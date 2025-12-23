Постный салат Оливье с тунцом — рецепт с майонезом без яиц

Салат "Оливье" с тунцом. Фото: smachnenke.com.ua

Постный "Оливье" с тунцом — современная версия классического салата, которая удивляет вкусом и легкостью. Домашний майонез без яиц и молока получается густым, нежным и прекрасно объединяет все ингредиенты. Такой салат идеально подходит для постного стола, праздничных дней и тех, кто ищет новые вкусовые сочетания.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Вам понадобится:

зеленый консервированный горошек — 1 банка;

картофель отварной — 2 шт. (примерно 450 г);

морковь отварная — 1 шт.;

красный лук — 1 шт.;

соленые или маринованные огурцы — 200 г;

тунец консервированный — 1 банка.

Для постного майонеза без яиц и молока:

жидкость от консервированного горошка — 50 мл.;

соль — 1/3 ч. л.;

сахар — 1/2 ч. л.;

горчица средней остроты — 1 ч. л.;

яблочный уксус 5% или лимонный сок — 1 ст. л.;

растительное масло без запаха — 150 мл.

Способ приготовления

Отваренный картофель и морковь охладить, очистить и нарезать мелкими кубиками. Красный лук нарезать очень мелко — он мягкий на вкус и не перебивает другие ингредиенты.

Огурцы и тунец. Фото: smachnenke.com.ua

Огурцы нарезать кубиками, при необходимости немного отжать от лишней жидкости. Тунец слить от жидкости и размять вилкой, оставляя небольшую текстуру. В глубокой миске смешать картофель, морковь, лук, огурцы и тунца, добавить зеленый горошек.

Домашний майонез. Фото: smachnenke.com.ua

Для приготовления постного майонеза в высокую емкость влить жидкость от горошка, добавить соль, сахар, горчицу и уксус или лимонный сок. Погружным блендером взбить до однородности. Не выключая блендер, тонкой струйкой влить растительное масло и продолжать взбивать до густой, стабильной консистенции.

Готовый салат. Фото: smachnenke.com.ua

Заправить салат майонезом по вкусу, тщательно перемешать и дать немного настояться перед подачей. Салат получается нежным, сбалансированным и полностью постным.

