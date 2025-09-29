Салат з баклажанами Султанська закуска — рецепт приготування на мільйон смаку

Салат з баклажанами "Султанська закуска" — смак на мільйон
Салат з баклажанами "Султанська закуска" — це страва, яка вражає поєднанням ніжних обсмажених баклажанів і насиченого овочевого соусу. Легкий у приготуванні, ароматний і яскравий, він стане справжньою окрасою столу. Цей салат має глибокий смак і чудово смакує як у теплому, так і в охолодженому вигляді.
Рецепт опублікували Smakuiemo.
Вам знадобиться:
- баклажани — 2–3 шт.;
- цибуля ріпчаста — 1 шт.;
- перець солодкий — 1 шт.;
- помідори стиглі — 4–5 шт. (або томати у власному соку — 250 мл);
- часник — 2–3 зуб.;
- олія рослинна — 50 мл;
- цукор — 1 ч. л.;
- оцет винний або яблучний — 1–2 ст. л.;
- сіль — до свого смаку;
- перець чорний мелений — до свого смаку;
- коріандр мелений — дрібка (за бажанням);
- зелень петрушки або кінзи — для подачі.
Спосіб приготування
Баклажани нарізати кружальцями завтовшки близько 1 см, посолити й залишити на 15 хвилин, щоб вийшла гіркота. Потім промокнути паперовим рушником. Обсмажити баклажани з обох боків на середньому вогні до золотистої скоринки.
На іншій сковороді пасерувати цибулю, додати нарізаний болгарський перець, а через кілька хвилин — натерті помідори або томати у власному соку. Тушкувати 5–7 хвилин.
Додати подрібнений часник, цукор, оцет, сіль, перець і за бажанням дрібку коріандру. Соус повинен стати насиченим і ароматним.
Баклажани викласти шарами, кожен поливаючи соусом. Дати салату настоятися щонайменше 30 хвилин. Перед подачею прикрасити зеленню.
