Салат с крабовыми палочками и курицей — рецепт приготовления с фото для идеального праздничного блюда

Салат с крабовыми палочками. Фото: smakuiemo.com.ua

Этот салат всегда спасает, когда нужно быстро приготовить что-то вкусное и эффектное. Сочетание нежного куриного филе, сочных крабовых палочек и маринованных грибов создает сбалансированный, насыщенный вкус, который точно понравится вашим гостям. Это универсальное блюдо, подходящее и для будней, и для праздничного стола.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

Реклама

Читайте также:

Вам понадобится:

крабовые палочки — 250 г;

куриное филе отварное — 2 шт.;

яйца вареные — 4 шт.;

маринованные шампиньоны — 400 г;

огурец свежий — 1 шт.;

зеленый лук — пучок;

майонез (или сметана, йогурт) — для заправки;

соль — по своему вкусу.

Способ приготовления

Подготовить все ингредиенты. Нарезать крабовые палочки кусочками нужного размера. Отварить куриное филе в подсоленной воде с добавлением лавровых листьев и перца горошком, остудить и измельчить кубиками. Измельчить вареные яйца до среднего размера кусочков.

Крабовые палочки. Фото: smakuiemo.com.ua

Подготовить маринованные шампиньоны, разрезать их пополам, а крупные оставить целыми. Свежий огурец нарезать кубиками или ломтиками — в зависимости от того, какую текстуру вы хотите получить в готовом салате. Мелко нарезать зеленый лук.

Нарезанный огурец. Фото: smakuiemo.com.ua

Соединить все составляющие в большой миске. Добавить майонез или выбранную легкую заправку, тщательно перемешать до однородности. Попробовать и при необходимости добавить соль.

Приготовление салата. Фото: smakuiemo.com.ua

Поставить салат в холодильник на некоторое время, чтобы ингредиенты хорошо соединились и пропитались. Подавать охлажденным.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой салатов, которые прекрасно подходят для ежедневного рациона

Рецепт салата из кабачков, как в ресторане, который можно готовить через день.

Вкусный салат с баклажанами за 10 минут, который можно готовить все лето.

Рецепт салата из кабачков по-корейски, попробуйте приготовить — и он станет любимым на лето.

Рецепт легкого салата, который можно есть даже ночью, а готовить всего 5 минут.

Рецепт салата с кабачками, для которого понадобится всего три продукта, а получается вкусно и недорого.