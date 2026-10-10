Сливовий соус із помідорами та базиліком: пікантна заготівля на зиму

Сливово-томатний соус з базиліком та часником: рецепт на зиму
Поєднання стиглих слив і помідорів надає соусу приємної кисло-солодкої нотки, а часник, перець і базилік роблять смак виразним та насиченим. Густа однорідна консистенція й апетитний аромат — чудова причина зберегти цей рецепт для зимових запасів.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Nekrasovakitchen, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- сливи — 1,5 кг;
- помідори — 1,5 кг;
- солодкий перець — 750 г;
- гострий перець — 4 шт.;
- часник — 200 г;
- базилік — 40 г;
- цукор — 100 г;
- сіль — 3 ст. л.
Спосіб приготування
- Сливи, помідори та перець очистити за потреби й нарізати шматочками.
- Часник і базилік підготувати, потім усі інгредієнти пропустити через м’ясорубку або подрібнити блендером.
- Перекласти масу в каструлю, додати цукор і сіль, перемішати.
- Довести до кипіння та варити на помірному вогні 30–40 хвилин, періодично помішуючи.
- Зняти каструлю з вогню й перебити соус блендером до однорідності.
- Знову довести до кипіння та проварити ще 5–10 хвилин, за потреби скоригувавши смак.
- Гарячий соус розлити в підготовлені банки та герметично закрити.
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