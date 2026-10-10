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Главная Вкус Сливово-томатный соус с базиликом и чесноком: рецепт на зиму

Сливово-томатный соус с базиликом и чесноком: рецепт на зиму

Ua ru
10 октября 2026 12:04
Сливовый соус с помидорами и базиликом: пикантная заготовка на зиму
Сливово-томатный соус. Фото: кадр из видео

Сочетание спелых слив и помидоров придает соусу приятную кисло-сладкую нотку, а чеснок, перец и базилик делают вкус ярким и насыщенным. Густая однородная консистенция и аппетитный аромат — отличный повод сохранить этот рецепт для зимних запасов.

Рецепт опубликован на YouTube-канале Nekrasovakitchen, сообщает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

  • сливы — 1,5 кг;
  • помидоры — 1,5 кг;
  • сладкий перец — 750 г;
  • острый перец — 4 шт.;
  • чеснок — 200 г;
  • базилик — 40 г;
  • сахар — 100 г;
  • соль — 3 ст. л.
рецепт соусу на зиму зі сливи
Соус со сливами. Фото: кадр из видео

Способ приготовления

  1. Сливы, помидоры и перец очистить при необходимости и нарезать кусочками.
  2. Чеснок и базилик подготовить, затем все ингредиенты пропустить через мясорубку или измельчить блендером.
  3. Переложить массу в кастрюлю, добавить сахар и соль, перемешать.
  4. Довести до кипения и варить на умеренном огне 30–40 минут, периодически помешивая.
  5. Снять кастрюлю с огня и взбить соус блендером до однородной консистенции.
  6. Снова довести до кипения и проварить ещё 5–10 минут, при необходимости скорректировав вкус.
  7. Горячий соус разлить в подготовленные банки и герметично закрыть.

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Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак

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