Салат з квашеною капустою Сільський — рецепт зі смачною медовою заправкою

Салат з квашеною капустою. Фото: smakuiemo.com.ua

Корисний салат з квашеною капустою "Сільський" — це справжня класика української кухні. Легка й водночас ситна закуска поєднує прості інгредієнти з ароматною заправкою, яка додає йому особливого смаку. Страва настоюється всього кілька хвилин, але смакує так, ніби готувалася довго й з любов’ю.

Рецепт опублікували Smakuiemo.

Реклама

Читайте також:

Вам знадобиться:

квашена капуста — 500 г;

цибуля синя — 1 шт.;

мариновані огірки — 4–5 шт.;

олія — 4 ст. л.;

мед — 1 ч. л.

Спосіб приготування

Капусту відтиснути від зайвої рідини. Якщо вона занадто кисла, промити під холодною водою та злегка просушити. Цибулю нарізати тонкими півкільцями, а мариновані огірки — кубиками чи соломкою.

Мариновані огірки та цибуля. Фото: smakuiemo.com.ua

В одній мисці з’єднати капусту, цибулю й огірки. Окремо змішати олію, попередньо розігрівши її на сковороді, з медом до однорідності.

Приготування салату. Фото: smakuiemo.com.ua

Заправити салат, добре перемішати та залишити на 10–15 хвилин настоятися перед подачею.

Готовий салат. Фото: smakuiemo.com.ua

Виходить проста, але дуже апетитна страва з виразним смаком, яка чудово підійде як до картоплі, так і до м’ясних страв.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою салатів, які чудово підходять для повсякденного раціону

Рецепт салату з кабачків, як у ресторані, який можна готувати через день.

Смачний салат з баклажанами за 10 хвилин, який можна готувати все літо.

Рецепт салату з кабачків по-корейськи, спробуйте приготувати — і він стане улюбленим на літо.

Рецепт легкого салату, який можна їсти навіть уночі, а готувати лише 5 хвилин.

Рецепт салату з кабачками, для якого знадобиться лише три продукти, а виходить смачно і недорого.