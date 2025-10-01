Видео
Салат с квашеной капустой "Деревенский" — изюминка в заправке

Салат с квашеной капустой "Деревенский" — изюминка в заправке

Ua ru
Дата публикации 1 октября 2025 12:04
Салат с квашеной капустой Деревенский — рецепт с вкусной медовой заправкой
Салат с квашеной капустой. Фото: smakuiemo.com.ua

Полезный салат с квашеной капустой "Деревенский" — это настоящая классика украинской кухни. Легкая и одновременно сытная закуска сочетает простые ингредиенты с ароматной заправкой, которая придает ему особый вкус. Блюдо настаивается всего несколько минут, но на вкус так, будто готовилось долго и с любовью.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • квашеная капуста — 500 г;
  • лук синий — 1 шт.;
  • маринованные огурцы — 4-5 шт.;
  • подсолнечное масло — 4 ст. л.;
  • мед — 1 ч. л.

Способ приготовления

Капусту отжать от лишней жидкости. Если она слишком кислая, промыть под холодной водой и слегка просушить. Лук нарезать тонкими полукольцами, а маринованные огурцы — кубиками или соломкой.

салат з квашеною капустою
Маринованные огурцы и лук. Фото: smakuiemo.com.ua

В одной миске соединить капусту, лук и огурцы. Отдельно смешать масло, предварительно разогрев его на сковороде, с медом до однородности.

рецепт салату з капустою
Приготовление салата. Фото: smakuiemo.com.ua

Заправить салат, хорошо перемешать и оставить на 10-15 минут настояться перед подачей.

рецепт салату з квашеною капустою та маринованими огірками
Готовый салат. Фото: smakuiemo.com.ua

Получается простое, но очень аппетитное блюдо с выразительным вкусом, которое прекрасно подойдет как к картофелю, так и к мясным блюдам.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой салатов, которые прекрасно подходят для ежедневного рациона

Рецепт салата из кабачков, как в ресторане, который можно готовить через день.

Вкусный салат с баклажанами за 10 минут, который можно готовить все лето.

Рецепт салата из кабачков по-корейски, попробуйте приготовить — и он станет любимым на лето.

Рецепт легкого салата, который можно есть даже ночью, а готовить всего 5 минут.

Рецепт салата с кабачками, для которого понадобится всего три продукта, а получается вкусно и недорого.

Кирилл Шевченко салат рецепт маринованные огурцы квашенная капуста ферментированные овощи
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
