салат идеально подходит для постного стола, праздничных дней и тех, кто ищет новые вкусовые сочетания.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- зеленый консервированный горошек — 1 банка;
- картофель отварной — 2 шт. (примерно 450 г);
- морковь отварная — 1 шт.;
- красный лук — 1 шт.;
- соленые или маринованные огурцы — 200 г;
- тунец консервированный — 1 банка.
Для постного майонеза без яиц и молока:
- жидкость от консервированного горошка — 50 мл.;
- соль — 1/3 ч. л.;
- сахар — 1/2 ч. л.;
- горчица средней остроты — 1 ч. л.;
- яблочный уксус 5% или лимонный сок — 1 ст. л.;
- растительное масло без запаха — 150 мл.
Способ приготовления
Отваренный картофель и морковь охладить, очистить и нарезать мелкими кубиками. Красный лук нарезать очень мелко — он мягкий на вкус и не перебивает другие ингредиенты.
Огурцы нарезать кубиками, при необходимости немного отжать от лишней жидкости. Тунец слить от жидкости и размять вилкой, оставляя небольшую текстуру. В глубокой миске смешать картофель, морковь, лук, огурцы и тунца, добавить зеленый горошек.
Для приготовления постного майонеза в высокую емкость влить жидкость от горошка, добавить соль, сахар, горчицу и уксус или лимонный сок. Погружным блендером взбить до однородности. Не выключая блендер, тонкой струйкой влить растительное масло и продолжать взбивать до густой, стабильной консистенции.
Заправить салат майонезом по вкусу, тщательно перемешать и дать немного настояться перед подачей. Салат получается нежным, сбалансированным и полностью постным.
