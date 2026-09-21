Салат из огурцов на зиму: заготовка с луком и укропом

Салат из огурцов. Фото: gospodynka.com.ua

Такой салат легко приготовить без сложного маринования и длительной варки. Огурцы остаются хрустящими, а лук, укроп и специи придают им насыщенный аромат.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Реклама

Вам понадобится:

огурцы — 1,2 кг;

лук — 200 г;

укроп — 1 пучок.

В каждую баночку:

лавровый лист — 1 шт.;

душистый перец — 2 горошины;

чёрный перец — 5 горошин;

соль — 3/4 ч. л.;

сахар — 0,5 ч. л.;

уксус 9% — 1 ст. л.;

растительное масло — 1,5 ст. л.

Огурцы в банке. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

Огурцы нарезать кружочками, крупные плоды — пополам или на четвертинки. Лук нарезать полукольцами, укроп измельчить, всё перемешать. В чистые банки положить лавровый лист и перец, наполнить огуречной смесью и добавить соль, сахар, уксус и масло. Оставить на 10 минут. Поставить банки в кастрюлю на полотенце, долить горячую воду до плечиков и стерилизовать 10 минут после закипания. Закатать, перевернуть и оставить под укрытием до полного остывания.

Предлагаем ознакомиться с нашей подборкой рецептов зимних заготовок с огурцами

Казацкие огурцы с горчицей на зиму: рецепт №1 закуски на зиму.

Читайте также:

Маринованные огурцы на зиму "Тысяча": новый рецепт 2026 года.

Рецепт квашеных огурцов в бутылках: хранятся 2 месяца.

Безупречный рецепт квашеных огурцов в зеленой заливке: результат на все 100 %.

Маринованные огурцы на зиму "Горчичные": получаются пикантными и очень вкусными.