Помідори у власному соку без солі та цукру: рецепт на зиму

Заготовка на зиму "Королівська": знадобиться тільки 5 кг помідорів
Така заготівля дозволяє зберегти стиглі помідори без зайвих добавок. Томати залишаються соковитими, а приготування не потребує складного маринаду. Взимку їх можна використовувати для салатів, супів, соусів, яєчні або приготувати домашній томатний сік.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- помідори — 5 кг.
Спосіб приготування
- Помідори добре вимити, занурити в окріп на 30 секунд, потім перекласти в холодну воду.
- Зробити хрестоподібні надрізи, зняти шкірку та видалити плодоніжки.
- Нарізати томати часточками або на чотири частини, перекласти в каструлю та прогріти на невеликому вогні.
- Коли помідори закиплять і пустять сік, одразу розкласти їх у простерилізовані банки.
- Не переварювати, щоб шматочки зберегли форму. Не додавати сіль і цукор.
- Закрутити стерилізованими кришками, перевернути, укутати та залишити до повного охолодження.
- Зберігати в коморі або кухонній шафі.
Узимку використовувати для салатів, супів, соусів чи яєчні. Для домашнього томатного соку перебити помідори блендером і додати сіль.
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