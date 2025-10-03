Салат Осенние краски за 5 минут — простой рецепт с мясом и овощами

Салат "Осенние краски" — яркий витаминный рецепт за 5 минут
Салат "Осенние краски" — это настоящий взрыв вкуса и цвета на вашем столе. В нем удачно сочетаются сочное мясо, пикантная морковь по-корейски и нежный красный лук. Готовится блюдо всего за 5 минут, а результат превосходит все ожидания — сытно, красиво и очень аппетитно.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- мясо (курятина, свинина или говядина) — 300 г;
- огурцы соленые — 2-3 шт.;
- морковь по-корейски — 200 г;
- лук красный — 1 шт.;
- сухарики — по своему вкусу;
- майонез — для заправки;
- соль, перец — по своему вкусу.
Способ приготовления
Отварное или обжаренное мясо нарезать соломкой и переложить в глубокую миску. Добавить соленые огурцы, нарезанные полосками, и морковь по-корейски.
Красный лук измельчить тонкими четверть кольцами и добавить к салату. Приправить солью и черным перцем, заправить майонезом и хорошо перемешать.
Сухарики можно добавить непосредственно в салат перед подачей, чтобы они оставались хрустящими, или перемешать сразу, если нравится более мягкий вариант.
Салат получается ярким, сытным и действительно праздничным, а готовится всего за несколько минут.
