Салат из свеклы Маричка — старинный рецепт из маминой тетради

Салат из свеклы "Маричка" — рецепт из старой маминой тетради
Салат из свеклы "Маричка" — это блюдо, проверенное десятилетиями. В нем сочетаются нежность свеклы, солоноватость сельди и аромат маринованного лука. Простой рецепт, который возвращает в детство и дарит тот же вкус, что когда-то готовили наши мамы.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- свекла вареная — 500 г;
- филе соленой сельди — 220 г;
- сельдерей — 70 г;
- черный молотый перец — по своему вкусу;
- майонез — 3 ст. л.
Для маринования лука:
- красный лук — 1 шт.;
- соль — 1 ч. л.;
- сахар — 1 ч. л.;
- уксус 9% — 2 ст. л.;
- вода — 250 мл.
Способ приготовления
Лук нарезать тонкими полукольцами. В миске смешать соль, сахар, уксус и воду, залить лук маринадом и оставить на 30 минут. За это время он станет нежным, ароматным и потеряет горечь.
Свеклу натереть на крупной терке, переложить в большую миску. Добавить мелко нарезанное филе сельди и натертый на мелкой терке сельдерей.
К смеси всыпать черный перец, добавить маринованный лук без жидкости и майонез.
Хорошо перемешать — салат должен стать нежным и равномерно заправленным.
