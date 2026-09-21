Салат з огірків на зиму: заготівля з цибулею та кропом

Салат з огірків. Фото: gospodynka.com.ua

Такий салат легко приготувати без складного маринування та тривалого варіння. Огірки залишаються хрусткими, а цибуля, кріп і спеції додають їм насиченого аромату.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

огірки — 1,2 кг;

цибуля — 200 г;

кріп — 1 пучок.

У кожну баночку:

лавровий лист — 1 шт.;

перець духмяний — 2 горошини;

перець чорний — 5 горошин;

сіль — 3/4 ч. л.;

цукор — 0,5 ч. л.;

оцет 9% — 1 ст. л.;

олія — 1,5 ст. л.

Огірки в банці. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

Огірки нарізати кружечками, великі плоди — половинками або четвертинками. Цибулю нарізати півкільцями, кріп подрібнити, усе перемішати. У чисті банки покласти лавровий лист і перець, наповнити огірковою сумішшю та додати сіль, цукор, оцет і олію. Залишити на 10 хвилин. Поставити банки в каструлю на рушник, долити гарячу воду до плечиків і стерилізувати 10 хвилин після закипання. Закатати, перевернути та залишити під укриттям до повного охолодження.

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