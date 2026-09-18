Салат из свеклы на зиму: овощная заготовка для гарниров и борща

Салат из свеклы на зиму. Фото: smachnenke.com.ua

Этот салат станет настоящей находкой для зимнего меню, ведь его не нужно готовить отдельно после открытия банки. Достаточно достать готовую заготовку и подать к столу или добавить несколько ложек в борщ. Благодаря длительному тушению овощи становятся мягкими, а томатная основа придаёт вкусу особую насыщенность.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

свекла — 3 кг;

болгарский перец — 2 кг;

лук репчатый — 1 кг;

острый перец — 1 стручок;

чеснок — по вкусу;

томатный сок — 2 л.;

подсолнечное масло — 500 мл.;

соль — по вкусу;

сахар — по вкусу;

уксус 9% — 1–2 десертные ложки.

Заготовка из свеклы. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Свеклу очистить и натереть на крупной терке. Болгарский перец нарезать соломкой, лук — кубиками, острый перец мелко порубить. Переложить овощи в большую кастрюлю с толстым дном, добавить томатный сок, растительное масло, соль и сахар. Тушить на слабом огне около 2 часов, периодически перемешивая. Примерно в середине приготовления добавить уксус. Горячий салат разложить по стерилизованным банкам по 500 мл. Добавить в каждую банку измельчённый чеснок, плотно закрутить крышками, перевернуть и оставить под тёплым одеялом до полного остывания.

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