Салат Осінні барви за 5 хвилин — простий рецепт з м’ясом та овочами

Салат "Осінні барви" — яскравий вітамінний рецепт за 5 хвилин
Салат "Осінні барви" — це справжній вибух смаку та кольору на вашому столі. У ньому вдало поєднуються соковите м’ясо, пікантна морква по-корейськи та ніжна червона цибуля. Готується страва всього за 5 хвилин, а результат перевершує всі очікування — ситно, красиво й дуже апетитно.
Рецепт опублікували Smachnenke.
Вам знадобиться:
- м’ясо (курятина, свинина чи яловичина) — 300 г;
- огірки солоні — 2–3 шт.;
- морква по-корейськи — 200 г;
- цибуля червона — 1 шт.;
- сухарики — до свого смаку;
- майонез — для заправки;
- сіль, перець — до свого смаку.
Спосіб приготування
Відварене або обсмажене м’ясо нарізати соломкою й перекласти у глибоку миску. Додати солоні огірки, нарізані смужками, та моркву по-корейськи.
Червону цибулю подрібнити тонкими чверть кільцями й додати до салату. Приправити сіллю та чорним перцем, заправити майонезом і добре перемішати.
Сухарики можна додати безпосередньо в салат перед подачею, щоб вони залишались хрусткими, або перемішати одразу, якщо подобається більш м’який варіант.
Салат виходить яскравим, ситним і справді святковим, а готується всього за кілька хвилин.
Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою салатів, які чудово підходять для повсякденного раціону
Рецепт салату з кабачків, як у ресторані, який можна готувати через день.
Смачний салат з баклажанами за 10 хвилин, який можна готувати все літо.
Рецепт салату з кабачків по-корейськи, спробуйте приготувати — і він стане улюбленим на літо.
Рецепт легкого салату, який можна їсти навіть уночі, а готувати лише 5 хвилин.
Рецепт салату з кабачками, для якого знадобиться лише три продукти, а виходить смачно і недорого.
Читайте Новини.LIVE!