Мариновані огірки за формулою 3/6/9: універсальний рецепт хрусткої заготівлі на зиму

Універсальний маринад "3/6/9": рецепт на 3 л банку або на 1,5 л води
Огірки за цим рецептом виходять хрусткими, ароматними та в міру кисло-солодкими. Формулу маринаду легко запам’ятати, а прянощі, зелень і болгарський перець роблять смак заготівлі особливо насиченим. Такий рецепт зручно зберегти, щоб щороку готувати огірки без складних розрахунків.
Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- огірки — 1,5–1,7 кг;
- петрушка — 2–3 гілочки;
- кріп — 2–3 гілочки;
- листя смородини — 2–3 шт.;
- листя вишні або дуба — 2–3 шт.;
- лист хрону — 1 шт.;
- часник — 3–5 зуб.;
- болгарський перець — 1 шт.;
- запашний перець — 5–7 горошин;
- чорний перець — 5–7 горошин;
- лавровий лист — 2 шт.;
- вода — 1,5 л;
- сіль — 3 ст. л.;
- цукор — 6 ст. л.;
- оцет 6–9% — 9 ст. л.
Спосіб приготування
- Огірки замочити в холодній воді на 2–3 години.
- На дно стерилізованої банки викласти зелень, листя, часник, нарізаний болгарський перець, перець горошком і лавровий лист. Щільно наповнити банку огірками.
- Залити окропом, залишити на 15 хвилин і злити. Повторити процедуру ще раз.
- Для маринаду закип’ятити 1,5 л води із сіллю та цукром, наприкінці влити оцет. Залити огірки гарячим маринадом до самого верху.
- Банку герметично закрити стерильною кришкою, перевернути, укутати та залишити до повного охолодження. Зберігати у прохолодному місці.
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