Маринованные огурцы по формуле 3/6/9: универсальный рецепт хрустящей заготовки на зиму

Маринад для консервирования. Фото: gospodynka.com.ua

Огурцы по этому рецепту получаются хрустящими, ароматными и в меру кисло-сладкими. Состав маринада легко запомнить, а пряности, зелень и болгарский перец придают заготовке особенно насыщенный вкус. Такой рецепт удобно сохранить, чтобы каждый год готовить огурцы без сложных расчетов.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

огурцы — 1,5–1,7 кг;

петрушка — 2–3 веточки;

укроп — 2–3 веточки;

листья смородины — 2–3 шт.;

листья вишни или дуба — 2–3 шт.;

лист хрена — 1 шт.;

чеснок — 3–5 зубчиков;

болгарский перец — 1 шт.;

душистый перец — 5–7 горошин;

чёрный перец — 5–7 горошин;

лавровый лист — 2 шт.;

вода — 1,5 л;

соль — 3 ст. л.;

сахар — 6 ст. л.;

уксус 6–9% — 9 ст. л.

Маринад и огурцы. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

Огурцы замочить в холодной воде на 2–3 часа. На дно стерилизованной банки выложить зелень, листья, чеснок, нарезанный болгарский перец, перец горошком и лавровый лист. Плотно наполнить банку огурцами. Залить кипятком, оставить на 15 минут и слить. Повторить процедуру еще раз. Для маринада вскипятить 1,5 л воды с солью и сахаром, в конце влить уксус. Залить огурцы горячим маринадом до самого верха. Банку герметично закрыть стерильной крышкой, перевернуть, укутать и оставить до полного остывания. Хранить в прохладном месте.

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