Салат з баклажанами Султанська закуска — рецепт приготування на мільйон смаку

Салат з баклажанами. Фото: smakuiemo.com.ua

Салат з баклажанами "Султанська закуска" — це страва, яка вражає поєднанням ніжних обсмажених баклажанів і насиченого овочевого соусу. Легкий у приготуванні, ароматний і яскравий, він стане справжньою окрасою столу. Цей салат має глибокий смак і чудово смакує як у теплому, так і в охолодженому вигляді.

Рецепт опублікували Smakuiemo.

Вам знадобиться:

баклажани — 2–3 шт.;

цибуля ріпчаста — 1 шт.;

перець солодкий — 1 шт.;

помідори стиглі — 4–5 шт. (або томати у власному соку — 250 мл);

часник — 2–3 зуб.;

олія рослинна — 50 мл;

цукор — 1 ч. л.;

оцет винний або яблучний — 1–2 ст. л.;

сіль — до свого смаку;

перець чорний мелений — до свого смаку;

коріандр мелений — дрібка (за бажанням);

зелень петрушки або кінзи — для подачі.

Спосіб приготування

Баклажани нарізати кружальцями завтовшки близько 1 см, посолити й залишити на 15 хвилин, щоб вийшла гіркота. Потім промокнути паперовим рушником. Обсмажити баклажани з обох боків на середньому вогні до золотистої скоринки.

Смажені баклажани. Фото: smakuiemo.com.ua

На іншій сковороді пасерувати цибулю, додати нарізаний болгарський перець, а через кілька хвилин — натерті помідори або томати у власному соку. Тушкувати 5–7 хвилин.

Помідори та засмажка. Фото: smakuiemo.com.ua

Додати подрібнений часник, цукор, оцет, сіль, перець і за бажанням дрібку коріандру. Соус повинен стати насиченим і ароматним.

Готова закуска. Фото: smakuiemo.com.ua

Баклажани викласти шарами, кожен поливаючи соусом. Дати салату настоятися щонайменше 30 хвилин. Перед подачею прикрасити зеленню.

