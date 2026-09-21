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Головна Смак Салат з огірків на зиму хіт 2026: рецепт на 3 банки по 0,5 л

Салат з огірків на зиму хіт 2026: рецепт на 3 банки по 0,5 л

Ua ru
21 вересня 2026 01:04
Салат з огірків на зиму: заготівля з цибулею та кропом
Салат з огірків. Фото: gospodynka.com.ua

Такий салат легко приготувати без складного маринування та тривалого варіння. Огірки залишаються хрусткими, а цибуля, кріп і спеції додають їм насиченого аромату.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

  • огірки — 1,2 кг;
  • цибуля — 200 г;
  • кріп — 1 пучок.

У кожну баночку:

  • лавровий лист — 1 шт.;
  • перець духмяний — 2 горошини;
  • перець чорний — 5 горошин;
  • сіль — 3/4 ч. л.;
  • цукор — 0,5 ч. л.;
  • оцет 9% — 1 ст. л.;
  • олія — 1,5 ст. л.
рецепт салату з огірками
Огірки в банці. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

  1. Огірки нарізати кружечками, великі плоди — половинками або четвертинками.
  2. Цибулю нарізати півкільцями, кріп подрібнити, усе перемішати.
  3. У чисті банки покласти лавровий лист і перець, наповнити огірковою сумішшю та додати сіль, цукор, оцет і олію. Залишити на 10 хвилин.
  4. Поставити банки в каструлю на рушник, долити гарячу воду до плечиків і стерилізувати 10 хвилин після закипання.
  5. Закатати, перевернути та залишити під укриттям до повного охолодження.

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Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак

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