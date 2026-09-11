Помидоры в собственном соку без соли и сахара: рецепт на зиму

Заготовки на зиму. Фото: smachnenke.com.ua

Такая заготовка позволяет сохранить спелые помидоры без лишних добавок. Помидоры остаются сочными, а для приготовления не требуется сложный маринад. Зимой их можно использовать для салатов, супов, соусов, яичницы или приготовить домашний томатный сок.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

помидоры — 5 кг.

Нарезанные помидоры. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Помидоры хорошо вымыть, окунуть в кипяток на 30 секунд, затем переложить в холодную воду. Сделать крестообразные надрезы, снять кожицу и удалить плодоножки. Нарезать помидоры дольками или на четыре части, переложить в кастрюлю и прогреть на небольшом огне. Когда помидоры закипят и пустят сок, сразу разложить их в простерилизованные банки. Не переваривать, чтобы кусочки сохранили форму. Не добавлять соль и сахар. Закрутить стерилизованными крышками, перевернуть, укутать и оставить до полного остывания. Хранить в кладовой или кухонном шкафу.

Зимой использовать для салатов, супов, соусов или яичницы. Для домашнего томатного сока измельчить помидоры блендером и добавить соль.

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