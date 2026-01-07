Видео
Салат с фасолью и куриным филе — заменит даже ужин

Дата публикации 7 января 2026 12:04
Салат с фасолью и куриным филе — быстрый рецепт с фото
Салат с фасолью и куриным филе. Фото: smachnenke.com.ua

Салат с фасолью и куриным филе сочетает белковую основу, свежие и маринованные овощи и нежную заправку. Рецепт быстрый и простой в исполнении, а блюдо получается сытным и ароматным. Такой салат легко заменяет ужин и подходит для праздничного стола или повседневного перекуса.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Вам понадобится:

  • фасоль консервированная — 1 банка;
  • лук — 1 шт.;
  • сахар — 1 ч. л.;
  • уксус яблочный — 1 ст. л.;
  • вода — 50 мл.;
  • куриное филе — 250 г;
  • яйца — 2 шт.;
  • огурец свежий — 1 шт.;
  • огурцы маринованные — 2 шт.

Для заправки:

  • майонез — 2 ст. л.;
  • йогурт густой — 2 ст. л.;
  • горчица неострая — 1 ч. л.;
  • соль — по своему вкусу.

Способ приготовления

Лук очистить и мелко нарезать, сложить в миску, добавить сахар и яблочный уксус. Залить водой так, чтобы она только покрывала лук. Для более острого лука можно использовать горячую воду.

рецепт салату для схуднення
Приготовление салата. Фото: smachnenke.com.ua

Куриное филе отварить до готовности и нарезать кубиками. Яйца отварить, очистить и нарезать кубиками. Свежий и маринованный огурец нарезать кубиками. С фасоли слить жидкость.

рецепт салату з квасолею для схуднення
Готовый салат. Фото: smachnenke.com.ua

В большой миске смешать фасоль, куриное филе, яйца, свежий и маринованный огурец. Добавить маринованный лук и тщательно перемешать. Для заправки в отдельной миске соединить майонез, густой йогурт и горчицу, посолить по вкусу и добавить к салату, хорошо перемешав все ингредиенты. Салат получается сытным, белковым и очень вкусным. Он идеально подходит как для быстрого ужина, так и для праздничного стола.

салат рецепт фасоль курица закуска
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
