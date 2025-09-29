Видео
Главная Вкус Салат с баклажанами "Султанская закуска" — вкус на миллион

Салат с баклажанами "Султанская закуска" — вкус на миллион

Ua ru
Дата публикации 29 сентября 2025 21:04
Салат с баклажанами Султанская закуска — рецепт приготовления на миллион вкуса
Салат с баклажанами. Фото: smakuiemo.com.ua

Салат с баклажанами "Султанская закуска" — это блюдо, которое поражает сочетанием нежных обжаренных баклажанов и насыщенного овощного соуса. Легкий в приготовлении, ароматный и яркий, он станет настоящим украшением стола. Этот салат имеет глубокий вкус и прекрасно подходит как в теплом, так и в охлажденном виде.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • баклажаны — 2-3 шт.;
  • лук репчатый — 1 шт.;
  • перец сладкий — 1 шт.;
  • помидоры спелые — 4-5 шт. (или томаты в собственном соку — 250 мл.);
  • чеснок — 2-3 зуб;
  • масло растительное — 50 мл.;
  • сахар — 1 ч. л.;
  • уксус винный или яблочный — 1-2 ст. л.;
  • соль — по своему вкусу;
  • перец черный молотый — по своему вкусу;
  • кориандр молотый — щепотка (по желанию);
  • зелень петрушки или кинзы — для подачи.

Способ приготовления

Баклажаны нарезать кружочками толщиной около 1 см, посолить и оставить на 15 минут, чтобы ушла горечь. Затем промокнуть бумажным полотенцем. Обжарить баклажаны с обеих сторон на среднем огне до золотистой корочки.

рецепт закуски з баклажанми
Жареные баклажаны. Фото: smakuiemo.com.ua

На другой сковороде пассеровать лук, добавить нарезанный болгарский перец, а через несколько минут — натертые помидоры или томаты в собственном соку. Тушить 5-7 минут.

смачна закуска з баклажанами
Помидоры и зажарка. Фото: smakuiemo.com.ua

Добавить измельченный чеснок, сахар, уксус, соль, перец и по желанию щепотку кориандра. Соус должен стать насыщенным и ароматным.

рецепт закуски з баклажанами та аджикою
Готовая закуска. Фото: smakuiemo.com.ua

Баклажаны выложить слоями, каждый поливая соусом. Дать салату настояться не менее 30 минут. Перед подачей украсить зеленью.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой салатов, которые прекрасно подходят для ежедневного рациона

Рецепт салата из кабачков, как в ресторане, который можно готовить через день.

Вкусный салат с баклажанами за 10 минут, который можно готовить все лето.

Рецепт салата из кабачков по-корейски, попробуйте приготовить — и он станет любимым на лето.

Рецепт легкого салата, который можно есть даже ночью, а готовить всего 5 минут.

Рецепт салата с кабачками, для которого понадобится всего три продукта, а получается так вкусно и недорого.

рецепт баклажан аджика салат с баклажанами закуска
Марина Евтягина - Редактор
Автор:
Марина Евтягина
