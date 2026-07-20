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Салат з кабачками "Геніальний": рецепт на літо за 2 хвилини

20 липня 2026 21:44
Молоді кабачки. Фото: smachnenke.com.ua
Юлія Щербак
Редактор

У сезон молодих кабачків хочеться готувати прості й швидкі страви, які не потребують багато часу. Цей салат приємно дивує ніжним смаком, легкою хрусткістю та ароматною заправкою із сиру, часнику й кропу. Він чудово підійде як до сімейного обіду, так і до святкового столу.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • молодий кабачок — 1 шт. (приблизно 400 г);
  • сметана або густий натуральний йогурт — 4 ст. л.;
  • твердий сир — 50 г;
  • волоські горіхи — 20 г;
  • часник — 1 зубчик;
  • свіжий кріп — кілька гілочок;
  • мелений чорний перець — дрібка;
  • сіль — до смаку.
Кабачки та соус. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. Кабачок нарізати невеликими кубиками, залити окропом на кілька хвилин, після чого злити воду й дати стекти зайвій рідині.
  2. Для заправки змішати сметану або йогурт із подрібненим часником, сіллю, перцем, кропом, тертим сиром і подрібненими волоськими горіхами.
  3. З'єднати ще теплий кабачок із заправкою та добре перемішати.
  4. Подавати салат одразу або охолодити кілька хвилин у холодильнику перед подачею.

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