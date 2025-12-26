Салат з квасолею на Святвечір — простий і бюджетний рецепт без майонезу

Салат з квасолею. Фото: smachnenke.com.ua

Цей салат з квасолею — справжня знахідка для святкового столу. Він готується з доступних інгредієнтів, не потребує майонезу й водночас має насичений, збалансований смак. Легка овочева основа та квасоля роблять страву ситною, але не важкою. Ідеальний варіант, коли хочеться просто, традиційно й по-домашньому смачно.

Рецепт опублікували Smachnenke.

Вам знадобиться:

консервована квасоля — 1 банка;

ріпчаста цибуля — 1 середня;

морква — 1 середня;

мариновані огірки — 3 шт. (близько 120 г);

рослинна олія — 3–4 ст. л.;

сіль — до свого смаку;

чорний мелений перець — до свого смаку;

зелень — за бажанням.

Спосіб приготування

Очистити цибулю та дрібно її нарізати. Моркву почистити й натерти на середній тертці. На сковороді розігріти рослинну олію, додати цибулю та моркву, готувати на середньому вогні до м’якості овочів, не допускаючи рум’яної скоринки. Посолити за смаком, зняти з плити та дати овочам повністю охолонути.

Квасолю відцідити від рідини та перекласти в глибоку миску. Мариновані огірки нарізати дрібними кубиками та додати до квасолі.

Викласти охолоджену овочеву суміш, додати чорний мелений перець та дрібно нарізану зелень. Акуратно перемішати до однорідності.

