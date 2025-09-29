Салат с баклажанами Султанская закуска — рецепт приготовления на миллион вкуса

Салат с баклажанами "Султанская закуска" — вкус на миллион
Салат с баклажанами "Султанская закуска" — это блюдо, которое поражает сочетанием нежных обжаренных баклажанов и насыщенного овощного соуса. Легкий в приготовлении, ароматный и яркий, он станет настоящим украшением стола. Этот салат имеет глубокий вкус и прекрасно подходит как в теплом, так и в охлажденном виде.
Рецепт опубликовали Smakuiemo.
Вам понадобится:
- баклажаны — 2-3 шт.;
- лук репчатый — 1 шт.;
- перец сладкий — 1 шт.;
- помидоры спелые — 4-5 шт. (или томаты в собственном соку — 250 мл.);
- чеснок — 2-3 зуб;
- масло растительное — 50 мл.;
- сахар — 1 ч. л.;
- уксус винный или яблочный — 1-2 ст. л.;
- соль — по своему вкусу;
- перец черный молотый — по своему вкусу;
- кориандр молотый — щепотка (по желанию);
- зелень петрушки или кинзы — для подачи.
Способ приготовления
Баклажаны нарезать кружочками толщиной около 1 см, посолить и оставить на 15 минут, чтобы ушла горечь. Затем промокнуть бумажным полотенцем. Обжарить баклажаны с обеих сторон на среднем огне до золотистой корочки.
На другой сковороде пассеровать лук, добавить нарезанный болгарский перец, а через несколько минут — натертые помидоры или томаты в собственном соку. Тушить 5-7 минут.
Добавить измельченный чеснок, сахар, уксус, соль, перец и по желанию щепотку кориандра. Соус должен стать насыщенным и ароматным.
Баклажаны выложить слоями, каждый поливая соусом. Дать салату настояться не менее 30 минут. Перед подачей украсить зеленью.
