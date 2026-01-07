Відео
Салат з квасолею та курячим філе — замінить навіть вечерю

Салат з квасолею та курячим філе — замінить навіть вечерю

Дата публікації: 7 січня 2026 12:04
Салат з квасолею та курячим філе — швидкий рецепт з фото
Салат з квасолею та курячим філе. Фото: smachnenke.com.ua

Салат з квасолею та курячим філе поєднує білкову основу, свіжі та мариновані овочі й ніжну заправку. Рецепт швидкий і простий у виконанні, а страва виходить ситною та ароматною. Такий салат легко замінює вечерю і підходить для святкового столу чи повсякденного перекусу.

Рецепт опублікували Smachnenke.

Вам знадобиться:

  • квасоля консервована — 1 банка;
  • цибуля — 1 шт.;
  • цукор — 1 ч. л.;
  • оцет яблучний — 1 ст. л.;
  • вода — 50 мл.;
  • куряче філе — 250 г;
  • яйця — 2 шт.;
  • огірок свіжий — 1 шт.;
  • огірки мариновані — 2 шт.

Для заправки:

  • майонез — 2 ст. л.;
  • йогурт густий — 2 ст. л.;
  • гірчиця не гостра — 1 ч. л.;
  • сіль — до свого смаку.

Спосіб приготування

Цибулю очистити та дрібно нарізати, скласти у миску, додати цукор і яблучний оцет. Залити водою так, щоб вона лише покривала цибулю. Для більш гострої цибулі можна використовувати гарячу воду.

рецепт салату для схуднення
Приготування салату. Фото: smachnenke.com.ua

Куряче філе відварити до готовності та нарізати кубиками. Яйця відварити, очистити та нарізати кубиками. Свіжий та маринований огірок нарізати кубиками. З квасолі злити рідину.

рецепт салату з квасолею для схуднення
Готовий салат. Фото: smachnenke.com.ua

У великій мисці змішати квасолю, куряче філе, яйця, свіжий та маринований огірок. Додати мариновану цибулю та ретельно перемішати. Для заправки в окремій мисці з’єднати майонез, густий йогурт і гірчицю, посолити на смак і додати до салату, добре перемішавши всі інгредієнти. Салат виходить ситним, білковим і дуже смачним. Він ідеально підходить як для швидкої вечері, так і для святкового столу.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою салатів, які чудово підходять для повсякденного раціону 

Рецепт салату з кабачків, як у ресторані, який можна готувати через день. 

Смачний салат з баклажанами за 10 хвилин

Рецепт салату з кабачків по-корейськи, спробуйте приготувати — і він стане улюбленим. 

Рецепт легкого салату, який можна їсти навіть уночі, а готувати лише 5 хвилин. 

Рецепт салату з кабачками, для якого знадобиться лише три продукти, а виходить смачно і недорого.

салат рецепт квасоля курка закуска
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
