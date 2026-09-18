Салат із буряка на зиму: овочева заготівля для гарнірів і борщу

Салат з буряка на зиму. Фото: smachnenke.com.ua

Цей салат стане справжньою знахідкою для зимового меню, адже його не потрібно готувати окремо після відкриття банки. Достатньо дістати готову заготівлю та подати до столу або додати кілька ложок у борщ. Завдяки тривалому тушкуванню овочі стають м’якими, а томатна основа робить смак особливо насиченим.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

буряк — 3 кг.;

болгарський перець — 2 кг.;

цибуля ріпчаста — 1 кг.;

гострий перець — 1 стручок;

часник — до смаку;

томатний сік — 2 л.;

соняшникова олія — 500 мл.;

сіль — до смаку;

цукор — до смаку;

оцет 9% — 1–2 десертні ложки.

Заготовка з буряка. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Буряк очистити та натерти на великій тертці. Болгарський перець нарізати соломкою, цибулю — кубиками, гострий перець дрібно посікти. Перекласти овочі у велику каструлю з товстим дном, додати томатний сік, олію, сіль і цукор. Тушкувати на слабкому вогні близько 2 годин, періодично перемішуючи. Приблизно в середині приготування додати оцет. Гарячий салат розкласти у стерилізовані банки по 500 мл. Додати в кожну банку подрібнений часник, щільно закрутити кришками, перевернути та залишити під теплою ковдрою до повного охолодження.

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