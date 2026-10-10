Сливовый соус с помидорами и базиликом: пикантная заготовка на зиму

Сливово-томатный соус с базиликом и чесноком: рецепт на зиму
Сочетание спелых слив и помидоров придает соусу приятную кисло-сладкую нотку, а чеснок, перец и базилик делают вкус ярким и насыщенным. Густая однородная консистенция и аппетитный аромат — отличный повод сохранить этот рецепт для зимних запасов.
Рецепт опубликован на YouTube-канале Nekrasovakitchen, сообщает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- сливы — 1,5 кг;
- помидоры — 1,5 кг;
- сладкий перец — 750 г;
- острый перец — 4 шт.;
- чеснок — 200 г;
- базилик — 40 г;
- сахар — 100 г;
- соль — 3 ст. л.
Способ приготовления
- Сливы, помидоры и перец очистить при необходимости и нарезать кусочками.
- Чеснок и базилик подготовить, затем все ингредиенты пропустить через мясорубку или измельчить блендером.
- Переложить массу в кастрюлю, добавить сахар и соль, перемешать.
- Довести до кипения и варить на умеренном огне 30–40 минут, периодически помешивая.
- Снять кастрюлю с огня и взбить соус блендером до однородной консистенции.
- Снова довести до кипения и проварить ещё 5–10 минут, при необходимости скорректировав вкус.
- Горячий соус разлить в подготовленные банки и герметично закрыть.
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