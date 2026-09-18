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Головна Смак Салат з буряка на зиму "Оленка": доречно буде й до картоплі і в борщ

Салат з буряка на зиму "Оленка": доречно буде й до картоплі і в борщ

Ua ru
18 вересня 2026 12:04
Салат із буряка на зиму: овочева заготівля для гарнірів і борщу
Салат з буряка на зиму. Фото: smachnenke.com.ua

Цей салат стане справжньою знахідкою для зимового меню, адже його не потрібно готувати окремо після відкриття банки. Достатньо дістати готову заготівлю та подати до столу або додати кілька ложок у борщ. Завдяки тривалому тушкуванню овочі стають м’якими, а томатна основа робить смак особливо насиченим.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

  • буряк — 3 кг.;
  • болгарський перець — 2 кг.;
  • цибуля ріпчаста — 1 кг.;
  • гострий перець — 1 стручок;
  • часник — до смаку;
  • томатний сік — 2 л.;
  • соняшникова олія — 500 мл.;
  • сіль — до смаку;
  • цукор — до смаку;
  • оцет 9% — 1–2 десертні ложки.
рецепт заготовки на зиму з буряка
Заготовка з буряка. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. Буряк очистити та натерти на великій тертці.
  2. Болгарський перець нарізати соломкою, цибулю — кубиками, гострий перець дрібно посікти.
  3. Перекласти овочі у велику каструлю з товстим дном, додати томатний сік, олію, сіль і цукор.
  4. Тушкувати на слабкому вогні близько 2 годин, періодично перемішуючи. Приблизно в середині приготування додати оцет.
  5. Гарячий салат розкласти у стерилізовані банки по 500 мл.
  6. Додати в кожну банку подрібнений часник, щільно закрутити кришками, перевернути та залишити під теплою ковдрою до повного охолодження.

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консервація рецепт салат на зиму заправка для борщу
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак

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