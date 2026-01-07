Салат с фасолью и куриным филе — быстрый рецепт с фото

Салат с фасолью и куриным филе. Фото: smachnenke.com.ua

Салат с фасолью и куриным филе сочетает белковую основу, свежие и маринованные овощи и нежную заправку. Рецепт быстрый и простой в исполнении, а блюдо получается сытным и ароматным. Такой салат легко заменяет ужин и подходит для праздничного стола или повседневного перекуса.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Вам понадобится:

фасоль консервированная — 1 банка;

лук — 1 шт.;

сахар — 1 ч. л.;

уксус яблочный — 1 ст. л.;

вода — 50 мл.;

куриное филе — 250 г;

яйца — 2 шт.;

огурец свежий — 1 шт.;

огурцы маринованные — 2 шт.

Для заправки:

майонез — 2 ст. л.;

йогурт густой — 2 ст. л.;

горчица неострая — 1 ч. л.;

соль — по своему вкусу.

Способ приготовления

Лук очистить и мелко нарезать, сложить в миску, добавить сахар и яблочный уксус. Залить водой так, чтобы она только покрывала лук. Для более острого лука можно использовать горячую воду.

Приготовление салата. Фото: smachnenke.com.ua

Куриное филе отварить до готовности и нарезать кубиками. Яйца отварить, очистить и нарезать кубиками. Свежий и маринованный огурец нарезать кубиками. С фасоли слить жидкость.

Готовый салат. Фото: smachnenke.com.ua

В большой миске смешать фасоль, куриное филе, яйца, свежий и маринованный огурец. Добавить маринованный лук и тщательно перемешать. Для заправки в отдельной миске соединить майонез, густой йогурт и горчицу, посолить по вкусу и добавить к салату, хорошо перемешав все ингредиенты. Салат получается сытным, белковым и очень вкусным. Он идеально подходит как для быстрого ужина, так и для праздничного стола.

