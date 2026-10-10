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Головна Смак Сливово-томатний соус з базиліком та часником: рецепт на зиму

Сливово-томатний соус з базиліком та часником: рецепт на зиму

Ua ru
10 жовтня 2026 12:04
Сливовий соус із помідорами та базиліком: пікантна заготівля на зиму
Сливово-томатний соус. Фото: кадр з відео

Поєднання стиглих слив і помідорів надає соусу приємної кисло-солодкої нотки, а часник, перець і базилік роблять смак виразним та насиченим. Густа однорідна консистенція й апетитний аромат — чудова причина зберегти цей рецепт для зимових запасів.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Nekrasovakitchen, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

  • сливи — 1,5 кг;
  • помідори — 1,5 кг; 
  • солодкий перець — 750 г; 
  • гострий перець — 4 шт.; 
  • часник — 200 г; 
  • базилік — 40 г; 
  • цукор — 100 г; 
  • сіль — 3 ст. л.
рецепт соусу на зиму зі сливи
Соус зі сливами. Фото: кадр з відео

Спосіб приготування

  1. Сливи, помідори та перець очистити за потреби й нарізати шматочками.
  2. Часник і базилік підготувати, потім усі інгредієнти пропустити через м’ясорубку або подрібнити блендером.
  3. Перекласти масу в каструлю, додати цукор і сіль, перемішати.
  4. Довести до кипіння та варити на помірному вогні 30–40 хвилин, періодично помішуючи.
  5. Зняти каструлю з вогню й перебити соус блендером до однорідності.
  6. Знову довести до кипіння та проварити ще 5–10 хвилин, за потреби скоригувавши смак.
  7. Гарячий соус розлити в підготовлені банки та герметично закрити.

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рецепт заготівля на зиму соус слива
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак

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