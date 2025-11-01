Салат из свеклы Маричка — старинный рецепт из маминой тетради

Салат из свеклы. Фото: gospodynka.com.ua

Салат из свеклы "Маричка" — это блюдо, проверенное десятилетиями. В нем сочетаются нежность свеклы, солоноватость сельди и аромат маринованного лука. Простой рецепт, который возвращает в детство и дарит тот же вкус, что когда-то готовили наши мамы.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Реклама

Читайте также:

Вам понадобится:

Реклама

свекла вареная — 500 г;

филе соленой сельди — 220 г;

сельдерей — 70 г;

черный молотый перец — по своему вкусу;

майонез — 3 ст. л.

Для маринования лука:

красный лук — 1 шт.;

соль — 1 ч. л.;

сахар — 1 ч. л.;

уксус 9% — 2 ст. л.;

вода — 250 мл.

Способ приготовления

Лук нарезать тонкими полукольцами. В миске смешать соль, сахар, уксус и воду, залить лук маринадом и оставить на 30 минут. За это время он станет нежным, ароматным и потеряет горечь.

Реклама

Натертая свекла. Фото: gospodynka.com.ua

Свеклу натереть на крупной терке, переложить в большую миску. Добавить мелко нарезанное филе сельди и натертый на мелкой терке сельдерей.

Синий лук и майонез. Фото: gospodynka.com.ua

К смеси всыпать черный перец, добавить маринованный лук без жидкости и майонез.

Реклама

Готовый салат. Фото: gospodynka.com.ua

Хорошо перемешать — салат должен стать нежным и равномерно заправленным.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой салатов, которые прекрасно подходят для ежедневного рациона

Рецепт салата из кабачков, как в ресторане, который можно готовить через день.

Реклама

Вкусный салат с баклажанами за 10 минут, который можно готовить все лето.

Рецепт салата из кабачков по-корейски, попробуйте приготовить — и он станет любимым на лето.

Реклама

Рецепт легкого салата, который можно есть даже ночью, а готовить всего 5 минут.

Рецепт салата с кабачками, для которого понадобится всего три продукта, а получается вкусно и недорого.