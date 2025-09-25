Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусШтабПутешествияTravelТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиFashionВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Вкус "Горбатые" баклажаны с начинкой — новый рецепт на ужин

"Горбатые" баклажаны с начинкой — новый рецепт на ужин

Ua ru
Дата публикации 25 сентября 2025 21:04
Горбатые баклажаны с начинкой — рецепт приготовления в духовке
Запеченные баклажаны. Фото: кадр из видео

"Горбатые" баклажаны с начинкой — это новый интересный рецепт, от которого невозможно оторваться. Нежные овощи, сочные помидоры, ароматный чеснок и тягучий сыр создают аппетитную гармонию вкусов. Это блюдо станет настоящим украшением вашего ужина и понравится всей семье.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Пан Фартук — простые рецепты.

Реклама
Читайте также:

Вам понадобится:

  • баклажаны — 2 шт.;
  • помидор — 1 шт.;
  • твердый сыр — 100 г;
  • чеснок — 5-6 зуб;
  • масло — 50 мл.;
  • укроп — по своему вкусу;
  • итальянские травы — по своему вкусу;
  • соль — по своему вкусу;
  • перец — по своему вкусу.

Способ приготовления

Баклажаны тщательно промыть, обсушить и сделать продольные надрезы гармошкой, не дорезая до конца.

як приготувати баклажани
Надрезанные баклажаны. Фото: кадр из видео

Каждый "карман" слегка посолить и поперчить. Помидор нарезать тонкими ломтиками, твердый сыр нарезать пластинками или натереть. Чеснок измельчить, укроп порубить.

рецепт баклажанів
Баклажаны и помидоры. Фото: кадр из видео

В каждый надрез баклажана положить ломтик помидора, немного чеснока и сыра. Сверху посыпать укропом и сушеными итальянскими травами. Полить растительным маслом и выложить в форму для запекания.

рецепт баклажанів у духовці
Баклажаны с начинкой. Фото: кадр из видео

Запекать в духовке при 180 °C примерно 30-35 минут, пока баклажаны не станут мягкими, а сыр аппетитно расплавится. Подавать горячими в качестве гарнира или самостоятельного блюда.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой котлет и блюд из фарша на любой вкус

Рецепт домашних котлет из свинины — вкусные и сочные с корочкой.

Рецепт куриных котлет в духовке — вкусные, сочные, с хрустящей корочкой.

Как приготовить котлеты из кабачков, чтобы все ахнули, — рецепт.

Вкусные рубленые котлеты из курицы на ужин — удачный рецепт с фото.

Очень вкусные котлеты из кабачков, как мясные — просто гениальный рецепт.

овощи Ужин помидор рецепт баклажан
Марина Евтягина - Редактор
Автор:
Марина Евтягина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации