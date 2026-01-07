Салат з квасолею та курячим філе — швидкий рецепт з фото

Салат з квасолею та курячим філе — замінить навіть вечерю
Салат з квасолею та курячим філе поєднує білкову основу, свіжі та мариновані овочі й ніжну заправку. Рецепт швидкий і простий у виконанні, а страва виходить ситною та ароматною. Такий салат легко замінює вечерю і підходить для святкового столу чи повсякденного перекусу.
Рецепт опублікували Smachnenke.
Вам знадобиться:
- квасоля консервована — 1 банка;
- цибуля — 1 шт.;
- цукор — 1 ч. л.;
- оцет яблучний — 1 ст. л.;
- вода — 50 мл.;
- куряче філе — 250 г;
- яйця — 2 шт.;
- огірок свіжий — 1 шт.;
- огірки мариновані — 2 шт.
Для заправки:
- майонез — 2 ст. л.;
- йогурт густий — 2 ст. л.;
- гірчиця не гостра — 1 ч. л.;
- сіль — до свого смаку.
Спосіб приготування
Цибулю очистити та дрібно нарізати, скласти у миску, додати цукор і яблучний оцет. Залити водою так, щоб вона лише покривала цибулю. Для більш гострої цибулі можна використовувати гарячу воду.
Куряче філе відварити до готовності та нарізати кубиками. Яйця відварити, очистити та нарізати кубиками. Свіжий та маринований огірок нарізати кубиками. З квасолі злити рідину.
У великій мисці змішати квасолю, куряче філе, яйця, свіжий та маринований огірок. Додати мариновану цибулю та ретельно перемішати. Для заправки в окремій мисці з’єднати майонез, густий йогурт і гірчицю, посолити на смак і додати до салату, добре перемішавши всі інгредієнти. Салат виходить ситним, білковим і дуже смачним. Він ідеально підходить як для швидкої вечері, так і для святкового столу.
