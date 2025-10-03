Відео
Головна Смак Салат "Осінні барви" — яскравий вітамінний рецепт за 5 хвилин

Салат "Осінні барви" — яскравий вітамінний рецепт за 5 хвилин

Дата публікації: 3 жовтня 2025 12:44
Салат Осінні барви за 5 хвилин — простий рецепт з м’ясом та овочами
Салат "Осінні барви". Фото: smachnenke.com.ua

Салат "Осінні барви" — це справжній вибух смаку та кольору на вашому столі. У ньому вдало поєднуються соковите м’ясо, пікантна морква по-корейськи та ніжна червона цибуля. Готується страва всього за 5 хвилин, а результат перевершує всі очікування — ситно, красиво й дуже апетитно.

Рецепт опублікували Smachnenke.

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • м’ясо (курятина, свинина чи яловичина) — 300 г;
  • огірки солоні — 2–3 шт.;
  • морква по-корейськи — 200 г;
  • цибуля червона — 1 шт.;
  • сухарики — до свого смаку;
  • майонез — для заправки;
  • сіль, перець — до свого смаку.

Спосіб приготування

Відварене або обсмажене м’ясо нарізати соломкою й перекласти у глибоку миску. Додати солоні огірки, нарізані смужками, та моркву по-корейськи.

салат з куркою
Куряче філе. Фото: smachnenke.com.ua

Червону цибулю подрібнити тонкими чверть кільцями й додати до салату. Приправити сіллю та чорним перцем, заправити майонезом і добре перемішати.

рецепт салату з куркою та морквою
Морква та синя цибуля. Фото: smachnenke.com.ua

Сухарики можна додати безпосередньо в салат перед подачею, щоб вони залишались хрусткими, або перемішати одразу, якщо подобається більш м’який варіант.

салат з куркою, морквою та цибулею
Готовий салат. Фото: smachnenke.com.ua

Салат виходить яскравим, ситним і справді святковим, а готується всього за кілька хвилин.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою салатів, які чудово підходять для повсякденного раціону 

Рецепт салату з кабачків, як у ресторані, який можна готувати через день. 

Смачний салат з баклажанами за 10 хвилин, який можна готувати все літо. 

Рецепт салату з кабачків по-корейськи, спробуйте приготувати — і він стане улюбленим на літо. 

Рецепт легкого салату, який можна їсти навіть уночі, а готувати лише 5 хвилин. 

Рецепт салату з кабачками, для якого знадобиться лише три продукти, а виходить смачно і недорого. 

осінь овочі морква салат рецепт
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
