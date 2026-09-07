Жареный перец в банках на зиму: яркая заготовка без стерилизации

Жареный болгарский перец на зиму: просто сложить целым в банки
Ua ru
7 сентября 2026 01:04
Жареный болгарский перец. Фото: smachnenke.com.ua
Сочный перец после обжаривания становится особенно ароматным, а чеснок придает ему пикантность. Для заготовки можно взять плоды разных цветов — в банках они будут выглядеть еще ярче.
Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.
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Вам понадобится:
- болгарский перец — 6–8 шт.;
- чеснок — 2 зубчика;
- черный перец горошком — 8–10 шт.;
- соль — 1 ч. л.;
- сахар — 2 ст. л.;
- уксус 9% — 2 ст. л.;
- подсолнечное масло — 2 ст. л.;
- кипяток — столько, сколько понадобится.
Способ приготовления
- Перец помойте, хорошо просушите и немного укоротите плодоножки, оставляя плоды целыми.
- Выложите перец на холодную сковороду с маслом, накройте крышкой и поставьте на огонь.
- Жарьте 5–7 минут, переверните и готовьте ещё около 5 минут.
- В стерилизованные банки выложите перец горошком.
- Обжаренный перец выкладывайте слоями, пересыпая измельченным чесноком.
- В каждую литровую банку добавьте соль, сахар и уксус.
- Залейте кипятком до самого верха.
- Герметично закройте банки, осторожно встряхните для растворения соли и сахара.
- Переверните, укутайте чем-нибудь тёплым и оставьте до полного остывания.
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