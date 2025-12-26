Салат з квасолею на Святвечір — простий і бюджетний рецепт без майонезу

Салат з квасолею на Святвечір — простий, бюджетний і дуже смачний
Цей салат з квасолею — справжня знахідка для святкового столу. Він готується з доступних інгредієнтів, не потребує майонезу й водночас має насичений, збалансований смак. Легка овочева основа та квасоля роблять страву ситною, але не важкою. Ідеальний варіант, коли хочеться просто, традиційно й по-домашньому смачно.
Рецепт опублікували Smachnenke.
Вам знадобиться:
- консервована квасоля — 1 банка;
- ріпчаста цибуля — 1 середня;
- морква — 1 середня;
- мариновані огірки — 3 шт. (близько 120 г);
- рослинна олія — 3–4 ст. л.;
- сіль — до свого смаку;
- чорний мелений перець — до свого смаку;
- зелень — за бажанням.
Спосіб приготування
Очистити цибулю та дрібно її нарізати. Моркву почистити й натерти на середній тертці. На сковороді розігріти рослинну олію, додати цибулю та моркву, готувати на середньому вогні до м’якості овочів, не допускаючи рум’яної скоринки. Посолити за смаком, зняти з плити та дати овочам повністю охолонути.
Квасолю відцідити від рідини та перекласти в глибоку миску. Мариновані огірки нарізати дрібними кубиками та додати до квасолі.
Викласти охолоджену овочеву суміш, додати чорний мелений перець та дрібно нарізану зелень. Акуратно перемішати до однорідності.
