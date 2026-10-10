Сливовый соус с помидорами и базиликом: пикантная заготовка на зиму

Сливово-томатный соус. Фото: кадр из видео

Сочетание спелых слив и помидоров придает соусу приятную кисло-сладкую нотку, а чеснок, перец и базилик делают вкус ярким и насыщенным. Густая однородная консистенция и аппетитный аромат — отличный повод сохранить этот рецепт для зимних запасов.

Рецепт опубликован на YouTube-канале Nekrasovakitchen, сообщает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

сливы — 1,5 кг;

помидоры — 1,5 кг;

сладкий перец — 750 г;

острый перец — 4 шт.;

чеснок — 200 г;

базилик — 40 г;

сахар — 100 г;

соль — 3 ст. л.

Соус со сливами. Фото: кадр из видео

Способ приготовления

Сливы, помидоры и перец очистить при необходимости и нарезать кусочками. Чеснок и базилик подготовить, затем все ингредиенты пропустить через мясорубку или измельчить блендером. Переложить массу в кастрюлю, добавить сахар и соль, перемешать. Довести до кипения и варить на умеренном огне 30–40 минут, периодически помешивая. Снять кастрюлю с огня и взбить соус блендером до однородной консистенции. Снова довести до кипения и проварить ещё 5–10 минут, при необходимости скорректировав вкус. Горячий соус разлить в подготовленные банки и герметично закрыть.

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