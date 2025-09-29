Відео
Україна
Головна Смак Салат з баклажанами "Султанська закуска" — смак на мільйон

Салат з баклажанами "Султанська закуска" — смак на мільйон

Ua ru
Дата публікації: 29 вересня 2025 21:04
Салат з баклажанами Султанська закуска — рецепт приготування на мільйон смаку
Салат з баклажанами. Фото: smakuiemo.com.ua

Салат з баклажанами "Султанська закуска" — це страва, яка вражає поєднанням ніжних обсмажених баклажанів і насиченого овочевого соусу. Легкий у приготуванні, ароматний і яскравий, він стане справжньою окрасою столу. Цей салат має глибокий смак і чудово смакує як у теплому, так і в охолодженому вигляді.

Рецепт опублікували Smakuiemo

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • баклажани — 2–3 шт.;
  • цибуля ріпчаста — 1 шт.;
  • перець солодкий — 1 шт.;
  • помідори стиглі — 4–5 шт. (або томати у власному соку — 250 мл);
  • часник — 2–3 зуб.;
  • олія рослинна — 50 мл;
  • цукор — 1 ч. л.;
  • оцет винний або яблучний — 1–2 ст. л.;
  • сіль — до свого смаку;
  • перець чорний мелений — до свого смаку;
  • коріандр мелений — дрібка (за бажанням);
  • зелень петрушки або кінзи — для подачі.

Спосіб приготування

Баклажани нарізати кружальцями завтовшки близько 1 см, посолити й залишити на 15 хвилин, щоб вийшла гіркота. Потім промокнути паперовим рушником. Обсмажити баклажани з обох боків на середньому вогні до золотистої скоринки.

рецепт закуски з баклажанми
Смажені баклажани. Фото: smakuiemo.com.ua

На іншій сковороді пасерувати цибулю, додати нарізаний болгарський перець, а через кілька хвилин — натерті помідори або томати у власному соку. Тушкувати 5–7 хвилин.

смачна закуска з баклажанами
Помідори та засмажка. Фото: smakuiemo.com.ua

Додати подрібнений часник, цукор, оцет, сіль, перець і за бажанням дрібку коріандру. Соус повинен стати насиченим і ароматним.

рецепт закуски з баклажанами та аджикою
Готова закуска. Фото: smakuiemo.com.ua

Баклажани викласти шарами, кожен поливаючи соусом. Дати салату настоятися щонайменше 30 хвилин. Перед подачею прикрасити зеленню.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою салатів, які чудово підходять для повсякденного раціону 

Рецепт салату з кабачків, як у ресторані, який можна готувати через день. 

Смачний салат з баклажанами за 10 хвилин, який можна готувати все літо. 

Рецепт салату з кабачків по-корейськи, спробуйте приготувати — і він стане улюбленим на літо. 

Рецепт легкого салату, який можна їсти навіть уночі, а готувати лише 5 хвилин. 

Рецепт салату з кабачками, для якого знадобиться лише три продукти, а виходить так смачно і недорого. 

Марина Євтягіна - Редактор
Автор:
Марина Євтягіна
