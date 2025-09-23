Салат с капустой Золотой — быстрый осенний рецепт приготовления за 5 минут

Салат с капустой на осень. Фото: smakuiemo.com.ua

Салат с капустой "Золотой" — это легкое и полезное блюдо, которое готовится всего за 5 минут. Сочная капуста, яркая морковь и пикантная заправка со специями создают идеальное сочетание вкуса. Такой салат станет отличным дополнением к основным блюдам и понравится всей семье.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

Читайте также:

Вам понадобится:

морковь — 1 шт.;

капуста свежая — 300-400 г;

чеснок — 1-2 зубчика;

растительное масло — 2 ст. л.;

уксус — 1 ст. л.;

соевый соус — 1 ст. л.;

майонез — 1 ст. л. (по желанию);

соль и черный перец — по своему вкусу.

Способ приготовления

Нашинковать капусту тонкой соломкой, посыпать щепоткой соли и слегка помять руками, чтобы она стала мягче и пустила немного сока.

Капуста и специи. Фото: smakuiemo.com.ua

Морковь натереть на терке для корейской моркови или обычной. Чеснок измельчить ножом или пропустить через пресс. Смешать овощи в большой миске.

Приготовление салата. Фото: smakuiemo.com.ua

Для заправки соединить масло, уксус, соевый соус и по желанию майонез.

Пельмени и салат. Фото: smakuiemo.com.ua

Добавить соль и молотый черный перец. Полить салат заправкой, тщательно перемешать и сразу подавать к столу.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой салатов, которые прекрасно подходят для ежедневного рациона

Рецепт салата из кабачков, как в ресторане, который можно готовить через день.

Вкусный салат с баклажанами за 10 минут, который можно готовить все лето.

Рецепт салата из кабачков по-корейски, попробуйте приготовить — и он станет любимым на лето.

Рецепт легкого салата, который можно есть даже ночью, а готовить всего 5 минут.

Рецепт салата с кабачками, для которого понадобится всего три продукта, а получается так вкусно и недорого.