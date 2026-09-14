Мариновані огірки за формулою 3/6/9: універсальний рецепт хрусткої заготівлі на зиму

Маринад для консервації. Фото: gospodynka.com.ua

Огірки за цим рецептом виходять хрусткими, ароматними та в міру кисло-солодкими. Формулу маринаду легко запам’ятати, а прянощі, зелень і болгарський перець роблять смак заготівлі особливо насиченим. Такий рецепт зручно зберегти, щоб щороку готувати огірки без складних розрахунків.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

огірки — 1,5–1,7 кг;

петрушка — 2–3 гілочки;

кріп — 2–3 гілочки;

листя смородини — 2–3 шт.;

листя вишні або дуба — 2–3 шт.;

лист хрону — 1 шт.;

часник — 3–5 зуб.;

болгарський перець — 1 шт.;

запашний перець — 5–7 горошин;

чорний перець — 5–7 горошин;

лавровий лист — 2 шт.;

вода — 1,5 л;

сіль — 3 ст. л.;

цукор — 6 ст. л.;

оцет 6–9% — 9 ст. л.

Маринад та огірки. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

Огірки замочити в холодній воді на 2–3 години. На дно стерилізованої банки викласти зелень, листя, часник, нарізаний болгарський перець, перець горошком і лавровий лист. Щільно наповнити банку огірками. Залити окропом, залишити на 15 хвилин і злити. Повторити процедуру ще раз. Для маринаду закип’ятити 1,5 л води із сіллю та цукром, наприкінці влити оцет. Залити огірки гарячим маринадом до самого верху. Банку герметично закрити стерильною кришкою, перевернути, укутати та залишити до повного охолодження. Зберігати у прохолодному місці.

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