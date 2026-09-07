Жареный перец в банках на зиму: яркая заготовка без стерилизации

Жареный болгарский перец. Фото: smachnenke.com.ua

Сочный перец после обжаривания становится особенно ароматным, а чеснок придает ему пикантность. Для заготовки можно взять плоды разных цветов — в банках они будут выглядеть еще ярче.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

болгарский перец — 6–8 шт.;

чеснок — 2 зубчика;

черный перец горошком — 8–10 шт.;

соль — 1 ч. л.;

сахар — 2 ст. л.;

уксус 9% — 2 ст. л.;

подсолнечное масло — 2 ст. л.;

кипяток — столько, сколько понадобится.

Перец и чансик. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Перец помойте, хорошо просушите и немного укоротите плодоножки, оставляя плоды целыми. Выложите перец на холодную сковороду с маслом, накройте крышкой и поставьте на огонь. Жарьте 5–7 минут, переверните и готовьте ещё около 5 минут. В стерилизованные банки выложите перец горошком. Обжаренный перец выкладывайте слоями, пересыпая измельченным чесноком. В каждую литровую банку добавьте соль, сахар и уксус. Залейте кипятком до самого верха. Герметично закройте банки, осторожно встряхните для растворения соли и сахара. Переверните, укутайте чем-нибудь тёплым и оставьте до полного остывания.

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