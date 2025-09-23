Відео
Головна arrow Смак arrow Салат з капустою на осінь "Золотий" — готується за 5 хвилин arrow

Салат з капустою на осінь "Золотий" — готується за 5 хвилин

23 вересня 2025 12:04
Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
Редактор
Салат з капустою Золотий — швидкий осінній рецепт приготування за 5 хвилин
Салат з капустою на осінь. Фото: smakuiemo.com.ua
Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
Редактор

Салат з капустою "Золотий" — це легка й корисна страва, яка готується всього за 5 хвилин. Соковита капуста, яскрава морква та пікантна заправка зі спеціями створюють ідеальне поєднання смаку. Такий салат стане чудовим доповненням до основних страв і сподобається всій родині.

Рецепт опублікували Smakuiemo

Вам знадобиться:

  • морква — 1 шт.;
  • капуста свіжа — 300–400 г;
  • часник — 1–2 зубчики;
  • рослинна олія — 2 ст. л.;
  • оцет — 1 ст. л.;
  • соєвий соус — 1 ст. л.;
  • майонез — 1 ст. л. (за бажанням);
  • сіль і чорний перець — до свого смаку.

Спосіб приготування

Нашаткувати капусту тонкою соломкою, посипати дрібкою солі та злегка пом’яти руками, щоб вона стала м’якшою та пустила трохи соку.

салат з капустою
Капуста та спеції. Фото: smakuiemo.com.ua

Моркву натерти на тертці для корейської моркви або звичайній. Часник подрібнити ножем чи пропустити через прес. Змішати овочі у великій мисці.

смачний салат з капустою
Приготування салату. Фото: smakuiemo.com.ua

Для заправки з’єднати олію, оцет, соєвий соус і за бажанням майонез.

рецепт салату з капустою
Пельмені та салат. Фото: smakuiemo.com.ua

Додати сіль та мелений чорний перець. Полити салат заправкою, ретельно перемішати та одразу подавати до столу.

