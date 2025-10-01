Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Смак Салат із квашеною капустою "Сільський" — родзинка в заправці

Салат із квашеною капустою "Сільський" — родзинка в заправці

Ua ru
Дата публікації: 1 жовтня 2025 12:04
Салат з квашеною капустою Сільський — рецепт зі смачною медовою заправкою
Салат з квашеною капустою. Фото: smakuiemo.com.ua

Корисний салат з квашеною капустою "Сільський" — це справжня класика української кухні. Легка й водночас ситна закуска поєднує прості інгредієнти з ароматною заправкою, яка додає йому особливого смаку. Страва настоюється всього кілька хвилин, але смакує так, ніби готувалася довго й з любов’ю.

Рецепт опублікували Smakuiemo

Реклама
Читайте також:

Вам знадобиться:

  • квашена капуста — 500 г;
  • цибуля синя — 1 шт.;
  • мариновані огірки — 4–5 шт.;
  • олія — 4 ст. л.;
  • мед — 1 ч. л.

Спосіб приготування

Капусту відтиснути від зайвої рідини. Якщо вона занадто кисла, промити під холодною водою та злегка просушити. Цибулю нарізати тонкими півкільцями, а мариновані огірки — кубиками чи соломкою.

салат з квашеною капустою
Мариновані огірки та цибуля. Фото: smakuiemo.com.ua

В одній мисці з’єднати капусту, цибулю й огірки. Окремо змішати олію, попередньо розігрівши її на сковороді, з медом до однорідності.

рецепт салату з капустою
Приготування салату. Фото: smakuiemo.com.ua

Заправити салат, добре перемішати та залишити на 10–15 хвилин настоятися перед подачею.

рецепт салату з квашеною капустою та маринованими огірками
Готовий салат. Фото: smakuiemo.com.ua

Виходить проста, але дуже апетитна страва з виразним смаком, яка чудово підійде як до картоплі, так і до м’ясних страв.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою салатів, які чудово підходять для повсякденного раціону 

Рецепт салату з кабачків, як у ресторані, який можна готувати через день. 

Смачний салат з баклажанами за 10 хвилин, який можна готувати все літо. 

Рецепт салату з кабачків по-корейськи, спробуйте приготувати — і він стане улюбленим на літо. 

Рецепт легкого салату, який можна їсти навіть уночі, а готувати лише 5 хвилин. 

Рецепт салату з кабачками, для якого знадобиться лише три продукти, а виходить смачно і недорого. 

Кирило Шевченко салат рецепт мариновані огірки квашена капуста ферментовані овочі
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації