Салат "Татьяна" — рецепт в 100 раз вкуснее Шубы и Мимозы

19 сентября 2025 12:04
Юлия Щербак
Юлия Щербак
Редактор
Рецепт салата Татьяна — нежный и вкусный, лучше Оливье и Шубы
Салат "Татьяна". Фото: gospodynka.com.ua
Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
Редактор

Салат "Татьяна" — настоящий фаворит на праздничном столе и для ежедневного перекуса. Каждый слой дарит насыщенный вкус: сладкая морковь, сочные консервы, нежные вареные яйца и ароматный маринованный лук. Простой в приготовлении, но эффектный и вкусный. Он легко превосходит классические салаты Оливье и Шубу.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • морковь — 2-3 шт.;
  • соль, перец — по своему вкусу;
  • консервы (скумбрия, сардины или тунец) — 1 банка;
  • яйца вареные — 5 шт.;
  • майонез — по своему вкусу;
  • зеленый лук и вареный желток куриный — для украшения.

Для маринования лука:

  • лук красный — 1 шт.;
  • соль — 1 ч. л.;
  • сахар — 1 ч. л.;
  • уксус — 4 ст. л.;
  • вода — 100 г.

Способ приготовления

Лук нарезать тонкими полукольцами, смешать с солью и сахаром, залить уксусом и водой. Оставить мариноваться на 30 минут.

рецепт салату замість шуби
Морковь и майонез. Фото: gospodynka.com.ua

Морковь натереть на терке, обжарить на растительном масле до готовности, посолить и поперчить, охладить. В разъемную форму выложить первым слоем морковь и смазать майонезом.

смачний салат
Маринованный лук. Фото: gospodynka.com.ua

Следующим слоем разложить консервы и маринованный лук, снова смазать майонезом. Вареные яйца натереть на терке и выложить следующим слоем, покрыть майонезом. Украсить растертым желтком и мелко нарезанным зеленым луком.

рецепт салату шарами замість шуби
Готовый салат. Фото: gospodynka.com.ua

Салат получается нежным, ароматным и ярким, с богатым вкусом, который превосходит классические варианты Шубы и Мимозы.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой салатов, которые прекрасно подходят для ежедневного рациона

Рецепт салата из кабачков, как в ресторане, который можно готовить через день.

Вкусный салат с баклажанами за 10 минут, который можно готовить все лето.

Рецепт салата из кабачков по-корейски, попробуйте приготовить — и он станет любимым на лето.

Рецепт легкого салата, который можно есть даже ночью, а готовить всего 5 минут.

Рецепт салата с кабачками, для которого понадобится всего три продукта, а получается так вкусно и недорого.

яйца морковь салат рецепт закуска
