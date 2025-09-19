Рецепт салата Татьяна — нежный и вкусный, лучше Оливье и Шубы

Салат "Татьяна" — рецепт в 100 раз вкуснее Шубы и Мимозы
Салат "Татьяна" — настоящий фаворит на праздничном столе и для ежедневного перекуса. Каждый слой дарит насыщенный вкус: сладкая морковь, сочные консервы, нежные вареные яйца и ароматный маринованный лук. Простой в приготовлении, но эффектный и вкусный. Он легко превосходит классические салаты Оливье и Шубу.
Вам понадобится:
- морковь — 2-3 шт.;
- соль, перец — по своему вкусу;
- консервы (скумбрия, сардины или тунец) — 1 банка;
- яйца вареные — 5 шт.;
- майонез — по своему вкусу;
- зеленый лук и вареный желток куриный — для украшения.
Для маринования лука:
- лук красный — 1 шт.;
- соль — 1 ч. л.;
- сахар — 1 ч. л.;
- уксус — 4 ст. л.;
- вода — 100 г.
Способ приготовления
Лук нарезать тонкими полукольцами, смешать с солью и сахаром, залить уксусом и водой. Оставить мариноваться на 30 минут.
Морковь натереть на терке, обжарить на растительном масле до готовности, посолить и поперчить, охладить. В разъемную форму выложить первым слоем морковь и смазать майонезом.
Следующим слоем разложить консервы и маринованный лук, снова смазать майонезом. Вареные яйца натереть на терке и выложить следующим слоем, покрыть майонезом. Украсить растертым желтком и мелко нарезанным зеленым луком.
Салат получается нежным, ароматным и ярким, с богатым вкусом, который превосходит классические варианты Шубы и Мимозы.
