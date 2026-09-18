Салат из свеклы на зиму: овощная заготовка для гарниров и борща

Салат из свеклы на зиму "Оленка": подойдет как к картофелю, так и в борщ
Этот салат станет настоящей находкой для зимнего меню, ведь его не нужно готовить отдельно после открытия банки. Достаточно достать готовую заготовку и подать к столу или добавить несколько ложек в борщ. Благодаря длительному тушению овощи становятся мягкими, а томатная основа придаёт вкусу особую насыщенность.
Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- свекла — 3 кг;
- болгарский перец — 2 кг;
- лук репчатый — 1 кг;
- острый перец — 1 стручок;
- чеснок — по вкусу;
- томатный сок — 2 л.;
- подсолнечное масло — 500 мл.;
- соль — по вкусу;
- сахар — по вкусу;
- уксус 9% — 1–2 десертные ложки.
Способ приготовления
- Свеклу очистить и натереть на крупной терке.
- Болгарский перец нарезать соломкой, лук — кубиками, острый перец мелко порубить.
- Переложить овощи в большую кастрюлю с толстым дном, добавить томатный сок, растительное масло, соль и сахар.
- Тушить на слабом огне около 2 часов, периодически перемешивая. Примерно в середине приготовления добавить уксус.
- Горячий салат разложить по стерилизованным банкам по 500 мл.
- Добавить в каждую банку измельчённый чеснок, плотно закрутить крышками, перевернуть и оставить под тёплым одеялом до полного остывания.
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