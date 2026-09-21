Салат из огурцов на зиму: заготовка с луком и укропом

Салат из огурцов на зиму — хит 2026: рецепт на 3 банки по 0,5 л
Ua ru
21 сентября 2026 01:04
Салат из огурцов. Фото: gospodynka.com.ua
Такой салат легко приготовить без сложного маринования и длительной варки. Огурцы остаются хрустящими, а лук, укроп и специи придают им насыщенный аромат.
Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.
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Вам понадобится:
- огурцы — 1,2 кг;
- лук — 200 г;
- укроп — 1 пучок.
В каждую баночку:
- лавровый лист — 1 шт.;
- душистый перец — 2 горошины;
- чёрный перец — 5 горошин;
- соль — 3/4 ч. л.;
- сахар — 0,5 ч. л.;
- уксус 9% — 1 ст. л.;
- растительное масло — 1,5 ст. л.
Способ приготовления
- Огурцы нарезать кружочками, крупные плоды — пополам или на четвертинки.
- Лук нарезать полукольцами, укроп измельчить, всё перемешать.
- В чистые банки положить лавровый лист и перец, наполнить огуречной смесью и добавить соль, сахар, уксус и масло. Оставить на 10 минут.
- Поставить банки в кастрюлю на полотенце, долить горячую воду до плечиков и стерилизовать 10 минут после закипания.
- Закатать, перевернуть и оставить под укрытием до полного остывания.
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