Салат Осенние краски за 5 минут — простой рецепт с мясом и овощами

Салат "Осенние краски". Фото: smachnenke.com.ua

Салат "Осенние краски" — это настоящий взрыв вкуса и цвета на вашем столе. В нем удачно сочетаются сочное мясо, пикантная морковь по-корейски и нежный красный лук. Готовится блюдо всего за 5 минут, а результат превосходит все ожидания — сытно, красиво и очень аппетитно.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Вам понадобится:

мясо (курятина, свинина или говядина) — 300 г;

огурцы соленые — 2-3 шт.;

морковь по-корейски — 200 г;

лук красный — 1 шт.;

сухарики — по своему вкусу;

майонез — для заправки;

соль, перец — по своему вкусу.

Способ приготовления

Отварное или обжаренное мясо нарезать соломкой и переложить в глубокую миску. Добавить соленые огурцы, нарезанные полосками, и морковь по-корейски.

Куриное филе. Фото: smachnenke.com.ua

Красный лук измельчить тонкими четверть кольцами и добавить к салату. Приправить солью и черным перцем, заправить майонезом и хорошо перемешать.

Морковь и синий лук. Фото: smachnenke.com.ua

Сухарики можно добавить непосредственно в салат перед подачей, чтобы они оставались хрустящими, или перемешать сразу, если нравится более мягкий вариант.

Готовый салат. Фото: smachnenke.com.ua

Салат получается ярким, сытным и действительно праздничным, а готовится всего за несколько минут.

