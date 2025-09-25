Горбаті баклажани з начинкою — рецепт приготування в духовці

Запечені баклажани. Фото: кадр з відео

"Горбаті" баклажани з начинкою — це новий цікавий рецепт, від якого неможливо відірватися. Ніжні овочі, соковиті помідори, ароматний часник і тягучий сир створюють апетитну гармонію смаків. Ця страва стане справжньою окрасою вашої вечері й сподобається усій родині.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух — прості рецепти.

Вам знадобиться:

баклажани — 2 шт.;

помідор — 1 шт.;

твердий сир — 100 г;

часник — 5–6 зуб.;

олія — 50 мл;

кріп — до свого смаку;

італійські трави — до свого смаку;

сіль — до свого смаку;

перець — до свого смаку.

Спосіб приготування

Баклажани ретельно промити, обсушити та зробити поздовжні надрізи гармошкою, не дорізаючи до кінця.

Надрізані баклажани. Фото: кадр з відео

Кожну "кишеню" злегка посолити й поперчити. Помідор нарізати тонкими скибочками, твердий сир нарізати пластинками або натерти. Часник подрібнити, кріп посікти.

Баклажани та помідори. Фото: кадр з відео

У кожен надріз баклажана покласти скибочку помідора, трохи часнику та сиру. Зверху посипати кропом і сушеними італійськими травами. Полити олією та викласти у форму для запікання.

Баклажани з начинкою. Фото: кадр з відео

Запікати в духовці при 180 °C приблизно 30–35 хвилин, поки баклажани не стануть м’якими, а сир апетитно розплавиться. Подавати гарячими як гарнір або самостійну страву.

