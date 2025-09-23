Салат з капустою Золотий — швидкий осінній рецепт приготування за 5 хвилин

Салат з капустою на осінь. Фото: smakuiemo.com.ua

Салат з капустою "Золотий" — це легка й корисна страва, яка готується всього за 5 хвилин. Соковита капуста, яскрава морква та пікантна заправка зі спеціями створюють ідеальне поєднання смаку. Такий салат стане чудовим доповненням до основних страв і сподобається всій родині.

Рецепт опублікували Smakuiemo.

Вам знадобиться:

морква — 1 шт.;

капуста свіжа — 300–400 г;

часник — 1–2 зубчики;

рослинна олія — 2 ст. л.;

оцет — 1 ст. л.;

соєвий соус — 1 ст. л.;

майонез — 1 ст. л. (за бажанням);

сіль і чорний перець — до свого смаку.

Спосіб приготування

Нашаткувати капусту тонкою соломкою, посипати дрібкою солі та злегка пом’яти руками, щоб вона стала м’якшою та пустила трохи соку.

Капуста та спеції. Фото: smakuiemo.com.ua

Моркву натерти на тертці для корейської моркви або звичайній. Часник подрібнити ножем чи пропустити через прес. Змішати овочі у великій мисці.

Приготування салату. Фото: smakuiemo.com.ua

Для заправки з’єднати олію, оцет, соєвий соус і за бажанням майонез.

Пельмені та салат. Фото: smakuiemo.com.ua

Додати сіль та мелений чорний перець. Полити салат заправкою, ретельно перемішати та одразу подавати до столу.

