Помидоры в собственном соку без соли и сахара: рецепт на зиму

Заготовка на зиму "Королевская": понадобится только 5 кг помидоров
Такая заготовка позволяет сохранить спелые помидоры без лишних добавок. Помидоры остаются сочными, а для приготовления не требуется сложный маринад. Зимой их можно использовать для салатов, супов, соусов, яичницы или приготовить домашний томатный сок.
Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- помидоры — 5 кг.
Способ приготовления
- Помидоры хорошо вымыть, окунуть в кипяток на 30 секунд, затем переложить в холодную воду.
- Сделать крестообразные надрезы, снять кожицу и удалить плодоножки.
- Нарезать помидоры дольками или на четыре части, переложить в кастрюлю и прогреть на небольшом огне.
- Когда помидоры закипят и пустят сок, сразу разложить их в простерилизованные банки.
- Не переваривать, чтобы кусочки сохранили форму. Не добавлять соль и сахар.
- Закрутить стерилизованными крышками, перевернуть, укутать и оставить до полного остывания.
- Хранить в кладовой или кухонном шкафу.
Зимой использовать для салатов, супов, соусов или яичницы. Для домашнего томатного сока измельчить помидоры блендером и добавить соль.
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