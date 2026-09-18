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Главная Вкус Салат из свеклы на зиму "Оленка": подойдет как к картофелю, так и в борщ

Салат из свеклы на зиму "Оленка": подойдет как к картофелю, так и в борщ

Ua ru
18 сентября 2026 12:04
Салат из свеклы на зиму: овощная заготовка для гарниров и борща
Салат из свеклы на зиму. Фото: smachnenke.com.ua

Этот салат станет настоящей находкой для зимнего меню, ведь его не нужно готовить отдельно после открытия банки. Достаточно достать готовую заготовку и подать к столу или добавить несколько ложек в борщ. Благодаря длительному тушению овощи становятся мягкими, а томатная основа придаёт вкусу особую насыщенность.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

  • свекла — 3 кг;
  • болгарский перец — 2 кг;
  • лук репчатый — 1 кг;
  • острый перец — 1 стручок;
  • чеснок — по вкусу;
  • томатный сок — 2 л.;
  • подсолнечное масло — 500 мл.;
  • соль — по вкусу;
  • сахар — по вкусу;
  • уксус 9% — 1–2 десертные ложки.
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Заготовка из свеклы. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Свеклу очистить и натереть на крупной терке.
  2. Болгарский перец нарезать соломкой, лук — кубиками, острый перец мелко порубить.
  3. Переложить овощи в большую кастрюлю с толстым дном, добавить томатный сок, растительное масло, соль и сахар.
  4. Тушить на слабом огне около 2 часов, периодически перемешивая. Примерно в середине приготовления добавить уксус.
  5. Горячий салат разложить по стерилизованным банкам по 500 мл.
  6. Добавить в каждую банку измельчённый чеснок, плотно закрутить крышками, перевернуть и оставить под тёплым одеялом до полного остывания.

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Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак

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