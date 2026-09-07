Смажений перець у банках на зиму: яскрава заготівля без стерилізації

Смажений болгарський перець. Фото: smachnenke.com.ua

Соковитий перець після обсмажування стає особливо ароматним, а часник додає йому пікантності. Для заготівлі можна взяти плоди різних кольорів — у банках вони виглядатимуть ще яскравіше.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

болгарський перець — 6–8 шт.;

часник — 2 зубчики;

чорний перець горошком — 8–10 шт.;

сіль — 1 ч. л.;

цукор — 2 ст. л.;

оцет 9% — 2 ст. л.;

соняшникова олія — 2 ст. л.;

окріп — скільки знадобиться.

Перці та чансик. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Перець помийте, добре обсушіть і трохи вкоротіть хвостики, залишаючи плоди цілими. Викладіть перець на холодну сковороду з олією, накрийте кришкою та поставте на вогонь. Смажте 5–7 хвилин, переверніть і готуйте ще близько 5 хвилин. У стерилізовані банки покладіть перець горошком. Обсмажений перець викладайте шарами, пересипаючи подрібненим часником. У кожну літрову банку додайте сіль, цукор та оцет. Залийте окропом до самого верху. Герметично закрийте банки, обережно струсіть для розчинення солі та цукру. Переверніть, тепло вкутайте й залиште до повного охолодження.

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