Рецепт салата Татьяна — нежный и вкусный, лучше Оливье и Шубы

Салат "Татьяна". Фото: gospodynka.com.ua

Салат "Татьяна" — настоящий фаворит на праздничном столе и для ежедневного перекуса. Каждый слой дарит насыщенный вкус: сладкая морковь, сочные консервы, нежные вареные яйца и ароматный маринованный лук. Простой в приготовлении, но эффектный и вкусный. Он легко превосходит классические салаты Оливье и Шубу.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Вам понадобится:

морковь — 2-3 шт.;

соль, перец — по своему вкусу;

консервы (скумбрия, сардины или тунец) — 1 банка;

яйца вареные — 5 шт.;

майонез — по своему вкусу;

зеленый лук и вареный желток куриный — для украшения.

Для маринования лука:

лук красный — 1 шт.;

соль — 1 ч. л.;

сахар — 1 ч. л.;

уксус — 4 ст. л.;

вода — 100 г.

Способ приготовления

Лук нарезать тонкими полукольцами, смешать с солью и сахаром, залить уксусом и водой. Оставить мариноваться на 30 минут.

Морковь и майонез. Фото: gospodynka.com.ua

Морковь натереть на терке, обжарить на растительном масле до готовности, посолить и поперчить, охладить. В разъемную форму выложить первым слоем морковь и смазать майонезом.

Маринованный лук. Фото: gospodynka.com.ua

Следующим слоем разложить консервы и маринованный лук, снова смазать майонезом. Вареные яйца натереть на терке и выложить следующим слоем, покрыть майонезом. Украсить растертым желтком и мелко нарезанным зеленым луком.

Готовый салат. Фото: gospodynka.com.ua

Салат получается нежным, ароматным и ярким, с богатым вкусом, который превосходит классические варианты Шубы и Мимозы.

