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Головна Смак Смажений болгарський перець на зиму: просто скласти цілим у банки

Смажений болгарський перець на зиму: просто скласти цілим у банки

Ua ru
7 вересня 2026 01:04
Смажений перець у банках на зиму: яскрава заготівля без стерилізації
Смажений болгарський перець. Фото: smachnenke.com.ua

Соковитий перець після обсмажування стає особливо ароматним, а часник додає йому пікантності. Для заготівлі можна взяти плоди різних кольорів — у банках вони виглядатимуть ще яскравіше.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

  • болгарський перець — 6–8 шт.;
  • часник — 2 зубчики;
  • чорний перець горошком — 8–10 шт.;
  • сіль — 1 ч. л.;
  • цукор — 2 ст. л.;
  • оцет 9% — 2 ст. л.;
  • соняшникова олія — 2 ст. л.;
  • окріп — скільки знадобиться.
рецепт смажених солодких перців назиму
Перці та чансик. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. Перець помийте, добре обсушіть і трохи вкоротіть хвостики, залишаючи плоди цілими.
  2. Викладіть перець на холодну сковороду з олією, накрийте кришкою та поставте на вогонь.
  3. Смажте 5–7 хвилин, переверніть і готуйте ще близько 5 хвилин.
  4. У стерилізовані банки покладіть перець горошком.
  5. Обсмажений перець викладайте шарами, пересипаючи подрібненим часником.
  6. У кожну літрову банку додайте сіль, цукор та оцет.
  7. Залийте окропом до самого верху.
  8. Герметично закрийте банки, обережно струсіть для розчинення солі та цукру.
  9. Переверніть, тепло вкутайте й залиште до повного охолодження.

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Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак

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