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Головна Смак Заготовка на зиму "Королівська": знадобиться тільки 5 кг помідорів

Заготовка на зиму "Королівська": знадобиться тільки 5 кг помідорів

Ua ru
11 вересня 2026 01:04
Помідори у власному соку без солі та цукру: рецепт на зиму
Заготовка на зиму. Фото: smachnenke.com.ua

Така заготівля дозволяє зберегти стиглі помідори без зайвих добавок. Томати залишаються соковитими, а приготування не потребує складного маринаду. Взимку їх можна використовувати для салатів, супів, соусів, яєчні або приготувати домашній томатний сік.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

  • помідори — 5 кг.
рецепт заготовки на зиму з помідорів
Нарізані помідори. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. Помідори добре вимити, занурити в окріп на 30 секунд, потім перекласти в холодну воду.
  2. Зробити хрестоподібні надрізи, зняти шкірку та видалити плодоніжки.
  3. Нарізати томати часточками або на чотири частини, перекласти в каструлю та прогріти на невеликому вогні.
  4. Коли помідори закиплять і пустять сік, одразу розкласти їх у простерилізовані банки.
  5. Не переварювати, щоб шматочки зберегли форму. Не додавати сіль і цукор.
  6. Закрутити стерилізованими кришками, перевернути, укутати та залишити до повного охолодження.
  7. Зберігати в коморі або кухонній шафі.

Узимку використовувати для салатів, супів, соусів чи яєчні. Для домашнього томатного соку перебити помідори блендером і додати сіль.

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Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак

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