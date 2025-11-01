Салат з буряка Марічка — старовинний рецепт із маминого зошита

Салат з буряка. Фото: gospodynka.com.ua

Салат з буряка "Марічка" — це страва, перевірена десятиліттями. У ньому поєднуються ніжність буряка, солонуватість оселедця й аромат маринованої цибулі. Простий рецепт, який повертає у дитинство і дарує той самий смак, що колись готували наші мами.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Вам знадобиться:

буряк варений — 500 г;

філе солоного оселедця — 220 г;

селера — 70 г;

чорний мелений перець — до свого смаку;

майонез — 3 ст. л.

Для маринування цибулі:

червона цибуля — 1 шт.;

сіль — 1 ч. л.;

цукор — 1 ч. л.;

оцет 9% — 2 ст. л.;

вода — 250 мл.

Спосіб приготування

Цибулю нарізати тонкими півкільцями. У мисці змішати сіль, цукор, оцет і воду, залити цибулю маринадом і залишити на 30 хвилин. За цей час вона стане ніжною, ароматною та втратить гіркоту.

Натертий буряк. Фото: gospodynka.com.ua

Буряк натерти на крупній тертці, перекласти у велику миску. Додати дрібно нарізане філе оселедця та натерту на дрібній тертці селеру.

Синя цибуля та майонез. Фото: gospodynka.com.ua

До суміші всипати чорний перець, додати мариновану цибулю без рідини й майонез.

Готовий салат. Фото: gospodynka.com.ua

Добре перемішати — салат повинен стати ніжним і рівномірно заправленим.

