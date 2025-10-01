Салат с квашеной капустой Деревенский — рецепт с вкусной медовой заправкой

Салат с квашеной капустой. Фото: smakuiemo.com.ua

Полезный салат с квашеной капустой "Деревенский" — это настоящая классика украинской кухни. Легкая и одновременно сытная закуска сочетает простые ингредиенты с ароматной заправкой, которая придает ему особый вкус. Блюдо настаивается всего несколько минут, но на вкус так, будто готовилось долго и с любовью.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

Реклама

Читайте также:

Вам понадобится:

квашеная капуста — 500 г;

лук синий — 1 шт.;

маринованные огурцы — 4-5 шт.;

подсолнечное масло — 4 ст. л.;

мед — 1 ч. л.

Способ приготовления

Капусту отжать от лишней жидкости. Если она слишком кислая, промыть под холодной водой и слегка просушить. Лук нарезать тонкими полукольцами, а маринованные огурцы — кубиками или соломкой.

Маринованные огурцы и лук. Фото: smakuiemo.com.ua

В одной миске соединить капусту, лук и огурцы. Отдельно смешать масло, предварительно разогрев его на сковороде, с медом до однородности.

Приготовление салата. Фото: smakuiemo.com.ua

Заправить салат, хорошо перемешать и оставить на 10-15 минут настояться перед подачей.

Готовый салат. Фото: smakuiemo.com.ua

Получается простое, но очень аппетитное блюдо с выразительным вкусом, которое прекрасно подойдет как к картофелю, так и к мясным блюдам.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой салатов, которые прекрасно подходят для ежедневного рациона

Рецепт салата из кабачков, как в ресторане, который можно готовить через день.

Вкусный салат с баклажанами за 10 минут, который можно готовить все лето.

Рецепт салата из кабачков по-корейски, попробуйте приготовить — и он станет любимым на лето.

Рецепт легкого салата, который можно есть даже ночью, а готовить всего 5 минут.

Рецепт салата с кабачками, для которого понадобится всего три продукта, а получается вкусно и недорого.