Сливовий соус із помідорами та базиліком: пікантна заготівля на зиму

Сливово-томатний соус. Фото: кадр з відео

Поєднання стиглих слив і помідорів надає соусу приємної кисло-солодкої нотки, а часник, перець і базилік роблять смак виразним та насиченим. Густа однорідна консистенція й апетитний аромат — чудова причина зберегти цей рецепт для зимових запасів.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Nekrasovakitchen, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

сливи — 1,5 кг;

помідори — 1,5 кг;

солодкий перець — 750 г;

гострий перець — 4 шт.;

часник — 200 г;

базилік — 40 г;

цукор — 100 г;

сіль — 3 ст. л.

Соус зі сливами. Фото: кадр з відео

Спосіб приготування

Сливи, помідори та перець очистити за потреби й нарізати шматочками. Часник і базилік підготувати, потім усі інгредієнти пропустити через м’ясорубку або подрібнити блендером. Перекласти масу в каструлю, додати цукор і сіль, перемішати. Довести до кипіння та варити на помірному вогні 30–40 хвилин, періодично помішуючи. Зняти каструлю з вогню й перебити соус блендером до однорідності. Знову довести до кипіння та проварити ще 5–10 хвилин, за потреби скоригувавши смак. Гарячий соус розлити в підготовлені банки та герметично закрити.

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