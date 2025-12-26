Відео
Салат з квасолею на Святвечір — простий, бюджетний і дуже смачний

Салат з квасолею на Святвечір — простий, бюджетний і дуже смачний

Ua ru
Дата публікації: 26 грудня 2025 12:04
Салат з квасолею на Святвечір — простий і бюджетний рецепт без майонезу
Салат з квасолею. Фото: smachnenke.com.ua

Цей салат з квасолею — справжня знахідка для святкового столу. Він готується з доступних інгредієнтів, не потребує майонезу й водночас має насичений, збалансований смак. Легка овочева основа та квасоля роблять страву ситною, але не важкою. Ідеальний варіант, коли хочеться просто, традиційно й по-домашньому смачно.

Рецепт опублікували Smachnenke.

Вам знадобиться:

Вам знадобиться:

  • консервована квасоля — 1 банка;
  • ріпчаста цибуля — 1 середня;
  • морква — 1 середня;
  • мариновані огірки — 3 шт. (близько 120 г);
  • рослинна олія — 3–4 ст. л.;
  • сіль — до свого смаку;
  • чорний мелений перець — до свого смаку;
  • зелень — за бажанням.

Спосіб приготування

Очистити цибулю та дрібно її нарізати. Моркву почистити й натерти на середній тертці. На сковороді розігріти рослинну олію, додати цибулю та моркву, готувати на середньому вогні до м’якості овочів, не допускаючи рум’яної скоринки. Посолити за смаком, зняти з плити та дати овочам повністю охолонути.

Квасолю відцідити від рідини та перекласти в глибоку миску. Мариновані огірки нарізати дрібними кубиками та додати до квасолі.

рецепт салату з квасолею
Салат з квасолею. Фото: smachnenke.com.ua

Викласти охолоджену овочеву суміш, додати чорний мелений перець та дрібно нарізану зелень. Акуратно перемішати до однорідності.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою салатів, які чудово підходять для повсякденного раціону 

Рецепт салату з кабачків, як у ресторані, який можна готувати через день. 

Смачний салат з баклажанами за 10 хвилин, який можна готувати все літо. 

Рецепт салату з кабачків по-корейськи, спробуйте приготувати — і він стане улюбленим на літо. 

Рецепт легкого салату, який можна їсти навіть уночі, а готувати лише 5 хвилин. 

Рецепт салату з кабачками, для якого знадобиться лише три продукти, а виходить смачно і недорого.

салат рецепт квасоля святвечір пісний рецепт
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
