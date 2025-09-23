Видео
Салат с капустой на осень "Золотой" — готовится за 5 минут

Салат с капустой на осень "Золотой" — готовится за 5 минут

23 сентября 2025 12:04
Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
Редактор
Салат с капустой Золотой — быстрый осенний рецепт приготовления за 5 минут
Салат с капустой на осень. Фото: smakuiemo.com.ua
Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
Редактор

Салат с капустой "Золотой" — это легкое и полезное блюдо, которое готовится всего за 5 минут. Сочная капуста, яркая морковь и пикантная заправка со специями создают идеальное сочетание вкуса. Такой салат станет отличным дополнением к основным блюдам и понравится всей семье.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • морковь — 1 шт.;
  • капуста свежая — 300-400 г;
  • чеснок — 1-2 зубчика;
  • растительное масло — 2 ст. л.;
  • уксус — 1 ст. л.;
  • соевый соус — 1 ст. л.;
  • майонез — 1 ст. л. (по желанию);
  • соль и черный перец — по своему вкусу.

Способ приготовления

Нашинковать капусту тонкой соломкой, посыпать щепоткой соли и слегка помять руками, чтобы она стала мягче и пустила немного сока.

салат з капустою
Капуста и специи. Фото: smakuiemo.com.ua

Морковь натереть на терке для корейской моркови или обычной. Чеснок измельчить ножом или пропустить через пресс. Смешать овощи в большой миске.

смачний салат з капустою
Приготовление салата. Фото: smakuiemo.com.ua

Для заправки соединить масло, уксус, соевый соус и по желанию майонез.

рецепт салату з капустою
Пельмени и салат. Фото: smakuiemo.com.ua

Добавить соль и молотый черный перец. Полить салат заправкой, тщательно перемешать и сразу подавать к столу.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой салатов, которые прекрасно подходят для ежедневного рациона

Рецепт салата из кабачков, как в ресторане, который можно готовить через день.

Вкусный салат с баклажанами за 10 минут, который можно готовить все лето.

Рецепт салата из кабачков по-корейски, попробуйте приготовить — и он станет любимым на лето.

Рецепт легкого салата, который можно есть даже ночью, а готовить всего 5 минут.

Рецепт салата с кабачками, для которого понадобится всего три продукта, а получается так вкусно и недорого.

капуста морковь салат рецепт закуска
