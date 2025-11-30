Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаТранспортВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Компанії
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Смак Салат з крабовими паличками та куркою — 100% безпрограшний хіт

Салат з крабовими паличками та куркою — 100% безпрограшний хіт

Ua ru
Дата публікації: 30 листопада 2025 12:04
Салат з крабовими паличками та куркою — рецепт приготування з фото для ідеальної святкової страви
Салат з крабовими паличками. Фото: smakuiemo.com.ua

Цей салат завжди рятує, коли потрібно швидко приготувати щось смачне та ефектне. Поєднання ніжного курячого філе, соковитих крабових паличок і маринованих грибів створює збалансований, насичений смак, який точно сподобається вашим гостям. Це універсальна страва, що підходить і для буднів, і для святкового столу.

Рецепт опублікували Smakuiemo

Реклама
Читайте також:

Вам знадобиться:

  • крабові палички — 250 г;
  • куряче філе відварене — 2 шт.;
  • яйця варені — 4 шт.;
  • мариновані печериці — 400 г;
  • огірок свіжий — 1 шт.;
  • зелена цибуля — пучок;
  • майонез (або сметана, йогурт) — для заправки;
  • сіль — до свого смаку.

Спосіб приготування

Підготувати всі інгредієнти. Нарізати крабові палички шматочками потрібного розміру. Відварити куряче філе у підсоленій воді з додаванням лаврового листя та перцю горошком, остудити та подрібнити кубиками. Подрібнити варені яйця до середнього розміру шматочків.

рецепт салату з крабовими паличками
Крабові палички. Фото: smakuiemo.com.ua

Підготувати мариновані печериці, розрізати їх навпіл, а великі залишити цілими. Свіжий огірок нарізати кубиками або скибочками — залежно від того, яку текстуру ви хочете отримати у готовому салаті. Дрібно нарізати зелену цибулю.

салат з крабовими паличками та куркою
Нарізаний огірок. Фото: smakuiemo.com.ua

З’єднати всі складники у великій мисці. Додати майонез або обрану легку заправку, ретельно перемішати до однорідності. Скуштувати та за необхідності додати сіль.

смачний салат з куркою та крабовими паличками
Приготування салату. Фото: smakuiemo.com.ua

Поставити салат у холодильник на деякий час, щоб інгредієнти добре поєдналися та просочилися. Подавати охолодженим.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою салатів, які чудово підходять для повсякденного раціону 

Рецепт салату з кабачків, як у ресторані, який можна готувати через день. 

Смачний салат з баклажанами за 10 хвилин, який можна готувати все літо. 

Рецепт салату з кабачків по-корейськи, спробуйте приготувати — і він стане улюбленим на літо. 

Рецепт легкого салату, який можна їсти навіть уночі, а готувати лише 5 хвилин. 

Рецепт салату з кабачками, для якого знадобиться лише три продукти, а виходить смачно і недорого.

рецепт курка крабові палички крабовий салат закуска
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації