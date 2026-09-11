Помідори у власному соку без солі та цукру: рецепт на зиму

Заготовка на зиму. Фото: smachnenke.com.ua

Така заготівля дозволяє зберегти стиглі помідори без зайвих добавок. Томати залишаються соковитими, а приготування не потребує складного маринаду. Взимку їх можна використовувати для салатів, супів, соусів, яєчні або приготувати домашній томатний сік.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

помідори — 5 кг.

Нарізані помідори. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Помідори добре вимити, занурити в окріп на 30 секунд, потім перекласти в холодну воду. Зробити хрестоподібні надрізи, зняти шкірку та видалити плодоніжки. Нарізати томати часточками або на чотири частини, перекласти в каструлю та прогріти на невеликому вогні. Коли помідори закиплять і пустять сік, одразу розкласти їх у простерилізовані банки. Не переварювати, щоб шматочки зберегли форму. Не додавати сіль і цукор. Закрутити стерилізованими кришками, перевернути, укутати та залишити до повного охолодження. Зберігати в коморі або кухонній шафі.

Узимку використовувати для салатів, супів, соусів чи яєчні. Для домашнього томатного соку перебити помідори блендером і додати сіль.

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