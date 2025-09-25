Горбатые баклажаны с начинкой — рецепт приготовления в духовке

"Горбатые" баклажаны с начинкой — новый рецепт на ужин
"Горбатые" баклажаны с начинкой — это новый интересный рецепт, от которого невозможно оторваться. Нежные овощи, сочные помидоры, ароматный чеснок и тягучий сыр создают аппетитную гармонию вкусов. Это блюдо станет настоящим украшением вашего ужина и понравится всей семье.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Пан Фартук — простые рецепты.
Вам понадобится:
- баклажаны — 2 шт.;
- помидор — 1 шт.;
- твердый сыр — 100 г;
- чеснок — 5-6 зуб;
- масло — 50 мл.;
- укроп — по своему вкусу;
- итальянские травы — по своему вкусу;
- соль — по своему вкусу;
- перец — по своему вкусу.
Способ приготовления
Баклажаны тщательно промыть, обсушить и сделать продольные надрезы гармошкой, не дорезая до конца.
Каждый "карман" слегка посолить и поперчить. Помидор нарезать тонкими ломтиками, твердый сыр нарезать пластинками или натереть. Чеснок измельчить, укроп порубить.
В каждый надрез баклажана положить ломтик помидора, немного чеснока и сыра. Сверху посыпать укропом и сушеными итальянскими травами. Полить растительным маслом и выложить в форму для запекания.
Запекать в духовке при 180 °C примерно 30-35 минут, пока баклажаны не станут мягкими, а сыр аппетитно расплавится. Подавать горячими в качестве гарнира или самостоятельного блюда.
