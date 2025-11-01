Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Вкус Салат из свеклы "Маричка" — рецепт из старой маминой тетради

Салат из свеклы "Маричка" — рецепт из старой маминой тетради

Ua ru
Дата публикации 1 ноября 2025 12:04
обновлено: 09:58
Салат из свеклы Маричка — старинный рецепт из маминой тетради
Салат из свеклы. Фото: gospodynka.com.ua

Салат из свеклы "Маричка" — это блюдо, проверенное десятилетиями. В нем сочетаются нежность свеклы, солоноватость сельди и аромат маринованного лука. Простой рецепт, который возвращает в детство и дарит тот же вкус, что когда-то готовили наши мамы.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Реклама
Читайте также:

Вам понадобится:

Реклама
  • свекла вареная — 500 г;
  • филе соленой сельди — 220 г;
  • сельдерей — 70 г;
  • черный молотый перец — по своему вкусу;
  • майонез — 3 ст. л.

Для маринования лука:

  • красный лук — 1 шт.;
  • соль — 1 ч. л.;
  • сахар — 1 ч. л.;
  • уксус 9% — 2 ст. л.;
  • вода — 250 мл.

Способ приготовления

Лук нарезать тонкими полукольцами. В миске смешать соль, сахар, уксус и воду, залить лук маринадом и оставить на 30 минут. За это время он станет нежным, ароматным и потеряет горечь.

Реклама
рецепт салату з буряком
Натертая свекла. Фото: gospodynka.com.ua

Свеклу натереть на крупной терке, переложить в большую миску. Добавить мелко нарезанное филе сельди и натертый на мелкой терке сельдерей.

рецепт салату з буряком та оселедцем
Синий лук и майонез. Фото: gospodynka.com.ua

К смеси всыпать черный перец, добавить маринованный лук без жидкости и майонез.

Реклама
смачний салат з буряком та оселедцем
Готовый салат. Фото: gospodynka.com.ua

Хорошо перемешать — салат должен стать нежным и равномерно заправленным.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой салатов, которые прекрасно подходят для ежедневного рациона

Рецепт салата из кабачков, как в ресторане, который можно готовить через день.

Реклама

Вкусный салат с баклажанами за 10 минут, который можно готовить все лето.

Рецепт салата из кабачков по-корейски, попробуйте приготовить — и он станет любимым на лето.

Реклама

Рецепт легкого салата, который можно есть даже ночью, а готовить всего 5 минут.

Рецепт салата с кабачками, для которого понадобится всего три продукта, а получается вкусно и недорого.

Реклама

салат рецепт селедка свекла закуска
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации