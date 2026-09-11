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Главная Вкус Заготовка на зиму "Королевская": понадобится только 5 кг помидоров

Заготовка на зиму "Королевская": понадобится только 5 кг помидоров

Ua ru
11 сентября 2026 01:04
Помидоры в собственном соку без соли и сахара: рецепт на зиму
Заготовки на зиму. Фото: smachnenke.com.ua

Такая заготовка позволяет сохранить спелые помидоры без лишних добавок. Помидоры остаются сочными, а для приготовления не требуется сложный маринад. Зимой их можно использовать для салатов, супов, соусов, яичницы или приготовить домашний томатный сок.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

  • помидоры — 5 кг.
рецепт заготовки на зиму з помідорів
Нарезанные помидоры. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Помидоры хорошо вымыть, окунуть в кипяток на 30 секунд, затем переложить в холодную воду.
  2. Сделать крестообразные надрезы, снять кожицу и удалить плодоножки.
  3. Нарезать помидоры дольками или на четыре части, переложить в кастрюлю и прогреть на небольшом огне.
  4. Когда помидоры закипят и пустят сок, сразу разложить их в простерилизованные банки.
  5. Не переваривать, чтобы кусочки сохранили форму. Не добавлять соль и сахар.
  6. Закрутить стерилизованными крышками, перевернуть, укутать и оставить до полного остывания.
  7. Хранить в кладовой или кухонном шкафу.

Зимой использовать для салатов, супов, соусов или яичницы. Для домашнего томатного сока измельчить помидоры блендером и добавить соль.

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Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак

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