Салат із буряка на зиму: овочева заготівля для гарнірів і борщу

Салат з буряка на зиму "Оленка": доречно буде й до картоплі і в борщ
Цей салат стане справжньою знахідкою для зимового меню, адже його не потрібно готувати окремо після відкриття банки. Достатньо дістати готову заготівлю та подати до столу або додати кілька ложок у борщ. Завдяки тривалому тушкуванню овочі стають м’якими, а томатна основа робить смак особливо насиченим.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- буряк — 3 кг.;
- болгарський перець — 2 кг.;
- цибуля ріпчаста — 1 кг.;
- гострий перець — 1 стручок;
- часник — до смаку;
- томатний сік — 2 л.;
- соняшникова олія — 500 мл.;
- сіль — до смаку;
- цукор — до смаку;
- оцет 9% — 1–2 десертні ложки.
Спосіб приготування
- Буряк очистити та натерти на великій тертці.
- Болгарський перець нарізати соломкою, цибулю — кубиками, гострий перець дрібно посікти.
- Перекласти овочі у велику каструлю з товстим дном, додати томатний сік, олію, сіль і цукор.
- Тушкувати на слабкому вогні близько 2 годин, періодично перемішуючи. Приблизно в середині приготування додати оцет.
- Гарячий салат розкласти у стерилізовані банки по 500 мл.
- Додати в кожну банку подрібнений часник, щільно закрутити кришками, перевернути та залишити під теплою ковдрою до повного охолодження.
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