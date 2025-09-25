Відео
Головна Смак "Горбаті" баклажани з начинкою — новий рецепт на вечерю

"Горбаті" баклажани з начинкою — новий рецепт на вечерю

Ua ru
Дата публікації: 25 вересня 2025 21:04
Горбаті баклажани з начинкою — рецепт приготування в духовці
Запечені баклажани. Фото: кадр з відео

"Горбаті" баклажани з начинкою — це новий цікавий рецепт, від якого неможливо відірватися. Ніжні овочі, соковиті помідори, ароматний часник і тягучий сир створюють апетитну гармонію смаків. Ця страва стане справжньою окрасою вашої вечері й сподобається усій родині.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух — прості рецепти.  

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • баклажани — 2 шт.;
  • помідор — 1 шт.;
  • твердий сир — 100 г;
  • часник — 5–6 зуб.;
  • олія — 50 мл;
  • кріп — до свого смаку;
  • італійські трави — до свого смаку;
  • сіль — до свого смаку;
  • перець — до свого смаку.

Спосіб приготування

Баклажани ретельно промити, обсушити та зробити поздовжні надрізи гармошкою, не дорізаючи до кінця.

як приготувати баклажани
Надрізані баклажани. Фото: кадр з відео

Кожну "кишеню" злегка посолити й поперчити. Помідор нарізати тонкими скибочками, твердий сир нарізати пластинками або натерти. Часник подрібнити, кріп посікти.

рецепт баклажанів
Баклажани та помідори. Фото: кадр з відео

У кожен надріз баклажана покласти скибочку помідора, трохи часнику та сиру. Зверху посипати кропом і сушеними італійськими травами. Полити олією та викласти у форму для запікання.

рецепт баклажанів у духовці
Баклажани з начинкою. Фото: кадр з відео

Запікати в духовці при 180 °C приблизно 30–35 хвилин, поки баклажани не стануть м’якими, а сир апетитно розплавиться. Подавати гарячими як гарнір або самостійну страву.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою котлет і страв з фаршу на будь-який смак 

Рецепт домашніх котлет зі свинини — смачні та соковиті зі скоринкою. 

Рецепт курячих котлет в духовці — смачні, соковиті, з хрумкою скоринкою. 

Як приготувати котлети з кабачків, щоб усі ахнули, — рецепт. 

Смачні рублені котлети з курки на вечерю — вдалий рецепт з фото. 

Дуже смачні котлети з кабачків, як мʼясні — просто геніальний рецепт. 

Марина Євтягіна - Редактор
Автор:
Марина Євтягіна
