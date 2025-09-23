Салат з капустою Золотий — швидкий осінній рецепт приготування за 5 хвилин

Салат з капустою на осінь "Золотий" — готується за 5 хвилин
Салат з капустою "Золотий" — це легка й корисна страва, яка готується всього за 5 хвилин. Соковита капуста, яскрава морква та пікантна заправка зі спеціями створюють ідеальне поєднання смаку. Такий салат стане чудовим доповненням до основних страв і сподобається всій родині.
Рецепт опублікували Smakuiemo.
Вам знадобиться:
- морква — 1 шт.;
- капуста свіжа — 300–400 г;
- часник — 1–2 зубчики;
- рослинна олія — 2 ст. л.;
- оцет — 1 ст. л.;
- соєвий соус — 1 ст. л.;
- майонез — 1 ст. л. (за бажанням);
- сіль і чорний перець — до свого смаку.
Спосіб приготування
Нашаткувати капусту тонкою соломкою, посипати дрібкою солі та злегка пом’яти руками, щоб вона стала м’якшою та пустила трохи соку.
Моркву натерти на тертці для корейської моркви або звичайній. Часник подрібнити ножем чи пропустити через прес. Змішати овочі у великій мисці.
Для заправки з’єднати олію, оцет, соєвий соус і за бажанням майонез.
Додати сіль та мелений чорний перець. Полити салат заправкою, ретельно перемішати та одразу подавати до столу.
