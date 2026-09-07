Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультРынок недвижимостиДом и огородВоенная экономикаШтабТехноШоу-бизнес --Ментальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаСпортПолитикаМобилизацияОлимпиадаLifeЖизньПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоСаморазвитиеСтильДеньги ВСУПромоНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноКулинарияНовости дняШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Вкус Жареный болгарский перец на зиму: просто сложить целым в банки

Жареный болгарский перец на зиму: просто сложить целым в банки

Ua ru
7 сентября 2026 01:04
Жареный перец в банках на зиму: яркая заготовка без стерилизации
Жареный болгарский перец. Фото: smachnenke.com.ua

Сочный перец после обжаривания становится особенно ароматным, а чеснок придает ему пикантность. Для заготовки можно взять плоды разных цветов — в банках они будут выглядеть еще ярче.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Реклама

Вам понадобится:

  • болгарский перец — 6–8 шт.;
  • чеснок — 2 зубчика;
  • черный перец горошком — 8–10 шт.;
  • соль — 1 ч. л.;
  • сахар — 2 ст. л.;
  • уксус 9% — 2 ст. л.;
  • подсолнечное масло — 2 ст. л.;
  • кипяток — столько, сколько понадобится.
рецепт смажених солодких перців назиму
Перец и чансик. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Перец помойте, хорошо просушите и немного укоротите плодоножки, оставляя плоды целыми.
  2. Выложите перец на холодную сковороду с маслом, накройте крышкой и поставьте на огонь.
  3. Жарьте 5–7 минут, переверните и готовьте ещё около 5 минут.
  4. В стерилизованные банки выложите перец горошком.
  5. Обжаренный перец выкладывайте слоями, пересыпая измельченным чесноком.
  6. В каждую литровую банку добавьте соль, сахар и уксус.
  7. Залейте кипятком до самого верха.
  8. Герметично закройте банки, осторожно встряхните для растворения соли и сахара.
  9. Переверните, укутайте чем-нибудь тёплым и оставьте до полного остывания.

Предлагаем ознакомиться с нашей подборкой рецептов зимних заготовок с огурцами

Казацкие огурцы с горчицей на зиму: рецепт №1 закуски на зиму.

Маринованные огурцы на зиму "Тысяча": новый рецепт 2026 года.

Читайте также:

Рецепт квашеных огурцов в бутылках: хранятся 2 месяца.

Безупречный рецепт квашеных огурцов в зеленой заливке: результат на все 100 %.

Маринованные огурцы на зиму "Горчичные": получаются пикантными и очень вкусными.

консервация рецепт заготовка на зиму сладкий перец
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации