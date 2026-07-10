Шпундра з молодими буряками за 30 хвилин: рецепт на обід чи вечерю

Шпундра з молодими буряками. Фото: smakuiemo.com.ua

Юлія Щербак Редактор

Шпундра — одна з тих українських страв, про які сьогодні згадують не так часто, хоча колись її готували майже в кожній родині. Поєднання ніжної свинини, солодкуватого буряка та чорносливу створює особливий смак, а густий ароматний соус робить страву неймовірно апетитною. Така вечеря неодмінно сподобається всій родині.

Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

свинина жирна — 700 г;

борошно — 2 ст. л.;

сало — 100 г;

олія — 2 ст. л.;

буряк — 4 шт.;

цибуля — 2–3 шт.;

томатна паста — 1,5 ст. л.;

сіль — 1 ч. л.;

цукор або мед — 1 ст. л.;

паприка — 2 ч. л.;

перець чорний горошком — 10 шт.;

перець духмяний — 5 шт.;

лавровий лист — 3 шт.;

чорнослив — 6–8 шт.;

вода — 600–800 мл.;

зелена цибуля — для подачі;

сметана — для подачі.

Шпундра зі свининою. Фото: smakuiemo.com.ua

Спосіб приготування

Нарізати свинину порційними шматочками та злегка обваляти в борошні. Розігріти пательню з олією, додати нарізане сало та витопити жир. Викласти м'ясо й обсмажити до рум'яної скоринки. Нарізати цибулю півкільцями, а буряк натерти на тертці або нарізати соломкою. Додати цибулю до м'яса, а через кілька хвилин — буряк і продовжити обсмажування. Додати томатну пасту, паприку, сіль і цукор або мед, перемішати. Додати воду, покласти лавровий лист і перець. Довести до кипіння, зменшити вогонь і тушкувати до м'якості м'яса. Наприкінці додати чорнослив і готувати ще кілька хвилин. Подавати шпундру гарячою, посипавши зеленою цибулею та доповнивши сметаною.

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