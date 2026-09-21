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Главная Вкус Салат из огурцов на зиму — хит 2026: рецепт на 3 банки по 0,5 л

Салат из огурцов на зиму — хит 2026: рецепт на 3 банки по 0,5 л

Ua ru
21 сентября 2026 01:04
Салат из огурцов на зиму: заготовка с луком и укропом
Салат из огурцов. Фото: gospodynka.com.ua

Такой салат легко приготовить без сложного маринования и длительной варки. Огурцы остаются хрустящими, а лук, укроп и специи придают им насыщенный аромат.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

  • огурцы — 1,2 кг;
  • лук — 200 г;
  • укроп — 1 пучок.

В каждую баночку:

  • лавровый лист — 1 шт.;
  • душистый перец — 2 горошины;
  • чёрный перец — 5 горошин;
  • соль — 3/4 ч. л.;
  • сахар — 0,5 ч. л.;
  • уксус 9% — 1 ст. л.;
  • растительное масло — 1,5 ст. л.
рецепт салату з огірками
Огурцы в банке. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

  1. Огурцы нарезать кружочками, крупные плоды — пополам или на четвертинки.
  2. Лук нарезать полукольцами, укроп измельчить, всё перемешать.
  3. В чистые банки положить лавровый лист и перец, наполнить огуречной смесью и добавить соль, сахар, уксус и масло. Оставить на 10 минут.
  4. Поставить банки в кастрюлю на полотенце, долить горячую воду до плечиков и стерилизовать 10 минут после закипания.
  5. Закатать, перевернуть и оставить под укрытием до полного остывания.

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Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак

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