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Головна Смак Універсальний маринад "3/6/9": рецепт на 3 л банку або на 1,5 л води

Універсальний маринад "3/6/9": рецепт на 3 л банку або на 1,5 л води

Ua ru
14 вересня 2026 15:14
Мариновані огірки за формулою 3/6/9: універсальний рецепт хрусткої заготівлі на зиму
Маринад для консервації. Фото: gospodynka.com.ua

Огірки за цим рецептом виходять хрусткими, ароматними та в міру кисло-солодкими. Формулу маринаду легко запам’ятати, а прянощі, зелень і болгарський перець роблять смак заготівлі особливо насиченим. Такий рецепт зручно зберегти, щоб щороку готувати огірки без складних розрахунків.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

  • огірки — 1,5–1,7 кг;
  • петрушка — 2–3 гілочки;
  • кріп — 2–3 гілочки;
  • листя смородини — 2–3 шт.;
  • листя вишні або дуба — 2–3 шт.;
  • лист хрону — 1 шт.;
  • часник — 3–5 зуб.;
  • болгарський перець — 1 шт.;
  • запашний перець — 5–7 горошин;
  • чорний перець — 5–7 горошин;
  • лавровий лист — 2 шт.;
  • вода — 1,5 л;
  • сіль — 3 ст. л.;
  • цукор — 6 ст. л.;
  • оцет 6–9% — 9 ст. л.
рецепт універсального маринада
Маринад та огірки. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

  1. Огірки замочити в холодній воді на 2–3 години.
  2. На дно стерилізованої банки викласти зелень, листя, часник, нарізаний болгарський перець, перець горошком і лавровий лист. Щільно наповнити банку огірками.
  3. Залити окропом, залишити на 15 хвилин і злити. Повторити процедуру ще раз.
  4. Для маринаду закип’ятити 1,5 л води із сіллю та цукром, наприкінці влити оцет. Залити огірки гарячим маринадом до самого верху.
  5. Банку герметично закрити стерильною кришкою, перевернути, укутати та залишити до повного охолодження. Зберігати у прохолодному місці.

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консервація рецепт маринад заготівля на зиму
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак

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