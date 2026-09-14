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Главная Вкус Универсальный маринад "3/6/9": рецепт на 3 л банку или на 1,5 л воды

Универсальный маринад "3/6/9": рецепт на 3 л банку или на 1,5 л воды

Ua ru
14 сентября 2026 15:14
Маринованные огурцы по формуле 3/6/9: универсальный рецепт хрустящей заготовки на зиму
Маринад для консервирования. Фото: gospodynka.com.ua

Огурцы по этому рецепту получаются хрустящими, ароматными и в меру кисло-сладкими. Состав маринада легко запомнить, а пряности, зелень и болгарский перец придают заготовке особенно насыщенный вкус. Такой рецепт удобно сохранить, чтобы каждый год готовить огурцы без сложных расчетов.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

  • огурцы — 1,5–1,7 кг;
  • петрушка — 2–3 веточки;
  • укроп — 2–3 веточки;
  • листья смородины — 2–3 шт.;
  • листья вишни или дуба — 2–3 шт.;
  • лист хрена — 1 шт.;
  • чеснок — 3–5 зубчиков;
  • болгарский перец — 1 шт.;
  • душистый перец — 5–7 горошин;
  • чёрный перец — 5–7 горошин;
  • лавровый лист — 2 шт.;
  • вода — 1,5 л;
  • соль — 3 ст. л.;
  • сахар — 6 ст. л.;
  • уксус 6–9% — 9 ст. л.
рецепт універсального маринада
Маринад и огурцы. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

  1. Огурцы замочить в холодной воде на 2–3 часа.
  2. На дно стерилизованной банки выложить зелень, листья, чеснок, нарезанный болгарский перец, перец горошком и лавровый лист. Плотно наполнить банку огурцами.
  3. Залить кипятком, оставить на 15 минут и слить. Повторить процедуру еще раз.
  4. Для маринада вскипятить 1,5 л воды с солью и сахаром, в конце влить уксус. Залить огурцы горячим маринадом до самого верха.
  5. Банку герметично закрыть стерильной крышкой, перевернуть, укутать и оставить до полного остывания. Хранить в прохладном месте.

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Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак

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