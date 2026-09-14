Маринованные огурцы по формуле 3/6/9: универсальный рецепт хрустящей заготовки на зиму

Универсальный маринад "3/6/9": рецепт на 3 л банку или на 1,5 л воды
Огурцы по этому рецепту получаются хрустящими, ароматными и в меру кисло-сладкими. Состав маринада легко запомнить, а пряности, зелень и болгарский перец придают заготовке особенно насыщенный вкус. Такой рецепт удобно сохранить, чтобы каждый год готовить огурцы без сложных расчетов.
Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- огурцы — 1,5–1,7 кг;
- петрушка — 2–3 веточки;
- укроп — 2–3 веточки;
- листья смородины — 2–3 шт.;
- листья вишни или дуба — 2–3 шт.;
- лист хрена — 1 шт.;
- чеснок — 3–5 зубчиков;
- болгарский перец — 1 шт.;
- душистый перец — 5–7 горошин;
- чёрный перец — 5–7 горошин;
- лавровый лист — 2 шт.;
- вода — 1,5 л;
- соль — 3 ст. л.;
- сахар — 6 ст. л.;
- уксус 6–9% — 9 ст. л.
Способ приготовления
- Огурцы замочить в холодной воде на 2–3 часа.
- На дно стерилизованной банки выложить зелень, листья, чеснок, нарезанный болгарский перец, перец горошком и лавровый лист. Плотно наполнить банку огурцами.
- Залить кипятком, оставить на 15 минут и слить. Повторить процедуру еще раз.
- Для маринада вскипятить 1,5 л воды с солью и сахаром, в конце влить уксус. Залить огурцы горячим маринадом до самого верха.
- Банку герметично закрыть стерильной крышкой, перевернуть, укутать и оставить до полного остывания. Хранить в прохладном месте.
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