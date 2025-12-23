Видео
Салат "Оливье" с тунцом — уникальный майонез без яиц и молока

Дата публикации 23 декабря 2025 13:20
Постный салат Оливье с тунцом — рецепт с майонезом без яиц
Салат "Оливье" с тунцом. Фото: smachnenke.com.ua

Постный "Оливье" с тунцом — современная версия классического салата, которая удивляет вкусом и легкостью. Домашний майонез без яиц и молока получается густым, нежным и прекрасно объединяет все ингредиенты. Такой салат идеально подходит для постного стола, праздничных дней и тех, кто ищет новые вкусовые сочетания.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Вам понадобится:

  • зеленый консервированный горошек — 1 банка;
  • картофель отварной — 2 шт. (примерно 450 г);
  • морковь отварная — 1 шт.;
  • красный лук — 1 шт.;
  • соленые или маринованные огурцы — 200 г;
  • тунец консервированный — 1 банка.

Для постного майонеза без яиц и молока:

  • жидкость от консервированного горошка — 50 мл.;
  • соль — 1/3 ч. л.;
  • сахар — 1/2 ч. л.;
  • горчица средней остроты — 1 ч. л.;
  • яблочный уксус 5% или лимонный сок — 1 ст. л.;
  • растительное масло без запаха — 150 мл.

Способ приготовления

Отваренный картофель и морковь охладить, очистить и нарезать мелкими кубиками. Красный лук нарезать очень мелко — он мягкий на вкус и не перебивает другие ингредиенты.

пісний салат Олів’є з тунцем
Огурцы и тунец. Фото: smachnenke.com.ua

Огурцы нарезать кубиками, при необходимости немного отжать от лишней жидкости. Тунец слить от жидкости и размять вилкой, оставляя небольшую текстуру. В глубокой миске смешать картофель, морковь, лук, огурцы и тунца, добавить зеленый горошек.

пісний салат Олів’є з тунцем з домашнім майонезом
Домашний майонез. Фото: smachnenke.com.ua

Для приготовления постного майонеза в высокую емкость влить жидкость от горошка, добавить соль, сахар, горчицу и уксус или лимонный сок. Погружным блендером взбить до однородности. Не выключая блендер, тонкой струйкой влить растительное масло и продолжать взбивать до густой, стабильной консистенции.

рецепт пісного салату Олів’є з тунцем
Готовый салат. Фото: smachnenke.com.ua

Заправить салат майонезом по вкусу, тщательно перемешать и дать немного настояться перед подачей. Салат получается нежным, сбалансированным и полностью постным.

Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
