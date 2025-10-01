Салат с квашеной капустой Деревенский — рецепт с вкусной медовой заправкой

Салат с квашеной капустой "Деревенский" — изюминка в заправке
Полезный салат с квашеной капустой "Деревенский" — это настоящая классика украинской кухни. Легкая и одновременно сытная закуска сочетает простые ингредиенты с ароматной заправкой, которая придает ему особый вкус. Блюдо настаивается всего несколько минут, но на вкус так, будто готовилось долго и с любовью.
Рецепт опубликовали Smakuiemo.
Вам понадобится:
- квашеная капуста — 500 г;
- лук синий — 1 шт.;
- маринованные огурцы — 4-5 шт.;
- подсолнечное масло — 4 ст. л.;
- мед — 1 ч. л.
Способ приготовления
Капусту отжать от лишней жидкости. Если она слишком кислая, промыть под холодной водой и слегка просушить. Лук нарезать тонкими полукольцами, а маринованные огурцы — кубиками или соломкой.
В одной миске соединить капусту, лук и огурцы. Отдельно смешать масло, предварительно разогрев его на сковороде, с медом до однородности.
Заправить салат, хорошо перемешать и оставить на 10-15 минут настояться перед подачей.
Получается простое, но очень аппетитное блюдо с выразительным вкусом, которое прекрасно подойдет как к картофелю, так и к мясным блюдам.
