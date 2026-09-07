Смажений перець у банках на зиму: яскрава заготівля без стерилізації

Смажений болгарський перець на зиму: просто скласти цілим у банки
Ua ru
7 вересня 2026 01:04
Смажений болгарський перець. Фото: smachnenke.com.ua
Соковитий перець після обсмажування стає особливо ароматним, а часник додає йому пікантності. Для заготівлі можна взяти плоди різних кольорів — у банках вони виглядатимуть ще яскравіше.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
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Вам знадобиться:
- болгарський перець — 6–8 шт.;
- часник — 2 зубчики;
- чорний перець горошком — 8–10 шт.;
- сіль — 1 ч. л.;
- цукор — 2 ст. л.;
- оцет 9% — 2 ст. л.;
- соняшникова олія — 2 ст. л.;
- окріп — скільки знадобиться.
Спосіб приготування
- Перець помийте, добре обсушіть і трохи вкоротіть хвостики, залишаючи плоди цілими.
- Викладіть перець на холодну сковороду з олією, накрийте кришкою та поставте на вогонь.
- Смажте 5–7 хвилин, переверніть і готуйте ще близько 5 хвилин.
- У стерилізовані банки покладіть перець горошком.
- Обсмажений перець викладайте шарами, пересипаючи подрібненим часником.
- У кожну літрову банку додайте сіль, цукор та оцет.
- Залийте окропом до самого верху.
- Герметично закрийте банки, обережно струсіть для розчинення солі та цукру.
- Переверніть, тепло вкутайте й залиште до повного охолодження.
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