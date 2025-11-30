Видео
Салат с крабовыми палочками и курицей — 100% беспроигрышный хит

Салат с крабовыми палочками и курицей — 100% беспроигрышный хит

Ua ru
Дата публикации 30 ноября 2025 12:04
Салат с крабовыми палочками и курицей — рецепт приготовления с фото для идеального праздничного блюда
Салат с крабовыми палочками. Фото: smakuiemo.com.ua

Этот салат всегда спасает, когда нужно быстро приготовить что-то вкусное и эффектное. Сочетание нежного куриного филе, сочных крабовых палочек и маринованных грибов создает сбалансированный, насыщенный вкус, который точно понравится вашим гостям. Это универсальное блюдо, подходящее и для будней, и для праздничного стола.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

Вам понадобится:

  • крабовые палочки — 250 г;
  • куриное филе отварное — 2 шт.;
  • яйца вареные — 4 шт.;
  • маринованные шампиньоны — 400 г;
  • огурец свежий — 1 шт.;
  • зеленый лук — пучок;
  • майонез (или сметана, йогурт) — для заправки;
  • соль — по своему вкусу.

Способ приготовления

Подготовить все ингредиенты. Нарезать крабовые палочки кусочками нужного размера. Отварить куриное филе в подсоленной воде с добавлением лавровых листьев и перца горошком, остудить и измельчить кубиками. Измельчить вареные яйца до среднего размера кусочков.

рецепт салату з крабовими паличками
Крабовые палочки. Фото: smakuiemo.com.ua

Подготовить маринованные шампиньоны, разрезать их пополам, а крупные оставить целыми. Свежий огурец нарезать кубиками или ломтиками — в зависимости от того, какую текстуру вы хотите получить в готовом салате. Мелко нарезать зеленый лук.

салат з крабовими паличками та куркою
Нарезанный огурец. Фото: smakuiemo.com.ua

Соединить все составляющие в большой миске. Добавить майонез или выбранную легкую заправку, тщательно перемешать до однородности. Попробовать и при необходимости добавить соль.

смачний салат з куркою та крабовими паличками
Приготовление салата. Фото: smakuiemo.com.ua

Поставить салат в холодильник на некоторое время, чтобы ингредиенты хорошо соединились и пропитались. Подавать охлажденным.

Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
