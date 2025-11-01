Відео
Україна
Салат з буряка "Марічка" — рецепт зі старого маминого зошита

Дата публікації: 1 листопада 2025 12:04
Оновлено: 09:58
Салат з буряка Марічка — старовинний рецепт із маминого зошита
Салат з буряка. Фото: gospodynka.com.ua

Салат з буряка "Марічка" — це страва, перевірена десятиліттями. У ньому поєднуються ніжність буряка, солонуватість оселедця й аромат маринованої цибулі. Простий рецепт, який повертає у дитинство і дарує той самий смак, що колись готували наші мами.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Вам знадобиться:

  • буряк варений — 500 г;
  • філе солоного оселедця — 220 г;
  • селера — 70 г;
  • чорний мелений перець — до свого смаку;
  • майонез — 3 ст. л.

Для маринування цибулі:

  • червона цибуля — 1 шт.;
  • сіль — 1 ч. л.;
  • цукор — 1 ч. л.;
  • оцет 9% — 2 ст. л.;
  • вода — 250 мл.

Спосіб приготування

Цибулю нарізати тонкими півкільцями. У мисці змішати сіль, цукор, оцет і воду, залити цибулю маринадом і залишити на 30 хвилин. За цей час вона стане ніжною, ароматною та втратить гіркоту.

рецепт салату з буряком
Натертий буряк. Фото: gospodynka.com.ua

Буряк натерти на крупній тертці, перекласти у велику миску. Додати дрібно нарізане філе оселедця та натерту на дрібній тертці селеру.

рецепт салату з буряком та оселедцем
Синя цибуля та майонез. Фото: gospodynka.com.ua

До суміші всипати чорний перець, додати мариновану цибулю без рідини й майонез.

смачний салат з буряком та оселедцем
Готовий салат. Фото: gospodynka.com.ua

Добре перемішати — салат повинен стати ніжним і рівномірно заправленим.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою салатів, які чудово підходять для повсякденного раціону 

Рецепт салату з кабачків, як у ресторані, який можна готувати через день. 

Смачний салат з баклажанами за 10 хвилин, який можна готувати все літо. 

Рецепт салату з кабачків по-корейськи, спробуйте приготувати — і він стане улюбленим на літо. 

Рецепт легкого салату, який можна їсти навіть уночі, а готувати лише 5 хвилин. 

Рецепт салату з кабачками, для якого знадобиться лише три продукти, а виходить смачно і недорого.

салат рецепт оселедець буряк закуска
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
