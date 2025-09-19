Рецепт салату Тетяна — ніжний і смачний, кращий за Олівʼє та Шубу

Салат "Тетяна". Фото: gospodynka.com.ua

Салат "Тетяна" — справжній фаворит на святковому столі та для щоденного перекусу. Кожен шар дарує насичений смак: солодка морква, соковиті консерви, ніжні варені яйця та ароматна маринована цибуля. Простий у приготуванні, але ефектний і смачний. Він легко перевершує класичні салати Олівʼє та Шубу.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Реклама

Читайте також:

Вам знадобиться:

морква — 2–3 шт.;

сіль, перець — до свого смаку;

консерви (скумбрія, сардини або тунець) — 1 банка;

яйця варені — 5 шт.;

майонез — до свого смаку;

зелена цибуля та варений жовток курячий — для прикраси.

Для маринування цибулі:

цибуля червона — 1 шт.;

сіль — 1 ч. л.;

цукор — 1 ч. л.;

оцет — 4 ст. л.;

вода — 100 г.

Спосіб приготування

Цибулю нарізати тонкими півкільцями, змішати з сіллю та цукром, залити оцтом і водою. Залишити маринуватися на 30 хвилин.

Морква та майонез. Фото: gospodynka.com.ua

Моркву натерти на тертці, обсмажити на олії до готовності, посолити й поперчити, охолодити. У роз’ємну форму викласти першим шаром моркву і змастити майонезом.

Маринована цибуля. Фото: gospodynka.com.ua

Наступним шаром розкласти консерви та мариновану цибулю, знову змастити майонезом. Варені яйця натерти на тертці та викласти наступним шаром, покрити майонезом. Прикрасити розтертим жовтком та дрібно нарізаною зеленою цибулею.

Готовий салат. Фото: gospodynka.com.ua

Салат виходить ніжним, ароматним і яскравим, з багатим смаком, який перевершує класичні варіанти Шуби та Мімози.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою салатів, які чудово підходять для повсякденного раціону

Рецепт салату з кабачків, як у ресторані, який можна готувати через день.

Смачний салат з баклажанами за 10 хвилин, який можна готувати все літо.

Рецепт салату з кабачків по-корейськи, спробуйте приготувати — і він стане улюбленим на літо.

Рецепт легкого салату, який можна їсти навіть уночі, а готувати лише 5 хвилин.

Рецепт салату з кабачками, для якого знадобиться лише три продукти, а виходить так смачно і недорого.