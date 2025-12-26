Видео
Україна
Видео

Салат с фасолью на Сочельник — простой, бюджетный и очень вкусный

Салат с фасолью на Сочельник — простой, бюджетный и очень вкусный

Дата публикации 26 декабря 2025 12:04
Салат с фасолью на Сочельник — простой и бюджетный рецепт без майонеза
Салат с фасолью. Фото: smachnenke.com.ua

Этот салат с фасолью — настоящая находка для праздничного стола. Он готовится из доступных ингредиентов, не требует майонеза и одновременно имеет насыщенный, сбалансированный вкус. Легкая овощная основа и фасоль делают блюдо сытным, но не тяжелым. Идеальный вариант, когда хочется просто, традиционно и по-домашнему вкусно.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Вам понадобится:

  • консервированная фасоль — 1 банка;
  • репчатый лук — 1 средний;
  • морковь — 1 средняя;
  • маринованные огурцы — 3 шт. (около 120 г);
  • растительное масло — 3-4 ст. л.;
  • соль — по своему вкусу;
  • черный молотый перец — по своему вкусу;
  • зелень — по желанию.

Способ приготовления

Очистить лук и мелко его нарезать. Морковь почистить и натереть на средней терке. На сковороде разогреть растительное масло, добавить лук и морковь, готовить на среднем огне до мягкости овощей, не допуская румяной корочки. Посолить по вкусу, снять с плиты и дать овощам полностью остыть.

Фасоль отцедить от жидкости и переложить в глубокую миску. Маринованные огурцы нарезать мелкими кубиками и добавить к фасоли.

рецепт салату з квасолею
Салат с фасолью. Фото: smachnenke.com.ua

Выложить охлажденную овощную смесь, добавить черный молотый перец и мелко нарезанную зелень. Аккуратно перемешать до однородности. 

салат рецепт фасоль сочельник постный рецепт
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
