Салат з крабовими паличками та куркою — рецепт приготування з фото для ідеальної святкової страви

Салат з крабовими паличками та куркою — 100% безпрограшний хіт
Цей салат завжди рятує, коли потрібно швидко приготувати щось смачне та ефектне. Поєднання ніжного курячого філе, соковитих крабових паличок і маринованих грибів створює збалансований, насичений смак, який точно сподобається вашим гостям. Це універсальна страва, що підходить і для буднів, і для святкового столу.
Рецепт опублікували Smakuiemo.
Вам знадобиться:
- крабові палички — 250 г;
- куряче філе відварене — 2 шт.;
- яйця варені — 4 шт.;
- мариновані печериці — 400 г;
- огірок свіжий — 1 шт.;
- зелена цибуля — пучок;
- майонез (або сметана, йогурт) — для заправки;
- сіль — до свого смаку.
Спосіб приготування
Підготувати всі інгредієнти. Нарізати крабові палички шматочками потрібного розміру. Відварити куряче філе у підсоленій воді з додаванням лаврового листя та перцю горошком, остудити та подрібнити кубиками. Подрібнити варені яйця до середнього розміру шматочків.
Підготувати мариновані печериці, розрізати їх навпіл, а великі залишити цілими. Свіжий огірок нарізати кубиками або скибочками — залежно від того, яку текстуру ви хочете отримати у готовому салаті. Дрібно нарізати зелену цибулю.
З’єднати всі складники у великій мисці. Додати майонез або обрану легку заправку, ретельно перемішати до однорідності. Скуштувати та за необхідності додати сіль.
Поставити салат у холодильник на деякий час, щоб інгредієнти добре поєдналися та просочилися. Подавати охолодженим.
