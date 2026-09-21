Салат з огірків на зиму: заготівля з цибулею та кропом

Салат з огірків на зиму хіт 2026: рецепт на 3 банки по 0,5 л
Ua ru
21 вересня 2026 01:04
Салат з огірків. Фото: gospodynka.com.ua
Такий салат легко приготувати без складного маринування та тривалого варіння. Огірки залишаються хрусткими, а цибуля, кріп і спеції додають їм насиченого аромату.
Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.
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Вам знадобиться:
- огірки — 1,2 кг;
- цибуля — 200 г;
- кріп — 1 пучок.
У кожну баночку:
- лавровий лист — 1 шт.;
- перець духмяний — 2 горошини;
- перець чорний — 5 горошин;
- сіль — 3/4 ч. л.;
- цукор — 0,5 ч. л.;
- оцет 9% — 1 ст. л.;
- олія — 1,5 ст. л.
Спосіб приготування
- Огірки нарізати кружечками, великі плоди — половинками або четвертинками.
- Цибулю нарізати півкільцями, кріп подрібнити, усе перемішати.
- У чисті банки покласти лавровий лист і перець, наповнити огірковою сумішшю та додати сіль, цукор, оцет і олію. Залишити на 10 хвилин.
- Поставити банки в каструлю на рушник, долити гарячу воду до плечиків і стерилізувати 10 хвилин після закипання.
- Закатати, перевернути та залишити під укриттям до повного охолодження.
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