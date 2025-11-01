Салат з буряка Марічка — старовинний рецепт із маминого зошита

Салат з буряка "Марічка" — рецепт зі старого маминого зошита
Салат з буряка "Марічка" — це страва, перевірена десятиліттями. У ньому поєднуються ніжність буряка, солонуватість оселедця й аромат маринованої цибулі. Простий рецепт, який повертає у дитинство і дарує той самий смак, що колись готували наші мами.
Рецепт опублікувала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- буряк варений — 500 г;
- філе солоного оселедця — 220 г;
- селера — 70 г;
- чорний мелений перець — до свого смаку;
- майонез — 3 ст. л.
Для маринування цибулі:
- червона цибуля — 1 шт.;
- сіль — 1 ч. л.;
- цукор — 1 ч. л.;
- оцет 9% — 2 ст. л.;
- вода — 250 мл.
Спосіб приготування
Цибулю нарізати тонкими півкільцями. У мисці змішати сіль, цукор, оцет і воду, залити цибулю маринадом і залишити на 30 хвилин. За цей час вона стане ніжною, ароматною та втратить гіркоту.
Буряк натерти на крупній тертці, перекласти у велику миску. Додати дрібно нарізане філе оселедця та натерту на дрібній тертці селеру.
До суміші всипати чорний перець, додати мариновану цибулю без рідини й майонез.
Добре перемішати — салат повинен стати ніжним і рівномірно заправленим.
