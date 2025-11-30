Салат с крабовыми палочками и курицей — рецепт приготовления с фото для идеального праздничного блюда

Салат с крабовыми палочками и курицей — 100% беспроигрышный хит
Этот салат всегда спасает, когда нужно быстро приготовить что-то вкусное и эффектное. Сочетание нежного куриного филе, сочных крабовых палочек и маринованных грибов создает сбалансированный, насыщенный вкус, который точно понравится вашим гостям. Это универсальное блюдо, подходящее и для будней, и для праздничного стола.
Рецепт опубликовали Smakuiemo.
Вам понадобится:
- крабовые палочки — 250 г;
- куриное филе отварное — 2 шт.;
- яйца вареные — 4 шт.;
- маринованные шампиньоны — 400 г;
- огурец свежий — 1 шт.;
- зеленый лук — пучок;
- майонез (или сметана, йогурт) — для заправки;
- соль — по своему вкусу.
Способ приготовления
Подготовить все ингредиенты. Нарезать крабовые палочки кусочками нужного размера. Отварить куриное филе в подсоленной воде с добавлением лавровых листьев и перца горошком, остудить и измельчить кубиками. Измельчить вареные яйца до среднего размера кусочков.
Подготовить маринованные шампиньоны, разрезать их пополам, а крупные оставить целыми. Свежий огурец нарезать кубиками или ломтиками — в зависимости от того, какую текстуру вы хотите получить в готовом салате. Мелко нарезать зеленый лук.
Соединить все составляющие в большой миске. Добавить майонез или выбранную легкую заправку, тщательно перемешать до однородности. Попробовать и при необходимости добавить соль.
Поставить салат в холодильник на некоторое время, чтобы ингредиенты хорошо соединились и пропитались. Подавать охлажденным.
