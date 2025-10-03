Видео
Видео

Главная Вкус Салат "Осенние краски" — яркий витаминный рецепт за 5 минут

Салат "Осенние краски" — яркий витаминный рецепт за 5 минут

Ua ru
Дата публикации 3 октября 2025 12:44
Салат Осенние краски за 5 минут — простой рецепт с мясом и овощами
Салат "Осенние краски". Фото: smachnenke.com.ua

Салат "Осенние краски" — это настоящий взрыв вкуса и цвета на вашем столе. В нем удачно сочетаются сочное мясо, пикантная морковь по-корейски и нежный красный лук. Готовится блюдо всего за 5 минут, а результат превосходит все ожидания — сытно, красиво и очень аппетитно.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • мясо (курятина, свинина или говядина) — 300 г;
  • огурцы соленые — 2-3 шт.;
  • морковь по-корейски — 200 г;
  • лук красный — 1 шт.;
  • сухарики — по своему вкусу;
  • майонез — для заправки;
  • соль, перец — по своему вкусу.

Способ приготовления

Отварное или обжаренное мясо нарезать соломкой и переложить в глубокую миску. Добавить соленые огурцы, нарезанные полосками, и морковь по-корейски.

салат з куркою
Куриное филе. Фото: smachnenke.com.ua

Красный лук измельчить тонкими четверть кольцами и добавить к салату. Приправить солью и черным перцем, заправить майонезом и хорошо перемешать.

рецепт салату з куркою та морквою
Морковь и синий лук. Фото: smachnenke.com.ua

Сухарики можно добавить непосредственно в салат перед подачей, чтобы они оставались хрустящими, или перемешать сразу, если нравится более мягкий вариант.

салат з куркою, морквою та цибулею
Готовый салат. Фото: smachnenke.com.ua

Салат получается ярким, сытным и действительно праздничным, а готовится всего за несколько минут.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой салатов, которые прекрасно подходят для ежедневного рациона

Рецепт салата из кабачков, как в ресторане, который можно готовить через день.

Вкусный салат с баклажанами за 10 минут, который можно готовить все лето.

Рецепт салата из кабачков по-корейски, попробуйте приготовить — и он станет любимым на лето.

Рецепт легкого салата, который можно есть даже ночью, а готовить всего 5 минут.

Рецепт салата с кабачками, для которого понадобится всего три продукта, а получается вкусно и недорого.

осень овощи морковь салат рецепт
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
